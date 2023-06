Auf Instagram zeigen Don Fladenbrot, Mr. F und Baklava Bernd Tausenden Followern, wo es in Berlin besonders gute Döner gibt. Und welche Buden sie lieber meiden sollten.

Roshanak Amini für Berliner Zeitung am Wochenende

Der Griff zur Dönertasche: Wo lohnt er sich besonders? Roshanak Amini für Berliner Zeitung am Wochenende

Später Montagnachmittag, mitten in Kreuzberg. An der U-Bahnhaltestelle Prinzenstraße treffen wir die reichweitenstärksten Kebab-Tester der Stadt, die „Döner Guides Berlin“. Auf Instagram haben sie fast 6500 Follower; Hunderte verschiedener Döner-Buden haben die drei Jungs in der Hauptstadt des Orientdreiecks bereits probiert. Wo gibt es den besten Spieß Berlins? Und welchen Döner sollte man meiden? Das wollen wir mit ihnen herausfinden. Und bei Harun Kebab auf der Prinzenstraße testessen.