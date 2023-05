Der König und die Jungs: Palast veröffentlicht Foto von Charles mit Thronerben

Eine Woche nach der feierlichen Krönung von König Charles III. (74) und seiner Frau Königin Camilla (75) hat der Buckingham-Palast weitere Bilder von dem großen Tag veröffentlicht.

Mit leicht schiefer Krone

Auf einem von zwei Bildern ist der König mit seinen beiden nächsten Thronerben zu sehen. Charles sitzt dabei im vollen Ornat mit Krone, Reichsapfel und Zepter auf seinem Thron im Londoner Buckingham-Palast. Sein langer Hermelin-Umhang hängt die Stufen zum Thron bis auf den Boden herab. Die Krone sitzt leicht schief auf seinem Kopf.

Zu seiner Rechten ist sein ältester Sohn Prinz William (40) zu sehen. Auch er trägt zeremonielle Kleidung, die ihn als Ritter des Hosenbandordens (Order of the Garter) ausweist. Links vom König steht sein Enkelsohn Prinz George (9), der eine Hand auf die Armlehne des Throns gelegt hat. Während Charles mit ausdruckslosem Blick in die Kamera schaut, lächeln William und sein Sohn George.

Ein weiteres Bild zeigt Charles mit Camilla und deren beiden Gesellschafterinnen und mehreren Jungen, die bei der Krönung als Pagen die langen Umhänge des Königspaars tragen durften. Darunter ist auch Prinz George.