„Du siehst echt fertig aus“: Til Schweiger reagiert auf Kommentare zu seinem Äußeren

Eigentlich wollte Til Schweiger mit seinem neuen Instagram-Video auf die Invictus Games in Düsseldorf aufmerksam machen. Auf ein internationales Sportereignis für im Einsatz verwundete und traumatisierte Soldatinnen und Soldaten also, die Verletzungen und bleibende Beeinträchtigungen erlitten haben.

Die Spiele wurden von Prinz Harry 2014 ins Leben gerufen – mit dem Ziel, die Genesung und Rehabilitation der Teilnehmer durch die Kraft des Sports zu unterstützen.

In diesem Jahr finden die Invictus Games erstmals in Deutschland statt, mit der Bundeswehr und der Stadt Düsseldorf als gemeinsame Gastgeber. Darauf wollte auch der Schauspieler und Filmemacher Til Schweiger hinweisen, um den es zuletzt nach Berichten über seinen Umgang mit Personen an Filmsets stiller geworden war.

„Kommt bitte alle vorbei und unterstützt die Athleten aus 21 Ländern. Sie haben es verdient“, sagt der 59-Jährige im Video. Es gebe großartige Wettkämpfe und ein tolles internationales Showprogramm bei freiem Eintritt. Für ihn seien die Sportler wahre Helden, fügt er auf Englisch hinzu.

Doch in den Kommentaren zum Video dreht es sich weniger um die Kriegsversehrten. Vielmehr befassen sich etliche User mit dem äußeren Erscheinungsbild von Til Schweiger. Viele äußern sich negativ: „Du siehst echt fertig aus“ oder „Manchen steht der Lebensstil ins Gesicht geschrieben.“ Andere verteidigen ihn: „Endlich mal einer ohne Filter“ oder „Er ist real. Und das ist sympathisch. Wir werden alle älter.“

Wieder andere bemängeln, dass es in den Kommentaren zu solch einer Veranstaltung überhaupt um Schweigers Aussehen geht: „Er macht Werbung für eine tolle und wichtige Veranstaltung, für Kameraden, die die Schrecklichkeit eines Krieges erleben mussten (...) und euch fällt nichts anderes ein, als an seinem Aussehen herumzumäkeln.“

Schweiger selbst reagiert auf seine Art: Er postet ein Foto von sich, das ihn muskulös und durchtrainiert im Unterhemd zeigt, im Hintergrund Palmen, über der Schulter ein grobes Seil. Dazu lässt er lediglich ein augenzwinkerndes Emoji da, der Rest bleibt der Fantasie seiner Fans überlassen.

Diese sind mehrheitlich begeistert, sprechen vom „besten Konter ever“. Der Schauspieler Ralf Moeller schreibt: „Harrison Ford Nachfolger. Siehst top aus. Great in shape my friend.“ Dass einige rätseln, ob das Bild eventuell mithilfe von KI oder Photoshop entstanden ist, ist vermutlich beabsichtigt.