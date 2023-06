Ein Duell, das keiner überlebt: Zu Besuch beim Hahnenkampf in Manila

Zwei Vögel gehen aufeinander los, scharfe Klingen an den Beinen: Auf den Philippinen ist der Hahnenkampf noch immer populär. Doch es regt sich Widerstand.

Der World Slasher Cup in der philippinischen Hauptstadt gehört zu den wichtigsten Events der Szene.

Der World Slasher Cup in der philippinischen Hauptstadt gehört zu den wichtigsten Events der Szene. Felix Lill

Unter nervösen Blicken packt der Mann im schwarz-weiß gestreiften Shirt die zwei Hähne am Schopf. „Der linke bewegt sich doch gar nicht mehr!“, zischt ein Zuschauer, der sein Geld auf den Vogel auf der rechten Seite gesetzt hat. Aber der Schiedsrichter im Ring erkennt noch eine Regung.

Der Kampf geht weiter. Die Hähne taumeln aufeinander zu, sacken zusammen. Seit sieben Minuten liefern sie sich ein t��dliches Duell. „Ende!“, fordert jemand von den Rängen. Wieder hebt der Schiedsrichter die erschöpften Tiere in die Luft, setzt sie auf den Boden. Jetzt rührt sich der linke Hahn überhaupt nicht mehr.

Der Schiedsrichter winkt den Kampfrichtern zu, die Ringglocke läutet: Sieg für den Hahn auf der rechten Seite. Auf der Tribüne direkt vor dem Ring schütteln einige Besucherinnen und Besucher enttäuscht den Kopf, andere jubeln und freuen sich auf die Ausschüttung ihrer Wettgewinne. Die zwei Züchter, die den Kampf von der Ringecke aus beobachtet haben, heben ihre Kämpfer vom sandigen Boden auf, schütteln sich die Hände. Das Duell hat einen Sieger. Aber den Kampf werden beide Hähne nicht überleben.

Den Großteil der Preisgelder, die bei einem großen Turnier rund 300.000 Euro betragen können, streichen Züchter ein. Felix Lill

„Willkommen beim World Slasher Cup“, hat Mavelle Durian, eine schmächtige Frau mit hoher Stimme, ein paar Minuten zuvor feierlich verkündet. „Dieses Turnier ist auch als die Olympiade der Hahnenkämpfe bekannt.“ Es nehmen nicht nur Kämpfer aus den Philippinen teil, sondern auch aus Guam, Indonesien und weiteren Ländern. „Seit sechs Jahrzehnten veranstalten wir das Turnier hier“, sagt Durian bemüht laut, um gegen den Lärm anzukommen. Wobei „hier“ auch heißt: im Araneta Coliseum in Manila. Es ist Durians Arbeitgeber und die größte Mehrzweckhalle der Philippinen.

Nirgends ist der Hahnenkampf beliebter als in dem südostasiatischen Land

Dass ein Turnier der Hahnenkämpfe in so einer Arena steigt, gibt eine Vorstellung davon, wie populär dieses Phänomen auf den Philippinen ist, das von seinen Fans als „Sport“ bezeichnet wird. Das Araneta Coliseum fasst 16.000 Personen, hier finden die wichtigsten Basketballspiele des südostasiatischen Landes und Konzerte von Weltstars statt. Im Jahr 1976 stieg hier der legendäre Boxkampf zwischen Muhammed Ali und Joe Frazier, der als „Thrilla in Manila“ Sportgeschichte schrieb. „Aber die Hähne sorgen immer für sehr viel Andrang“, versichert die Eventorganisatorin und führt durch die Halle.

Um den mit Plexiglas begrenzten Ring im Zentrum der Arena ist eine Tribüne aufgebaut, auf der jeder Platz besetzt ist. Dahinter werden an Ständen Hotdogs und Bier verkauft, philippinische Snacks und Fanartikel. Der wichtigste Stand außerhalb des Rings aber ist die Wettannahmestelle. „Da werden die Kurse errechnet. Wobei das die Gäste auch am offiziellen Wettzentrum vorbei selbst organisieren.“ So erkläre sich, warum zwischen den bis zu zehn Minuten langen Kämpfen immer besonders energisch geschrien wird. „Wenn es richtig laut und wild ist, werden gerade die Wetten platziert.“

Die Wettkampfhalle strotzt vor Männlichkeit, Frauen interessieren sich weniger für den traditionellen Hahnenkampf. Felix Lill

Hahnenkämpfe, auf Filipino „Sabong“ genannt, sind kaum irgendwo so beliebt wie in dem südostasiatischen Staat. In vielen Ländern der Welt ist das Hobby verboten – einerseits wegen der brutalen Behandlung der Tiere: Der Verlierer stirbt immer, der Sieger kurze Zeit später oft ebenso. Ein weiterer Grund für die Verbote anderswo ist der Nimbus der organisierten Kriminalität, der die Kämpfe umweht. Auf den Philippinen aber, einem von Ungleichheit geplagten Land, wird Sabong auch als sozioökonomischer Gleichmacher geschätzt. Hier treten alle gegeneinander an, alle nach denselben Regeln.

Das unter Fans als „Sport“ bezeichnete Phänomen gibt es seit Jahrhunderten

Seit Jahrhunderten jagen philippinische Züchter ihre mit einer Klinge am Bein ausgerüsteten Hähne aufeinander los, während Zuschauer darauf wetten, wer wohl der stärkere ist. Wobei es beim Thema Stärke nicht nur um die Tiere geht. „Wir sehen die Hähne als eine Verbildlichung der Eigenschaften ihrer Besitzer“, erklärt ein Züchter in einem Gang zur Arena, während er auf seinen Kampf wartet. „Mich nennen sie hier zum Beispiel Chuck Norris“, sagt der Mann und grinst.

World Slasher Cup Der World Slasher Cup gilt als das wichtigste Turnier der Hahnenkämpfe auf den Philippinen und damit praktisch auch weltweit. Zuletzt fand es vom 22. bis 30. Mai statt, wie immer im Araneta Coliseum, der größten Mehrzweckhalle des Landes. Die rund 200 Teilnehmer mussten jeweils neun Kampfhähne ins Rennen schicken. Der World Slasher Cup ist trotzdem nur eines von vielen Hahnenkampfturnieren, die in dem südostasiatischen Land regelmäßig stattfinden. Es wird geschätzt, dass philippinische Enthusiasten wöchentlich mehrere Millionen US-Dollar auf Kämpfe wetten.

Seine Hähne seien wie der Actionstar aus den 1990er-Jahren, behauptet der 65-Jährige: „Mit Killerinstinkt, aber auch mit Ausdauer. Und sie sehen einfach gut aus. Auch das schätzen wir Filipinos an den Hähnen.“ Der philippinische Chuck Norris, der wie ein Boxer ständig von einem aufs andere Bein tippelt, ist in seinem Hauptberuf Tierarzt. Und er ist ein Routinier, züchtet Hähne seit seiner Jugend. „Als Außenstehender könntest du denken, hier geht es nur um zwei Hühner, die sich kabbeln“, sagt er. „Aber es ist die wissenschaftlichste Angelegenheit, die ich je gesehen habe.“

Dr Verlierer stirbt sofort, doch auch für den Gewinner endet ein Hahnenkampf letztlich meistens tödlich. Felix Lill

Denn die Eigenschaften eines Hahns seien kein Zufall. „Das hängt alles von ihrem Blut ab. Zu den bekanntesten Rassen gehören Kelso, Sweater und Hatch.“ Während ein Kelso gut darin sei, mit einem einzigen Tritt die Klinge tief in den Körper des Gegners zu schneiden, also kurzen Prozess zu machen, zeichne sich ein Sweater durch Kampfeswillen und Nehmerqualitäten aus. Ein Hatch wiederum sei sehr gut konditionierbar. „Deine Strategie beim Züchten sagt also etwas über deinen Charakter aus!“ Wer gewinne, stehe dann als glorreicher Macho da – der Verlierer sieht seine Männlichkeit hinterfragt.

Während der Corona-Lockdowns gab es Online-Kämpfe

Wobei die Halle sowieso vor Männlichkeit strotzt. „Ich kenne fast keine Frauen, die sich für Sabong interessieren“, gibt auch die Eventmanagerin Mavelle Durian zu. „Das Wetten macht ja auch süchtig. Ich selbst habe es in der Pandemie ausprobiert, aber nur einmal online mit 100 Pesos“ – umgerechnet sind das etwa 1,66 Euro. Hier wetten die Leute oft ein 20-Faches oder mehr. Als die Pandemie auch auf den Philippinen Lockdowns erzwang, mussten landesweit die Hahnenkampfarenen schließen. Daraufhin begann E-Sabong, also Kämpfe ohne Zuschauer vor Ort, dafür mit der Möglichkeit, zu Hause am Bildschirm zu wetten.

Aber diese Zeit sei glücklicherweise vorbei, hört man im Araneta Coliseum überall. Zum Beispiel von Robie Panis, einer in adrettes Gelb gekleideten Dame, die die Kämpfe von einem bequemen Sessel aus der Distanz beobachtet. Die 35-jährige Panis, bekannt als „Lady Gaffer“, ist eine der wenigen Frauen in der Szene. „In den zwei Jahrzehnten, die ich hier arbeite, war die Pandemie die traurigste Zeit“, sagt sie und schielt zum Ring. „Wir haben damals auch gutes Geld verdient. Aber es hat weniger Spaß gemacht. Die Emotionen haben gefehlt. Und auch das Gefühl, Geldscheine in der Hand zu halten.“

Die als „Lady Gaffer“ bekannte Robie Panis gehört zu den wenigen bekannten Frauen der Szene. Felix Lill

Wie „Chuck Norris“ ist auch „Lady Gaffer“ durch die Hahnenkämpfe an viel Geld gekommen. Hahnenzüchter streichen den Großteil der Preisgelder ein, die bei einem wichtigen Turnier wie dem World Slasher Cup bis zu 18 Millionen Pesos, also rund 300.000 Euro betragen können. Außerdem verdienen sie am Verkauf ihrer Hähne, die oft 50.000 Pesos kosten, sowie der Zuchttiere selbst, die noch wesentlich teurer sein können. Robie Panis macht ihr Geld, indem sie den Züchtern die Klingen verkauft, die den Sport so tödlich machen. „Die feinsten Messer kommen aus Deutschland“, sagt sie.

Ob sie ihr Geld gern auf diese Weise verdiene, wo am Ende immer der Tod eines zum Kämpfen gezwungenen Tieres steht? Robie Panis überlegt einen Augenblick. „Früher haben mir die Tiere auch leidgetan“, sagt sie. „Aber diese Hähne sind ja zum Kämpfen gezüchtet und darauf trainiert.“ Andere Hühner würden für den menschlichen Verzehr großgezogen, diese hier eben zum Kämpfen. Wo sei da der Unterschied? Das findet auch der philippinische Chuck Norris, der nach einem Kampf fröhlich um die Ecke kommt. „Wer das hier kritisiert, versteht die philippinische Kultur nicht“, meint er. Es gehe um Ehre und so vieles mehr.

Wohingegen man sagen könnte: Auch viele Filipinos verstehen diese Kultur nicht. Ob Sabong wirklich noch zeitgemäß ist, wird zumindest in gebildeten Kreisen schon lange diskutiert. Und im Araneta Coliseum wimmelt es während des World Slasher Cup nur direkt um den Ring vor Enthusiasten – die oberen Ränge der Arena aber sind fast leer.