Hätten Sie es gewusst? Diese Stars stammen aus der DDR

Im wiedervereinigten Deutschland wurden sie berühmt, doch viele unserer Prominenten kommen aus der DDR. Ein Listicle von Stars, die vor der Wende in Ostdeutschland geboren wurden und bis heute auf deutsch-deutschen Bühnen für Unterhaltung sorgen.

1. Anna Loos und Jan Josef Liefers

Zwei der bekanntesten ostdeutschen Stars: Schauspielerin Anna Loos sorgte als Sängerin als Ersatz für die verstorbene Tamara Danz für Furore und Schauspieler Jan Josef Liefers hielt bei einer der größten Demonstrationen in der DDR vor dem Mauerfall auf dem Berliner Alexanderplatz eine Rede. Liefers stammt aus Dresden, Loos aus Brandenburg an der Havel.

Powercouple: Anna Loos und Jan Josef Liefers Imago Images

2. Bill und Tom Kaulitz

Ganz knapp nur, aber immerhin noch rund zwei Monate vor dem Fall der Mauer wurden Tokio-Hotel-Sänger, Mode-Ikone und Podcaster Bill Kaulitz und sein Bruder Tom am 1. September 1989 in Leipzig geboren, aufgewachsen sind die Brüder in der Nähe von Magdeburg. Im wiedervereinigten Deutschland wurden die Zwillinge mit ihrer Band Tokio Hotel und dem Hit „Durch den Monsun“ 2005 zu Stars.

Haare, Haare, Haare: Bill (l.) und Tom Kaulitz Imago Images

3. Matthias Schweighöfer

Einer der größten deutschen Filmstars überhaupt, wurde Matthias Schweighöfer als Schauspieler, Regisseur und sogar als Sänger im deutschsprachigen Raum bekannt. Geboren 1981 in Anklam in Mecklenburg-Vorpommern, verlebte Schweighöfer seine Kindheit noch in der DDR, bevor der Spross einer Schauspieler-Familie 2001 sein Studium an der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ in Berlin begann. Nach einem Jahr hatte Schweighöfer die Schnauze voll vom Alltag eines Studenten und verließ die Hochschule. Geschadet hat es nicht: Bereits 2003 wurde Schweighöfer mit der Verfilmung von Benjamin von Stuckrad-Barres Roman „Soloalbum“ zum Star.

Lächelnd berühmt geworden: Matthias Schweighöfer Imago Images

4. Tim Bendzko

Vier Jahre alt war Sänger Tim Bendzko, als die Mauer fiel. Geboren ist er 1985 im Osten Berlins und wuchs im Bezirk Köpenick auf. Er besuchte ein Sportgymnasium und rückte beim 1. FC Union Berlin bis in die B-Jugend auf. Gesangsunterricht nahm Bendzko schon als Jugendlicher, seinen musikalischen Durchbruch hatte er im Juni 2011 mit seinem Debütalbum „Wenn Worte meine Sprache wären“, das auf Platz vier der deutschen Charts einstieg. Die Single „Nur noch kurz die Welt retten“ hielt sich 47 Wochen in den Charts und wurde später mit Platin-Status ausgezeichnet, ebenso wie das Album.

47 Wochen in den deutschen Charts: Tim Bendzko Imago Images

5. Anna Maria Mühe

Die Schauspielerin ist das, was man eine waschechte Berlinerin nennt. Geboren im Juli 1985, entstammt Anna Maria Mühe einer wirklichen Künstlerfamilie. Sie ist die Tochter der Schauspieler Jenny Gröllmann und Ulrich Mühe, die Stieftochter der Schauspielerin Susanne Lothar, die Halbschwester des Fotografen Andreas Mühe und die Enkelin des Bühnenbildners Otto Gröllmann. Bekannt wurde Mühe einem breiteren Publikum durch TV-Serien wie „Tatort“ oder „Bloch“, zum gesamtdeutschen Star wurde sie dann durch ihre Präsenz im Kino. 2016 war Mühe als Rechtsextremistin Beate Zschäpe in den ARD-Fernsehfilmen „Die Täter – Heute ist nicht alle Tage“ und „Die Ermittler – Nur für den Dienstgebrauch“ zu sehen. Für ihre schauspielerische Leistung in diesem Film wurde sie 2016 in der Kategorie „Schauspielerin national“ mit dem Bambi ausgezeichnet.

Spross einer Künstlerfamilie aus Ost-Berlin: Anna Maria Mühe Imago Images

6. Nora Tschirner

Nora Tschirner ist ebenfalls Berlinerin, sie wurde 1981 im Ostteil der Stadt geboren, hat also noch einen guten Teil ihrer Kindheit im geteilten Deutschland verbracht. Die Tochter eines Dokumentarfilmers und einer Journalistin spielte schon im Kinderfernsehen, bevor sie Anfang des neuen Jahrtausends erst als Moderatorin und VJ beim Musiksender MTV und dann an der Seite von Comedian Christian Ulmen in dessen Show „Ulmens Auftrag“ bekannt wurde.

Berühmt dank MTV: Nora Tschirner Imago Images

7. Friedrich Mücke

Ebenfalls Student an der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ (siehe Matthias Schweighöfer), hatte Friedrich Mücke seinen Durchbruch als Schauspieler 2010 in Markus Gollers Film „Friendship!“, und zwar an der Seite seines Kollegen Matthias Schweighöfer. Mücke wurde wie Nora Tschirner 1981 in Ost-Berlin geboren.

Einer der berühmtesten Ernst-Busch-Absolventen: Friedrich Mücke Imago Images

8. Sandra Hüller

Wohl zurzeit Deutschlands aufregendste Schauspielerin von internationalem Rang, wurde Sandra Hüller 1978 in Suhl in Thüringen geboren. Auch Hüller ging nach Berlin, um an der „Ernst Busch“ zu studieren. Nach dem Abschluss zog es Hüller ans Theater, wo sie mehrere Jahre blieb, bevor sie ihre erste große Filmrolle in Hans-Christians Schmids „Requiem“ hatte, das war 2006. International berühmt wurde Hüller dann in Maren Ades bitterböser Komödie „Toni Erdmann“, der 2016 im Wettbewerb der Internationale Filmfestspiele von Cannes vertreten war. Im selben Jahr wurde Sandra Hüller für den Part der Ines Conradi mit dem Europäischen Filmpreis als Beste Darstellerin ausgezeichnet.