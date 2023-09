Australien ist aus dem Häuschen: Zum ersten Mal seit mehr als 130 Jahren wurde im Südosten des Bundesstaates South Australia, der für seine besonders wilde und ursprüngliche Natur bekannt ist, ein seltener Beutelmarder entdeckt.

Der Riesenbeutelmarder oder Fleckschwanzbeutelmarder (Dasyurus maculatus) ist eine Art aus der Familie der Raubbeutler, der mit zwei Unterarten eigentlich nur noch im östlichen Australien vorkommt. Im Bundesstaat South Australia gilt die Art als ausgestorben, sie wurde zuletzt gegen Ende des 19. Jahrhunderts im Mount Burr Forest und in der Nähe der Stadt Robe offiziell nachgewiesen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Doch in dieser Woche, so meldete es das Umweltministerium des Bundesstaates mit der Hauptstadt Adelaide am Freitag, habe ein Bauer aus Beachport das landesweit gefährdete Tier zum ersten Mal entdeckt, nachdem es seine Hühner angegriffen hatte. Der Mann sagte einem lokalen Nachrichtensender, das Tier sei in einer Falle gelandet, er habe zunächst keine Ahnung gehabt, um was es sich handelte.

Spotted-tail quoll im Hühnerstall: ein einmaliges Erlebnis

Die herbeigerufenen Ranger des National Parks and Wildlife Service brachten den männlichen Raubbeutler schließlich zur Gesundheitsuntersuchung in die Millicent Veterinary Clinic. Dort behandelten Ärzte das Tier und unterzogen es mehreren Tests. Anschließend wurde es in einem nicht näher genannten Gebiet wieder frei gelassen.

Das Ministerium zitierte den Bezirksranger Ross Anderson, der sagte, es sei ein „einmaliges Erlebnis“ gewesen, zum ersten Mal seit mehr als einem Jahrhundert wieder einen spotted-tail quoll – so heißt das Tier in der Landessprache – in der Gegend zu entdecken. „In den 1970er- und 1980er-Jahren gab es einige anekdotische Erzählungen über lokale Sichtungen, aber die letzten offiziellen Aufzeichnungen über Riesenbeutelmarder stammen aus den 1880er-Jahren.“

Der Riesenbeutelmarder oder Fleckschwanzbeutelmarder auf einer Zeichnung aus dem 19. Jahrhundert. H. Tschanz-Hofmann/Imago

Man sei davon ausgegangen, dass sie im Süden des Kontinents wegen des Verlusts ihres Lebensraumes ausgestorben seien. Prinzipiell könnten die Tiere aber überall überleben, „von Wäldern bis hin zu offenerem Land“.



Ranger sollen das Areal nun weiterhin überwachen, um festzustellen, ob das gefundene Exemplar Teil einer größeren Population ist. Die Art kommt in Queensland, Victoria und Tasmanien vor, die Naturschutzorganisation IUCN schätzt den Bestand auf 14.000 ausgewachsene Individuen.

Das fleischfressende Beuteltier kam einst in ganz Australien vor. Das Verbreitungsgebiet ist heute aufgrund von menschlicher Landnutzung stark fragmentiert und die Populationen in den zahlreichen Schutzgebieten sind zu klein. Zudem werden die Riesenbeutelmarder von Bauern häufig als Plage angesehen und geschossen, da diese den Hühnerbestand gefährden.