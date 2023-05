Dramatische Jagd auf Harry und Meghan? Taxifahrer erzählt andere Version

In New York sei das Paar zwei Stunden lang von Paparazzi verfolgt worden, heißt es in Medienberichten. Von einer Fast-Katastrophe spricht das Paar. Stimmt das?

Es sind dramatische Worte, die Prinz Harry und Herzogin Meghan gewählt haben. Von einer „fast verhängnisvollen Verfolgungsjagd“ durch Paparazzi sprechen die beiden in Amerika lebenden Ex-Royals. Sie seien in New York von Fotografen gejagt worden, auch Meghans Mutter Doria Ragland soll sich in dem Auto befunden haben. Beinahe soll es zu Unfällen gekommen sein.

Der Vorfall ereignete sich der Nachrichtenagentur Reuters zufolge, nachdem das Paar eine Preisverleihung in New York besucht hatte, bei der Meghan für ihre Arbeit geehrt wurde. „Letzte Nacht wurden der Herzog und die Herzogin von Sussex und Frau Ragland in eine fast verhängnisvolle Verfolgungsjagd mit einer Gruppe hochaggressiver Paparazzi verwickelt“, heißt es in einer Erklärung des Paars. Wörtlich war von einer „near catastrophic car chase“ die Rede.

Beim Sender Sky News hat sich jetzt ein Taxifahrer gemeldet, der das Paar an diesem Abend chauffiert hat. Sukhcharn Singh bestätigte die Verfolgung durch Paparazzi, stimmte jedoch nicht mit der Einschätzung der Sussexes überein, dass es „nahezu einer Katastrophe“ gekommen sei.

Das Promi-Portal TMZ hatte zuvor unter Berufung auf anonyme Quellen berichtet, dass die Fotografen Bürgersteige und rote Ampeln überfahren hätten. Auch seien sie falsch herum in eine Einbahnstraße eingebogen.

Sollen durch New York gejagt worden sein: Harry, Meghan und ihre Mutter Doria Ragland Ben Stansall/AFP

Meghans Taxifahrer hatte nicht das Gefühl, in Gefahr gewesen zu sein

Singh sagte jedoch: „Ich denke, das ist alles übertrieben und so. Also interpretieren Sie da nicht zu viel hinein.“ Er habe nie das Gefühl gehabt, in Gefahr gewesen zu sein – und widersprach auch Darstellungen, es sei eine Verfolgungsjagd gewesen, wie man sie in Filmen sieht. Das Paar habe ihm 50 Dollar Trinkgeld für die zehnminütige Fahrt gegeben – und habe nervös gewirkt, während es in seinem Auto saß.



Offenbar war das Paar an dem Abend der Preisverleihung mit mehreren Wagen unterwegs. Ein Sprecher der Sussexes sagte, die Verfolgungsfahrt habe insgesamt zwei Stunden gedauert.

Last night, the Duke and Duchess of Sussex and Doria Ragland were involved in a terrifying paparazzi car chase involving six blacked out vehicles in a chase that could have been fatal.



Auch Omid Scobie, der Autor einer Biografie über den Herzog und die Herzogin von Sussex, meldete sich via Twitter zu Wort. Er wählte drastische Worte zu dem Vorfall: „Es hätte tödlich enden können.“ Damit zieht er eine Verbindung zum Schicksal von Prinzessin Diana, die 1997 von Fotografen in Paris verfolgt wurde und mit ihrem Sicherheitsteam und ihrem Partner Dodi Al-Fayed verunglückte. Diana starb wenige Stunden nach dem Unfall an den Folgen schwerer innerer Verletzungen im Krankenhaus.

Prinz Harry war damals zwölf Jahre alt. Der heute 38-Jährige spricht immer wieder von seinen Erinnerungen an damals. Er habe sich lange geweigert zu akzeptieren, dass seine Mutter tot ist. Harry und Meghan ziehen öffentlich immer wieder Parallelen zum Diana-Drama in Bezug auf ihre eigene Geschichte. Nach dem Vorfall in New York sagte eine Sprecherin des Paares: „Ich habe ihre Verletzlichkeit noch nie so sehr erlebt wie letzte Nacht. Sie hatten unglaubliche Angst und waren aufgewühlt.“