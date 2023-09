Désirée Nick mit 66 Jahren nackt im Playboy: „Ein Akt gegen Altersdiskriminierung“

Als „Grande Dame der provokanten Unterhaltung“ wird Désirée Nick auf dem neuen Playboy-Cover angekündigt. Das dürfte der Berlinerin mit der spitzen Zunge natürlich gefallen, dass man ihr derart den Teppich ausrollt „für ihren erotischsten Auftritt“, wie es auf dem Titel weiter heißt.

Mit 66 Jahren hat sie es also getan, die Entertainerin, Autorin und einstige Dschungelkönigin Désirée Nick – sie hat sich für die Oktober-Ausgabe des Playboy ausgezogen. Mit einem Glas Champagner in der Hand sitzt sie auf dem Sofa, trägt nichts außer einem weit geöffneten Morgenmantel, lächelt in die Kamera.

Wenn jetzt so viele auf ihr Alter abheben, dann sollte man ruhig erwähnen, dass dies nun so etwas Besonderes auch nicht mehr ist. Zumindest gibt es noch viele weitere Beispiele dafür, dass sich in Sachen Weiblichkeit jenseits der 50 etwas tut. In der „Sex and the City“-Fortsetzung sind die „Girls“ von einst längst gestandene Ladys, bei „Germany’s Next Topmodel“ hat Heidi Klum die Altersspanne erheblich ausgeweitet.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Und auch im Nackt-Segment tut sich was: Die Schauspielerin Jane Seymour ließ sich 2018 zum dritten Mal für den Playboy ablichten – im Alter von 67 Jahren. Im vergangenen Jahr zeigte sich das 91-jährige Supermodel Carmen Dell’Orefice fast hüllenlos im New You-Magazin. Und Amerikas „Küchengöttin“ Martha Stewart war jüngst sehr freizügig auf dem Cover der Sports Illustrated unterwegs – mit 81 Jahren.

Dennoch – für die deutsche Playboy-Ausgabe knackt die Nick den Altersrekord, der bis dahin von Christine Kaufmann gehalten wurde. Die 2017 verstorbene Schauspielerin ließ sich 1999 im Alter von 54 fotografieren. „Nackte Oma rekelt sich im Playboy“, titelte der Spiegel damals und schrieb weiter: „Die zweifache Großmutter hat sich ausgezogen. Sie zeigt knackiges, nackiges Fleisch – und dass Frau mit 54 richtig gut aussehen kann.“

Nun ja, die Zeiten ändern sich, Gott sei Dank, kann man da nur sagen. Und in diesem Fall lässt man ohnehin lieber die Porträtierte für sich selbst sprechen. Bei Instagram sagt Désirée Nick, man müsse alte Klischees über Bord werfen: „Die Hälfte der Frauen beginnt eigentlich ab 50 erst zu erblühen.“

Désirée Nick im Playboy: „Eine völlig neue Wahrnehmung der Frau“

Sie führe eine völlig neue Wahrnehmung der Frau vor, so die 66-Jährige wie immer gänzlich unbescheiden. „Und damit ist dieses ganze Shooting ein Akt gegen Ageism.“ Ein Thema, auf das Nick auch mit ihrem neuen Buch „Alte weiße Frau“ (Penguin-Verlag, 13. September) aufmerksam machen möchte.

Im Playboy-Interview lässt sie wissen, sie wolle der Altersdiskriminierung von Frauen den Kampf ansagen. „Ich halte dieses Shooting für richtungsweisend, es ist ein politisches Statement, weil es wichtig ist, die reife Frau ab 50 neu zu betrachten und sie in ihrer Weiblichkeit selbstbewusst zu inszenieren“, so die Entertainerin, die betont, sie habe an ihrem Körper nichts machen lassen. Auch in dieser Hinsicht wolle sie „jungen Frauen Mut machen, zu sich selbst zu stehen“.

Die Fotos sind vor einigen Wochen in einem italienischen Palazzo aus dem 16. Jahrhundert entstanden. Allerdings zeigte sich Désirée Nick bei Instagram auch vorher schon freizügig, posierte in Netzstrümpfen oder oben ohne hinter einem Glitzervorhang. In der Bild-Zeitung waren kurz vor ihrem 62. Geburtstag Nacktaufnahmen von ihr zu sehen.



Sie finde, kurz vor der Rente sollte jeder einmal Nacktbilder machen, sagte sie damals. „Sie sind ein Nachweis für das Leben, das ich geführt habe. Ich freue mich sehr, dass ich mich nicht verstecken muss.“

Nick war nach einer klassischen Ballettausbildung an der Berliner Tanzakademie Mitglied im Ensemble der Deutschen Oper Berlin und später an der Staatsoper München. Außerdem tanzte sie als Revuegirl zwei Jahre im Pariser Lido, bevor sie katholische Theologie für das Lehramt studierte und einige Jahre unterrichtete. Als bissige Kabarettistin wurde sie erst später bekannt: 1993 begann sie ihre jetzige Karriere mit ihrem ersten Soloprogramm.