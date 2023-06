Wer schon immer in dem grell pinken Barbiepuppenhaus übernachten wollte, hat nun die Möglichkeit: Die Villa in Malibu ist ab dem 17. Juli, 19 Uhr auf der Unterkunftsplattform Airbnb mietbar. Mitsamt Outdoor-Diskofläche, Infinity-Pool, Kens Kleiderschrank und Concierge soll die Villa das komplette „Life in the Dreamhouse“ nachempfinden. Das „Dreamhouse“ in Malibu war bereits 2019, zur Feier des 60. Jubiläums der Barbiepuppe, kurzzeitig zur Vermietung angeboten worden. Damals war das Haus jedoch noch weiß, mit pinken Akzenten.

Barbiefans zeigten sich jedoch so begeistert von der Idee des Lebens im Traumhaus, dass die Villa zur Feier des neuen Films mit Margot Robbie und Ryan Gosling komplett in knalligem Pink gestrichen wurde und wieder mit dem Barbiedekor und Puppenzubehör zu mieten ist. Der Film von Regisseurin Greta Gerwig ist die erste Barbie-Realverfilmung und handelt von Barbie und Ken, die Barbieland verlassen, um die „echte Welt“ kennenzulernen.

Die benötigte ‚Kenergy‘

Die Unterkunft wird auf der Airbnb-Website von Barbies Langzeitfreund Ken vorgestellt: „Willkommen in meinem Kendom! Während Barbie weg ist, hat sie mir die Schlüssel für ihr Traumhaus übergeben, und mein Zimmer könnte für die Nacht dir gehören.“ Wer tatsächlich an einer Übernachtung interessiert ist, muss sich sputen, denn die Villa steht nur an zwei Nächten, dem 21. und 22. Juli, jeweils bis zu zwei Gästen zur Verfügung.

Ken hat noch eine Überraschung für seine zukünftigen Gäste: Der Aufenthalt in der Barbievilla ist kostenlos. Auf der Airbnb-Website steht dazu: „Ken konnte sich für keinen Preis für Barbies Malibu-Dreamhouse entscheiden – schließlich ist Kens Ding der Strand, nicht Mathe!“ Ken habe laut Airbnb dem „lebensgroßen, rosafarbenen Mansion“ seine eigenen Details hinzugefügt, um dem Haus „die dringend benötigte ‚Kenergy‘ zu verleihen“.

Ken soll seine eigenen Details dem lebensgroßen Puppenhaus hinzugefügt haben. Es dominiert aber trotzdem pink in allen blindmachenden Schattierungen. Cover Images/picture alliance

Das „Dreamhouse“ ist laut CNN Teil der Werbekampagne für den neuen Barbiefilm von Warner Bros., der am 21. Juli in die Kinos kommt. Außerdem spendet Airbnb Geld an „Save the Children“. Als die größte unabhängige Kinderrechtsorganisation der Welt setzt sich „Save the Children“ für die Gesundheit, Bildung und den Schutz von Kindern ein. Airbnb betonte, dass die Organisation Lernressourcen und Unterstützung anbiete, die das Vertrauen von Mädchen aufbauen und ihnen in der Schule helfen soll, um „sicherzustellen, dass jeder die gleiche Chance hat, Erfolg zu haben“.

Besucher können Kens Kleiderschrank durchstöbern, um das perfekte Strand-Outfit zu finden. Seine gelb-pinken Impala-Skates sowie sein Surfbrett können von den Gästen benutzt und anschließend mit nach Hause genommen werden. Airbnb teilt noch mit, dass die Gäste während ihres Aufenthalts von einem Concierge bewirtet werden und eine Führung durch das Haus bekommen. Nur die An- und Abreise müssen sie selber stemmen.