„Drag Race Germany“: Anglizismen, Fingerschnipsen – und eine Frau in Frauenkleidern

„Good luck and don’t fuck it up“, „sashay away“ oder „shantay you stay“ – es sind gleich mehrere Bonmots, die „RuPaul’s Drag Race“ geprägt hat und die, zumindest in queeren Kontexten, nonchalant in den Sprachgebrauch einer halben Generation übergegangen sind. Kurze geflügelte Worte in Englisch, eher pointiert als inhaltsschwer. Ihre Allgegenwärtigkeit verschlagwortet den überwältigenden Erfolg, den die Castingshow zu verzeichnen hat – in den USA sowieso, aber eben auch international.

Wer’s nicht kennt, dem wäre „RuPaul’s Drag Race“ wohl am ehesten als „Germany’s Next Topmodel“ für Travestie-Künstlerinnen zu erklären: Die Queens müssen in verschiedenen Disziplinen gegeneinander antreten, die besten Kostüme schneidern, die lustigsten Runway-Auftritte hinlegen, mit jeder Folge fliegt eine raus, am Ende wird eine Siegerin gekürt und mit Geld- sowie Sachpreisen bedacht. So einfach und offenbar genial ist das.

In den USA ging die erste Staffel bereits 2009 an den Start, seither hat die Show nicht nur ihrer Moderatorin, der Drag-Ikone RuPaul, Millionen in die Kasse gespült. Aus „RuPaul’s Drag Race“ ist eine hoch professionalisierte internationale Unternehmung geworden, mit weltweiten Tourneen einzelner Teilnehmerinnen, mit Livespektakeln in Amerika, Australien und Europa, auch mit länderspezifischen TV-Ablegern von „Drag Race Thailand“ über „Canada’s Drag Race“ bis hin zu „Drag Race España“. Und jetzt: „Drag Race Germany“, eine deutsche Ausgabe, auf die hiesige Fans lange gewartet hatten.

Vor dem Hintergrund des Erfolgs der amerikanischen Originalausgabe ist es freilich nicht einfach, die erste Folge, die seit heute (5. September) auf der Streamingplattform Paramount+ zu sehen ist, unbefangen zu bewerten. Schließlich wurde hier eine gigantische Produktion mit gigantischen Budgets zum Vorbild – auch was die finanzielle Ausstattung der einzelnen Kandidatinnen angeht.

Waren es in den ersten Staffeln noch kleine Travestie-Künstlerinnen, die durch die Lokale ihrer Regionen tingelten und in „RuPaul’s Drag Race“ auf den ganz großen Durchbruch hofften, sind viele der Teilnehmerinnen aktuellerer Staffeln schon vor ihrer Teilnahme etwa aus den sozialen Medien bekannt. Überhaupt hat sich die Kunst der Travestie in den USA durch die Show professionalisiert, ist zum ernst zu nehmenden Kulturgenre und zugleich zu einem Millionengeschäft geworden.

In Deutschland ist das anders – noch immer ist Drag hier eher ein Nischenthema; abgesehen von wenigen Prominenten wie Olivia Jones, die ihre Kunst via Trash-Formaten wie dem Dschungelcamp auch einem breiteren Publikum vorsetzen, findet Travestie in größeren medialen Kontexten kaum statt. Und das – so muss man wohl sagen – sieht man auch der ersten Folge „Drag Race Germany“ an. Noch wirkt die Show an manchen Stellen ungeschickt, sehen die Kostüme arg selbstgebastelt aus, sind die Set-Dekorationen verhältnismäßig bescheiden.

„Fuck“ geht nicht – „Ficken“ aber schon

Wer sich aber des Vergleichs mit den großspurigen amerikanischen Inszenierungen erwehren kann, erlebt eine Stunde kurzweiligen Vergnügens – nur fällt das mit dem Nichtvergleichen naturgemäß schwer. Gerade weil, natürlich, jene Details und Wortwitze übernommen wurden, die „RuPaul’s Drag Race“ in den USA so erfolgreich gemacht haben.

„Good luck and don’t fuck it up“ heißt es auch in den deutschen Folgen, ein aufgebrezeltes Fest der Anglizismen, das hier und da zu lustigen Absurditäten führt: Wie im Vorbild, der bigotten Fernsehpolitk der Vereinigten Staaten verpflichtet, wird auch im Deutschen das „Fuck“ originalgetreu weggepiept – nicht aber das herzhafte „Ficken“ in einem Song der Rapperin Shirin David, zu dem zwei Dragqueens am Folgenende gegeneinander antanzen müssen.

Stark wird „Drag Race Germany“ gerade da, wo es Bezüge zum Trash-Kulturgut des eigenen Landes herstellt, mehr „Germany“ als „RuPaul“ ist, etwa als eine Travestie-Künstlerin den „riesigen Arsch“ und die „kleine Nase“ einer Konkurrentin kommentiert: „Ich dachte erst mal“, näselt die Queen, „irgendwer hätte hier Kader Loth reingelassen.“ Die Dragqueens schnipsen affektiert und reißen Witze, was das Zeug hält, auch die Künstlerin Barbie Breakout legt eine solide Moderation hin – eine erste Folge, mit der sich die deutsche Drag-Community keinesfalls verstecken muss. Gerade weil ihr ein interessantes Politikum gelungen ist.

Unter den Teilnehmerinnen ist auch Pandora Nox, eine sogenannte AFAB-Queen („Assigned Female At Birth“), also eine Künstlerin, unter deren dicken Make-up-Schichten kein schwuler Mann, sondern eine Cis-Frau steckt. Das Phänomen der Dragqueens, die auch im echten Leben weiblich sind, ist noch verhältnismäßig neu – und hatte bei „RuPaul’s Drag Race“ in den USA vor einigen Jahren einen Skandal ausgelöst.

Dort nämlich untersagte Moderatorin RuPaul entsprechenden Queens und auch Transfrauen zunächst die Teilnahme an ihrer Show – an einem Format wohlgemerkt, das sich Diversität, Inklusion und Toleranz zur Aufgabe macht. RuPaul hat ihre Meinung mittlerweile zerknirscht geändert, auch wenn es in ihrer Show seither trotzdem keine AFAB-Queen gegeben hat.

In Großbritannien und Spanien ist man da offenbar schon weiter, hier hatte es je eine entsprechende Teilnehmerin gegeben. Dass sich in diese progressivere Auslegung dessen, was Travestie-Kunst im 21. Jahrhundert sein kann, nun auch Deutschland einreiht, ist eine schöne Nachricht. Und eine vielleicht, die über manches selbstgebastelte Kostüm und bescheidene Set-Design hinwegzutrösten vermag.