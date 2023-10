Die Frau im deutschen Fernsehen: Neurotisches Heimchen oder hysterische Mörderin

Neulich war ich krank. Zu gesund fürs Bett, zu malade fürs Büro. Also arbeitete ich im Homeoffice mit laufender Nase und Husten vor mich hin, um am frühen Abend dann endlich auf dem Sofa zu versacken. An solchen Tagen schaue ich meistens die „heute“-Nachrichten um 19 Uhr, also die im ZDF.



Da der Rechner ja schon läuft, bekommt man auch davor und danach etwas vom öffentlich-rechtlichen Feierabendprogramm mit. Es kommen Serien wie die „Rosenheim-Cops“, „SOKO Köln, Hamburg, Wien“ und sedierende Krankenhaus-Schmonzetten wie „Bettys Diagnose“, die Geschichte um eine patent-heitere Krankenschwester, die so gar nichts umhauen kann, außer natürlich ein fescher Oberarzt.

Bekloppt und sexuell unattraktiv

Schon daran merkt man, welches Frauenbild im deutschen Fernsehen – genauer: im Zweiten – vorherrscht. Denn Schwester Betty ist natürlich nicht alleine in ihrer aufgeräumten und kantenlosen Trutschigkeit, ihre Kolleginnen ergänzen sie darin prächtig.

Zwar gibt es in diesem in Aachen verorteten Hospital auch Frauen unter den Führungskräften, aber die sind entweder übersteuerte Soziopathinnen (fürchterlich: Claudia Hiersche als Dr. Helena von Arnstett) oder frustrierte mittelalte Matronen. Denn nur wer bekloppt oder sexuell unattraktiv ist, stellt als Frau in deutschen Führungsetagen des ZDF keine Gefahr dar, am wenigsten die, den Zuschauer mit etwas Realität zu nerven.

Auch hier sind Frauen nur schmückendes Beiwerk für den Mann: Rona Özkan, Eric Klotzsch und Carolin Walter im ZDF-Dauerbrenner „Bettys Diagnose“.

Was bei den Männern Tugenden sind, wird hier ins Gegenteil verdreht. Als ob man die Frauen dafür bestrafen will, nicht ihrer natürlichen Aufgabe nachzukommen, also Heim, Herd und Hort. „Bettys Diagnose – die Krankenhaus-Serie mit Herz und Humor“, wie das ZDF diese pastellige Soap bejubelt. Über den Humor lässt sich da streiten, Hirn ist jedenfalls keines eingeflossen in diese seichte Unterhaltung.



Arbeitet die Frau in der Vorabendfernsehwelt nicht in der Pflege, oder anderen nicht produzierenden Branchen, so werkelt sie im Heim, oder den Vorzimmern der männlichen Macht. So wie bei den „Rosenheim-Cops“, einem Dauerbrenner, für den das ZDF offenbar tief in der Prosa von Hedwig Courths-Mahler und Emmy von Rhoden hängengeblieben ist, denn auch hier herrscht ein Frauenbild aus einem anderen Jahrtausend vor.

Frauen sind in Rosenheim allzeit trompetenhaft gut gelaunte Sekretärinnen, wie die beliebte Miriam Stockl, eine Vorzimmersirene unbestimmten Alters und adrett-aseptischer Erscheinung, die in den endlosen Wiederholungen dieser endlosen Serie kaum über drei Sätze hinauskommt, von denen einer die Lobpreisung auf Filterkaffee ist und der andere die telefonische Verkündigung eines Leichenfunds. Stockl-Schauspielerin Marisa Burger hat jetzt ihren Ausstieg aus der Serie verkündet. Man kann sie verstehen.

Mit der Rolle als Heimchen am Herd zufriedengeben

Bei den „Rosenheim-Cops“ handelt es sich um eine „Light-Krimi-Serie“ (ZDF) um zwei Ermittler in Bayern, der eine fesch, der andere fett. Es geht in dieser Serie aber nie wirklich um die Taten, sondern stets um das tutige Geplänkel zwischen Männern und Frauen vor malerischer Kulisse, in der die immer strahlende Sonne offenbar allen Beteiligten das Hirn versengt hat. Neben besagter Miriam Stockl sind die Frauen in Rosenheim in der Regel Hausfrauen oder Büroangestellte im Kommissariat, wo sie sich gegenseitig das Aussehen und das selbstgezogene Gemüse neiden.

Härter, meist nicht schlauer, zur Sache geht es in den ebenfalls in einer Endlosschleife rotierenden „Soko“-Ablegern von Leipzig bis Wien. Die überaus erfolgreiche Krimireihe ist mittlerweile so abgenudelt, dass man beliebig in irgendeiner Stadt, während irgendeiner Folge einsteigen kann, ohne jemals den Anschluss zu verlieren.



Bei der „Soko“ gibt es zwar durchaus auch Ermittlerinnen, aber die zeichnen sich entweder durch übertrieben nassforsches Gehabe oder lustig-komödiantische Akzente aus. Dass eine Frau einfach nur einen Beruf ausübt, das gibt es auch hier nicht. Als ob die Arbeitnehmerin insgeheim immer einen Schaden aufgrund der Tatsache erhalten hat, dass sie sich nicht mehr mit der ihr zugestandenen Rolle als Heimchen am Herd zufriedengegeben hat. Ein Trauerspiel!

„Soko Leipzig“, einfach mal ganz natürlich in die Kamera lächeln: Judith Sehrbrock, Marco Girnth und Amy Mußul. Imago Images

Sind Frauen in diesen „Krimis“ Täterinnen, so sind sie immer auch Opfer. Es sind Giftmischerinnen, die Eifersüchtigen und Enttäuschten, deren Taten selten kühl geplant, sondern immer dem „weiblichen“ Affekt folgend, aus dem Bauch heraus begangen werden. Es wird geschrien und gezetert, gebettelt und geweint, meist wurde eine betrogen von einem Mann, oder, noch schlimmer, von einer Frau, dann fällt jede Hemmung gegenüber der Geschlechtsgenossin. Es ist ein Hauen und ein Stechen unter den Frauen. Eine wohltuende Ausnahme ist die „Soko Wien“, da geht’s sinisterer zu, wenn auch immer ähnlich.



Wer sich durch die Serien am Vorabend gequält hat, für den ist am Wochenende noch lange nicht Schluss, denn dann kommt „Der Bergdoktor“ – und über dessen Erlebens- und Lebenswelt ist nun wirklich schon alles gesagt worden.



