Dürfen Frauen in der Öffentlichkeit Eis essen, oder ist das obszön?

Mit einer harmlosen Kolumne sorgte die Süddeutsche Zeitung kurz vor dem Wochenende für einen Shitstorm in den Sozialen Medien.

Der SZ-Kolumnist Mohamad Alkhalaf, der vor acht Jahren aus Syrien nach Deutschland flüchtete, beschreibt in der Reihe Typisch deutsch unter dem Titel „Ist Eisessen im Freien obszön“ die Probleme eines ebenfalls aus Syrien stammenden Freundes, der seit kurzem in Deutschland ist. Mohamed und Ibrahim beobachten an einem heißen Tag in der Münchener Innenstadt junge Frauen, wie sie ein Eis essen. Während der Autor der Situation keine besondere Aufmerksamkeit schenkt, hat sein Freund offenbar Probleme mit der ihm unbekannten vermeintlichen Freizügigkeit einer an einer Eiswaffel leckenden Frau.

Wenig Verständnis

„In Syrien habe ich es wie jeder Mann und jede Frau vermieden, in der Öffentlichkeit Eis zu essen, vor allem nicht in der Waffel. Es gilt als vulgäres, obszönes Verhalten“, erklärt Alkhalaf den schamesroten Kopf seines Freundes, bevor er sich über Eissorten im Allgemeinen auslässt.

Es ist nur eine kurze Passage in einer an sich typischen Sommerkolumne, die das Netz in Wallung bringt. Mit wenig Verständnis reagieren die meisten Twitter-User beispielsweise auf die Verstörung des Freundes Ibrahim, der, aufgewachsen in einem konservativen Kulturkreis, einfach den Anblick nicht gewohnt ist.

Weil "Ibrahim" nervös wird, wenn Frauen am Eis lecken, soll man sich jetzt schämen Eis zu lecken?



Entweder schreiben für die Süddeutsche mittlerweile die Taliban oder ein woker Volltrottel.https://t.co/sYjOcqmNVV — Ali Utlu (@AliCologne) July 15, 2023

Ein andere Userin verweist auf die Doppelbödigkeit der Situation: „Wenn Menschen immer in Porno denken und dabei so tun, als wären sie besonders anständig.“ Differenziertere Meinungen sind wenig darunter:

Mann aus Syrien erzählt in einem Artikel, dass es ihm lange Zeit unangenehm war Frauen zu sehen, die in der Öffentlichkeit an Eis lecken, weil das in konservativen Orten, wie seiner Heimat, nicht üblich sei.



Deutsche Rechte drehen daraufhin am Rad. pic.twitter.com/6qvDlAs9y0 — Average Stand User (@avg_stand_user) July 15, 2023

Frauen

lecken Eis

gehen baden

der Rock ist zu kurz

das Dekolleté zu tief

anständige Frau ist nach 20:00 nicht allein auf der Straße

u dann gibt es noch Männer die Frauen sind

im Sport u im Schönheitswettbewerb



this is a man‘s world , immer noch !



https://t.co/9I8qNczVI8 — Matres (@Matres54842529) July 15, 2023

Auf den Umstand, dass Autor Mohamad Alkhalaf selbst nach Jahren in Deutschland kein Problem mehr mit Eis essenden Frauen hat, geht kaum jemand ein. Dabei darf das doch als gelungene Integration betrachtet werden, für die seinem Freund Ibrahim vielleicht erst noch ein wenig Zeit eingeräumt werden sollte.