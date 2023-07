Seenotretter der anderen Art: Wie ein Niederländer den brennenden Autofrachter abschleppt

Der Chef fasst die Lage knapp zusammen. „Eine komplexe Aufgabe“, sagt Pieter Berdowski über die Bergung des Autofrachters „Fremantle Highway“ vor der niederländischen Küste. Berdowski muss es wissen. Der Mann ist CEO des holländischen Seefahrtsdienstleisters Boskalis und damit oberster Boss des Schiffsbergers Smit.

Am Montag wurde die „Fremantle Highway“ von zwei Schleppern aus der Fahrrinne vor die Insel Schiermonnikoog bugsiert. „Langsam und kontrolliert“, wie es hieß. Der Frachter droht weiter zu zerbrechen.

„Wir haben viel Erfahrung“, sagte Berdowski der Zeitung Telegraaf. Das ist leicht untertrieben. Smit wurde 1842 in Rotterdam gegründet. „Das Schleppen von Schiffen und alle damit verbundenen Dienstleistungen“ wurden damals als Zweck angegeben. Dabei ist es geblieben. Nur das Arbeitsfeld hat sich erweitert.

Das im Jahr 2000 gesunkene russische Atom-U-Boot „Kursk“ holte Smit wieder hoch ans Licht, das 2012 verunglückte Kreuzfahrtschiff „Costa Concordia“ richteten die holländischen Fachleute wieder auf, und 2021 machte das Team aus Rotterdam nicht nur den im Suezkanal auf Grund gelaufenen Superfrachter „Ever Given“ wieder flott, sondern nebenbei auch den lieferkettenblockierten Welthandel. Smit ist ein Seenotretter der anderen Art.

Und Berdowski ist der Chef. „Ich bin ein analytischer Kopf“, sagt er und umschreibt damit seinen Stil. Sachlichkeit prägt das ganze Unternehmen. Mit Erfolg. Smit-Mutterbetrieb Boskalis machte im Vorjahr rund 3,6 Milliarden Euro Umsatz mit Bergen, Baggern und Bugsieren. So wie bei der „Fremantle Highway“.

„Fremantle Highway“: Frage nach Brand der Lithium-Batterien von E-Autos

Rauch hatte die Bergung des Schiffs verzögert. Nun hat sich der Qualm verzogen, aber die drängende Frage nach dem Brand der Lithium-Batterien von E-Autos an Bord bleibt: Wie umgehen mit der leicht entzündlichen Fracht? Neue Mobilität fordert neue Vorgaben. Im Ölzeitalter führte der Unfall des Tankers „Exxon Valdez“ 1989 zu neuen Sicherheitsregeln und doppelwandigen Tankern. Auch E-Autos lassen sich löschen. Mit Hochdrucknebel oder Kohlendioxid etwa. Die Politik muss nur wollen.

Berdowski kann in Löschdebatten mitreden. Er hat Chemie studiert. Für seine Promotion erhielt er einen Nachwuchspreis. Doch zog er die Wirtschaft der Wissenschaft vor. Über Shell und Beratungsfirmen landete er 1997 bei Boskalis, seit 2006 steht er an der Spitze des Smit-Mutterkonzerns. Da begegnet man sich öfter. Der japanischen Reederei Shoei Kisen Kaisha gehört nicht nur die „Fremantle Highway“, sondern auch die „Ever Given“. Über die Kosten für deren Bergung wird weiter gestritten. Berdowski, Mitte 60, ist Realist. Und Pragmatiker. Er sagt: „In Zeiten der Not findet man wieder zusammen.“ Er weiß: Auf See brauchen sie Smit.