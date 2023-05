Diese Geissens: So feiert man Geburtstag, wenn Geld keine Rolle spielt

Die Geissens gehören zu Deutschlands bekanntesten TV-Familien. Bei RTL zwei, wo sich „die schrecklich glamouröse Familie“ schon seit Jahren quotenbringend von Fernsehkameras begleiten lässt, breiten Robert und Carmen Geiss ihre mondäne Welt vor den Augen der Zuschauer aus. Dafür erntete das Unternehmerpaar schon den einen oder anderen Shitstorm, zwischendurch aber auch Begeisterung für ihre Haltung etwa in der Causa Michael Wendler.

Inzwischen haben auch die Töchter der Millionäre ein eigenes TV-Format: Davina, geboren 2003, und Shania, Jahrgang 2004, machen in ihrer eigenen Doku-Soap „Davina & Shania – We Love Monaco“ einfach da weiter, wo die Eltern angefangen haben. Sie zeigen ihr luxuriöses Leben, in das sie hineingeboren wurden. Seit einem Jahr läuft das Format ebenfalls bei RTL zwei.

Der Sender beschreibt den Inhalt so: „Jetset, Fashion und Glamour – so sieht das luxuriöse Leben von Davina und Shania Geiss aus. In der zweiten Staffel ihrer eigenen Doku-Soap stellen sich die Töchter von Carmen und Roooobert neuen Herausforderungen zwischen Kitzbühel und Monaco. Familienbesuch, glamouröse Immobilien und ein neues Atelier in der gemeinsamen Wohnung – wie werden Davina und Shania ihren aufregenden Alltag wohl meistern?“

In der jüngsten Folge wurden die Zuschauer Zeugen, wie die Familie den 18. Geburtstag von Shania Geiss, der jüngeren Tochter feierte. Er sollte eigentlich auf der Yacht „Indigo Star“ begangen werden. Doch dann, eine halbe Stunde bevor die Party losgehen sollte, ruinierte ein Anruf des Vaters den Plan. Robert Geiss verkündete, dass die „Indigo Star“ für den Abend verchartert sei und sie schnell eine andere Location bräuchten.

Am Ende ist das natürlich gar kein Problem – Geld regelt auch unvorhergesehene Pannen und die Volljährigkeit konnte dennoch ausgiebig zelebriert werden. Shania erzählt Freunden von drei Tagen Party im Nobelort Saint-Tropez an der französischen Riviera. „Wir haben in einem sehr schönen Restaurant reingefeiert. Und dann haben uns meine Eltern überrascht in einem der bekanntesten Nachtclubs in Saint-Tropez und uns ein paar Flaschen Champagner ausgegeben.“

Die Feiergesellschaft singt die deutsche Nationalhymne

Unterlegt werden die Erzählungen mit Bildern eines rauschenden Festes, das jedoch nach dem Nachtclub längst nicht vorbei war. Nachdem die Schwestern mit Freunden und Familie bis 6 Uhr morgens gefeiert hatten, ließen sie es tags darauf im Beach Club auch nochmal „richtig krachen“. Die 18-Jährige erzählt: „Die haben sogar die deutsche Nationalhymne gespielt.“

Zu sehen sind Bilder, auf denen die Partygesellschaft Deutschlandfahnen schwenkt und „Einigkeit und Recht und Freiheit“ singt. Wer das schon absurd findet, dürfte sich dann auch nicht mehr über den riesigen Eisschrank mit Schampusflaschen wundern, der von mehreren Männern herbeigetragen wird. So feiert man eben, wenn Geld keine Rolle spielt.