„Drohnenangriff“: Oliver Pocher macht Witze auf Rammstein-Konzert

Bekanntlich nicht mit besonders feinsinnigem Humor ausgestattet, hat sich Comedian Oliver Pocher nun über ein Konzert der Band Rammstein ausgelassen.

Anspielungen auf die Vorwürfe junger Frauen

In seinen Stories auf der Social-Media-Plattform Instagram kommentierte Pocher die Geschehnisse auf der Bühne im belgischen Koning Boudewijnstadion ironisch: Als ein Feuerwerk die Show untermalt, schreibt Pocher dazu in den Stories „Drohnenangriff“, was vor dem Hintergrund des Angriffs Russlands auf die Ukraine selbst bei hartgesottenen Fans des 45-Jährigen nicht besonders gut ankommt.

Als auf der Bühne eine Pyroshow startet, schreibt er: „Skandal ... Sänger zündet anderes Bandmitglied an.“ In einer vorigen Instagram-Story scheint Pocher Anspielungen auf die Vorwürfe junger Frauen gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann zu machen. Der Comedian postete einen sogenannten Family-&-Friends-Ausweis der Band, mit dem man zu einer After-Show-Party gelangen kann. Dazu schrieb Pocher: „Bin heute morgen hiermit aufgewacht. Für Presseanfragen bitte melden.“



Mehrere Frauen werfen Till Lindemann Übergriffe vor. Sie berichten, dass sie für After-Show-Partys gecastet und dem Sänger der weltberühmten Band gezielt zugeführt worden seien. Einige vermuten, dass sie mit K.o.-Tropfen betäubt wurden. Lindemann weist Vorwürfe gegen ihn zurück.