Frauen dürfen jetzt oben ohne ins Schwimmbad. Wie fühlt es sich an? Berliner Zeitung am Wochenende. Fotos: Imago

Am Beckenrand des Prinzenbads liegen die Menschen dicht an dicht auf vier steinernen Stufen. Eine Frau in der vordersten Reihe reckt ihre nackten Brüste der Sonne entgegen, sie legt den Kopf schief und nimmt ab und zu einen Arm in den Nacken, um sich zu dehnen. Es ist Mittwochmittag und etwa zehn Frauen liegen hier oben ohne in der Sonne. Eigentlich bin ich hier, um zu sehen, wie sicher das Schwimmbad ist vor jugendlichen Schlägern, aber ich kann nicht anders, als auf die weiblichen Brüste zu schauen, bewundernd und beeindruckt, dass die Frauen ihr erst kürzlich neu gewonnenes Recht tatsächlich nutzen.