Es ist wieder Sommer: Wir zeigen Ihnen, wo Sie ihn noch mal richtig genießen können

Der Blick auf die Wetter-App sorgt in diesen Tagen für Freude bei Berlinerinnen und Berlinern nach diesem verregneten und oft gefühlt zu kühlen Sommer. Ab Mittwoch soll es eine Woche lang stabil hochsommerlich werden, mit Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke. Man kann sich also noch mal auf laue Abende und Tage im Freibad freuen.

Wie der Deutsche Wetterdienst berichtet, soll es zudem ein sonnenreicher Start in den September werden. Zwar sinken die Temperaturen nachts schon auf frische 15 bis 10 Grad, es bleibt aber trocken. Wir haben sieben Tipps, wie Sie den Berliner Spätsommer in seinen letzten Zügen genießen können.

1. Noch mal ein paar Bahnen ziehen und plantschen

Noch mal einem der vielen Berliner Seen einen Besuch abstatten, bevor wir uns in den kühlen Herbst verabschieden: Ob am Müggel- oder Wannsee, am Plötzen- oder Orankesee – besonders am kommenden Wochenende dürfte es an den beliebtesten Berliner Sandstränden voll werden. Ein Ausflug in den B-Bereich Berlins samt Abkühlung in den hiesigen Gewässern ist trotzdem unser Tipp für die kommenden Tage.

Wer nicht den langen Weg nach Friedrichshagen oder zum Wannsee auf sich nehmen will, findet auch noch ein schattiges Plätzchen in den Sommerbädern, die ihre Öffnungszeiten um einige Wochen verlängert haben. Für Sportler empfiehlt es sich, im Schwimmbad am Olympiastadion noch mal die letzten Bahnen unter der Sonne zu ziehen, bevor es wieder in die überdachten Hallenbäder geht. Am Olympiastadion kommen auch die, die mal von mehr als fünf Metern Höhe ins Wasser springen wollen, auf ihre Kosten.

Besonders am Zehn-Meter-Sprungturm am Olympiastadion kann man seine Ängste vor dem freien Fall überwinden. dpa

Wie das Bad am „Oly“ haben auch die Sommerbäder in der Wuhlheide, am Humboldthain, in Kreuzberg oder am Insulaner weiterhin geöffnet. Rutschen Sie noch ein letztes Mal ins Wasser oder genießen Sie den Sommer-Fast-Food-Klassiker Pommes Rot-Weiß im Schwimmbad-Bistro.

2. Ein letztes Mal die Außengastronomie erleben

Draußen Speis und Trank genießen, während man sich mit der Frage beschäftigt, ob die am Morgen aufgetragene Sonnencreme, Schutzfaktor 30, noch ihre Wirkung tut. Stattdessen sitzt man bald wieder drinnen mit den anderen Gästen Seite an Seite und fragt sich, wie man das aushalten soll bis zum nächsten Frühling.

Den Sommer im Café am Neuen See genießen. Markus Wächter/Berliner Zeitung

Also schnell noch mal den Biergarten, das Café um die Ecke oder das italienische Restaurant des Vertrauens aufsuchen und draußen sitzen. Zum Beispiel Berliner Braukunst im Freien testen und beim BRLO Brauhaus am Gleisdreieck vorbeischauen. Oder bayrische Spezialitäten im Garten des Cafés am Neuen See kosten. An Auswahl mangelt es nicht – ganz gleich, in welchem Kiez. Also ab ins Restaurant und in die Sonne! Zu Hause essen kann man auch im Winter.

3. Ein Museum als Abkühlung

Museumsliebhaber unserer Stadt müssen tief schlucken. Im Oktober schließt nämlich das berühmte Pergamonmuseum wegen Sanierungsarbeiten für mindestens vier Jahre. Ein Besuch im Museumskomplex mit antiken römischen und griechischen Sammlungen sowie babylonischen und persischen Schätzen ist demnach ein Must-do.

Besonders zur Mittagszeit – wenn die Hitze einem zu schaffen macht – wird der vorerst letzte Besuch im Pergamonmuseum auch eine erfrischende Wirkung haben. Im Museum selbst erwarten Sie ein umfangreiches Sonderprogramm an chinesisch-arabischen Kalligraphien von Haji Noor Deen sowie neue Licht- und Farbprojektionen des englischen Künstlers Liam Gillick.

Doch planen Sie Ihren Museumsaufenthalt schon im Voraus: Insbesondere während der letzten Wochen vor der Sanierung wird mit vielen Besuchern gerechnet – Schlangen an den Tageskassen werden dementsprechend lang werden. Zum Glück können Sie sich Ihre Tickets mit Zeitfensterreservierung schon vorab im Onlineshop organisieren.

4. Yoga über den Dächern der Stadt

Bei Yoga geht es weniger um Fitness als um eine Form der ganzheitlichen Bewegung. Mit anderen Worten: Der Ort spielt keine Rolle, Yoga kann man überall praktizieren, so auch unter freiem Himmel. Mittlerweile findet man Yoga-Angebote nahezu überall in Berlin. Ob in einem auf 40 Grad erhitzten Raum, im benachbarten Park oder eben auf dem Dach eines Gebäudes.

Eine gute Adresse hierfür ist der Lobe-Block am Gesundbrunnen. Hier hat man nicht nur einen tollen Ausblick während der Yoga-Übungen, sondern kann je nach Kursstunde auch einen spektakulären Sonnenaufgang oder -untergang erleben. Wieso also nicht die letzten Tage des Sommers über den Dächern Berlins starten oder ausklingen lassen?

5. Fahrradtour nach Potsdam

Bevor die Hände wieder an den Lenkergriffen festfrieren und Sie Ihr Gesicht mit Schal und Mütze bedecken müssen, feiern Sie das Radfahren so ausgiebig wie möglich. Eine wunderbare Strecke für Bike-Liebhaber ist die Tour durch den Grunewald bis zum Schloss Sanssouci in Potsdam.

Ein guter Startpunkt ist Halensee in Wilmersdorf. Von dort aus geht es über den Kronprinzessinnenweg – ein perfekt ausgebauter Radweg direkt neben der Avus-Autobahn – bis zum Wannsee. Die erste Etappe wäre dann geschafft: eine Schmuckstrecke für Berliner Rad-Verhältnisse. Am Wannsee legen Sie eine kurze Rast ein und genießen an den Eisdielen der Königstraße das ein oder andere Dessert.

Die Glienicker Brücke und die umliegenden Parks gehören zu den attraktivsten Naherholungsorten rund um Berlin. Schöning/imago

Nach dem Boxenstopp im südwestlichsten Zipfel Berlins geht es durch den Düppeler Forst bis zur Glienicker Brücke, der ehemaligen Grenze. In Potsdam haben Sie mehrere Möglichkeiten, nett einzukehren: ob im Biergarten oder in einer Tapas-Bar. Und falls der Rückweg mit dem Zweirad doch zu viel wird, nehmen Sie den öffentlichen Nahverkehr. Mehrere Regionalbahnen und die S7 bringen Sie zügig zurück ins Vorwahlgebiet 030.

6. Tretbootfahren auf der Spree

Körperliche Betätigung kann auch bei heißen Temperaturen Spaß machen. Zum Beispiel kann man sich ein Tretboot mieten, um die Spree auf- und abzufahren. Dabei bleibt einem selbst überlassen, ob man hierfür seine Muskelkraft nutzt oder sich einfach treiben lässt. In Treptow beispielsweise lassen sich beim Verleih Kanuliebe unter der Woche sowie am Wochenende ab 11 Uhr schnittige Tretboote ab 14 Euro pro Stunde mieten.

Wer sich hingegen bloß nach Ruhe sehnt und mal die Stille genießen will, wird auch außerhalb des Rings am Wann-, Plötzen- oder Müggelsee fündig. Und ganz abgesehen davon, dass Tretboote ohnehin zu den umweltschonendsten Fortbewegungsmitteln gehören, braucht man hierfür noch nicht mal einen Führerschein.

7. Weinbrunnen am Rüdesheimer Platz

Das Weinfest am Rüdesheimer Platz ist eine Institution in Berlin. Seit mehr als 50 Jahren schenken Winzer aus dem Partner-Landkreis Rheingau-Taunus auf dem Plateau über dem Siegfried-Brunnen ihre Weine und Sekte aus. Die Idylle rund um den Kiez ist magisch und hat es sogar schon mit Artikeln in die New York Times geschafft.

In diesem Jahr wird bis zum Sonnabend, den 9. September, Wein am Rüdesheimer Platz ausgeschenkt; geöffnet ist der beliebte Weinbrunnen stets zwischen 15 und 22 Uhr. Auf jeder von den Winzern ausgegebenen Flasche liegt ein Pfand von mindestens zehn Euro, der Verkauf endet um 20 Uhr, der glasweise Ausschank um 21.30 Uhr.