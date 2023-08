Den Sommerhit des Jahres 2023 kennt wahrscheinlich jeder, der Kinder hat. Dann nämlich kommt man an „Bibi und Tina“ kaum vorbei, der beliebten Hörspielserie um zwei Mädchen auf einem Reiterhof, die ihrerseits ein Ableger von „Bibi Blocksberg“ ist – die älteren unter uns erinnern sich vielleicht.

„Bibi und Tina“ jedenfalls gibt es auch als Zeichentrickserie, in Buchform oder als Liveshow; im kommenden Jahr soll westlich von Berlin sogar ein passender Freizeitpark eröffnen. Regisseur Detlev Buck lieferte zudem mehrere Realverfilmungen, und aus einer von ihnen stammt der Sommerhit 2023.

„Mädchen auf dem Pferd“ gehörte zum Soundtrack des ersten „Bibi & Tina“-Films, der bereits 2014 erschien. Damals trällerte Fabian Buch Zeilen wie „Komm, Mädchen, halt dich fest und wir reiten in die Sonne“ – für den Text zeichnen Peter Plate und Ulf Leo Sommer verantwortlich, Deutschlands erfolgreichstes Komponisten-Duo mit Ohrwurm-Abo.

Der Song über die Sehnsucht eines fiktiven Ichs nach einer unbekannten Reiterin wurde mehrfach gecovert, darunter auch von Luca-Dante Spadafora, Niklas Dee & Octavian, deren Version 2023 veröffentlicht und nun zum Sommerhit wurde. Wer ihn nicht kennt, dem sei versichert, dass das Lied auf Festivals und Zeltplätzen in Dauerschleife läuft.

Das und seine eingängige Melodie, eine hohe Chartplatzierung sowie die Tatsache, dass er von einem Künstler stammt, der in den Jahren zuvor keine großen Charterfolge feiern konnte, qualifizieren ihn zum offiziellen „Sommerhit des Jahres“, ausgerufen vom Marktforschungsunternehmen GfK Entertainment. Weitere Kriterien sind hohe Abrufe auf Streaming-Portalen und Social Media. Natürlich gibt es auch noch viele andere, von der Musikindustrie ausgerufene Sommerhits. Darunter solche, die dermaßen nervig sind, dass man sich sofort winterliche Temperaturen und Eisregen wünscht.

„Despacito“ von Luis Fonsi und Daddy Yankee

„DE – SPA – CITO“, dröhnt es aus den Boxen – und das Publikum dröhnt mit. Wann immer das Lied des puerto-ricanischen Sängers Luis Fonsi und des Rappers Daddy Yankee aufgespielt wird, „Despacito“ eben, gibt’s kein Halten mehr: Auf Schützenfesten, auf Schaumpartys, auf 60. Geburtstagen wähnen sich die gänzlich bleichen Gäste plötzlich an einem südamerikanischen Strand oder wenigstens am Ballermann.

Ein furchtbarer Song, der Einflüsse aus den für sich schon nervigen Genres Latin Pop und Reggaeton ungut zusammenbringt – und der trotz seiner Veröffentlichung im Winter 2016 zu einem Sommerhit wurde. Nicht nur für den folgenden, sondern gefühlt für alle weiteren Sommer, in denen das quälende 3 Minuten und 47 Sekunden lange Lied überall rauf und runter gespielt wird. Mehr als drei Jahre hindurch war das entsprechende Musikvideo der meistgeklickte Clip auf YouTube.

Man wünschte sich, man würde in Malaysia leben, wo „Despacito“ wenigstens von staatlichen Rundfunksendern nicht gespielt werden darf. 2017 hatte die malaysische Regierung das entschieden, weil die Latin-Schmonzette „unislamisch“ und „zum Hören nicht geeignet“ sei. Tatsächlich ist der Liedtext nicht nur sexuell aufgeladen, sondern auch sexistisch. Das zumindest befand ebenso im Sommer 2017 das baskische Institut für Frauen, Emakunde, das „Despacito“ auf seine Liste der 200 Songs setzte, die einer „Befürwortung der Behandlung von Frauen wie einen Gegenstand“ gleichkämen.

Eine Google-übersetzte Kostprobe: „Ich will Dein Haar tanzen sehen, will Dein Rhythmus sein; dass Du meinem Mund Deine bevorzugten Stellen zeigst; Lass mich Deine Gefahrenzonen überschreiten, bis Du anfängst zu schreien und Deinen Nachnamen vergisst“ – und dann: „DE – SPA – CITO!“

„Happy“ von Pharrell Williams

„Happy“ von Pharrell Williams ist der offensichtliche Versuch, gute Laune heraufzubeschwören, wo berechtigterweise schlechte Stimmung herrscht. Der anstrengende Soul-Song wurde 2013 veröffentlicht und war Sommerhit des Jahres 2014. Williams könnte auch 786-mal innerhalb von vier Minuten „Kopf hoch“ oder „Lach doch mal“ singen. Alles unangemessen in Situationen, in denen man schlecht drauf ist.

Denn es gibt wohl keinen weniger empathischen Gesprächspartner als jenen, dem, wenn das Gegenüber gerade offensichtlich unglücklich ist, nichts Besseres einfällt, als zu sagen, dass eigentlich doch alles gar nicht so schlimm sei. Dass einen nichts runterziehen kann.

Auch aus der Ich-Perspektive, wie bei „Happy“, wird es nicht besser. „My level’s too high to bring me down“, ist in den meisten Fällen eine ziemlich verlogene Aussage. Wie viel ehrlicher sind da doch Menschen, die dazu stehen können, dass es ihnen nicht gut geht. Wenn sie weinen. Wenn sie fluchen. Schreien. Niemand braucht Happy-Sunshine-Songs. Eine Umarmung hingegen kann Wunder wirken.

„The Ketchup Song“ von Las Ketchup

Im Sommer 2002 kam niemand an drei spanischen Grazien und ihrem „Ketchup Song“ vorbei, der nicht nur aus jedem Strandradio dudelte, sondern auch gleich noch einen passenden Modetanz hinter sich her schleppte.



Wir wollen hier nichts gegen mediterranen Frohsinn sagen, den die drei Schwestern der andalusischen Girlgroup Las Ketchup in ihrem Lied zweifelsohne verbreiten. Nur wurde aus dem spanisch-englischen Textmix in den deutschsprachigen Ländern, wo „The Ketchup Song“ sich wochenlang auf Platz eins der Charts halten konnte, leider ein undurchsichtiger Brei an Gagagedödel, den jeder Ballermann-Barde selbstbewusst anders intonierte. Zur Entschuldigung kann man zwar gelten lassen, dass der Refrain auch im Original aus sinnlosen Wörtern besteht, die einer Songzeile aus „Rapper’s Delight“ der Sugarhill Gang nachempfunden wurden.

Unverzeihlich hingegen ist der Ketchup-Song-Tanz, der sich damals überall breitmachte und der trotz zahlreicher Tutorials bei den meisten Hobby-Abzapplern ohne eine Spur von Takt- und Rhythmusgefühl in einer schlimmen Freestyle-Version endete. Da schlackerten Knie in Bermudashorts, kreisten Hüften wahllos von links nach rechts, ebenso zufällig warfen sich Hände über Kreuz, klatschten an Stirn und Hinterkopf. Aua!