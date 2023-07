Unsere Reporterin hat bei Fixpunkt in Berlin Partydrogen für einen Labortest abgegeben. Was sie in der Warteschlange und bei der Beratung erlebt hat.

Rüdiger holt einen gelblichen MDMA-Stein aus der Plastiktüte in seiner Jackentasche und legt ihn auf den Tisch neben einen Beutel mit weißem Pulver. Der Sozialarbeiter, der mit am Tisch sitzt, reicht ihm eine winzige Metallschippe, Rüdiger kratzt etwas von dem Kristall ab und füllt die Probe in eine verschließbare Kapsel.



MDMA wirkt euphorisierend und ist deshalb eine beliebte Partydroge, bekannter ist die Substanz in der Pillenform, Ecstasy. Diese beiden Drogen haben Rüdiger und ich für die Berliner Zeitung getestet.