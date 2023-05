Einer der Großen im Wrestling: WWE-Legende Billy Graham ist tot

Die Wrestling-Welt trauert um Billy Graham, der am Mittwoch im Alter von 79 Jahren gestorben ist. Seine Familie bestätigte dem Magazin TMZ Sports, dass die lebenserhaltenden Maßnahmen abgestellt wurden. Seine Frau Valerie und seine Tochter seien bei ihm gewesen, heißt es.

Der US-amerikanische Wrestler (bürgerlich: Eldridge Wayne Coleman), der seinen Ringnamen nach dem bekannten Evangelisten Billy Graham wählte und noch den Zusatz „Superstar“ hinzufügte, hatte zuletzt wegen verschiedener Gesundheitsprobleme drei Wochen lang auf der Intensivstation gelegen. Bereits am Montag wollten die Ärzte die lebenserhaltenden Maßnahmen demnach beenden, doch die Familie weigerte sich zunächst. Eine genaue Todesursache ist noch nicht bekannt.

Graham hatte seit seinem Ruhestand gesundheitliche Probleme, die vornehmlich aus seinem Steroidmissbrauch resultierten. So litt er an Knöchelproblemen, musste mehrfach am Bein operiert werden. 2002 unterzog er sich einer Lebertransplantation, vier Jahre darauf erlitt er einen Darmverschluss. Insgesamt verlor Graham durch Spondylarthrose sowie etliche Hüftoperationen zehn Zentimeter an Körpergröße und musste die meiste Zeit sitzend verbringen.

Billy Graham im Kampf mit Bruno Sammartino 1975. Imago

Graham kam über Umwege zum Wrestling, nachdem er es nicht zum Profi-Leichtathleten geschafft und sich dem Bodybuilding zugewandt hatte.

Superstar Billy Graham: Gesundheitliche Probleme durch Steroidmissbrauch

Wegen seines beeindruckenden Körperbaus wurde er in der Wrestling-Welt schnell zum Star, was auch an seiner für die Szene damals ganz neuen Erscheinung lag: Er trug knallbunte Ringoutfits mit Federboa, Sonnenbrille, diversen Hüten. Steroide verschafften ihm einen extrem muskulösen Körper, aber auch schon während seiner aktiven Karriere die ersten gesundheitlichen Probleme.

The Superstar Billy Graham Just Left Us 🙏🏻 THANK YOU FOR ALL YOUR INFLUENCE On My Career! pic.twitter.com/YH0eT2NM4p — Ric Flair® (@RicFlairNatrBoy) May 18, 2023

1977 wurde er zum ersten Mal WWWF World Heavyweight Champion und hielt den Titel 296 Tage lang. Fans und Kollegen waren fasziniert von seiner Ringpräsenz. Graham galt als der erste Tweener, was in der Szene für Wrestler steht, deren Ausrichtung nicht eindeutig zugeordnet werden kann. Ein Tweener wird trotz des Verwendens illegaler Taktiken vom Publikum bejubelt.

Graham wurde Vorbild für viele spätere Superstars wie Hulk Hogan, Scott Steiner, Ric Flair oder Jesse Ventura. Auch später orientierten sich Wrestler an ihm. 2004 nahm die WWE Graham in ihre Hall of Fame auf.

Graham übte auch Kritik an seiner eigenen Szene: Im Rahmen einer Kampagne zur Aufklärung über die Gefahren von anabolen Steroiden beschuldigte er 1992 die WWF öffentlich, die Risiken zu kennen, den Gebrauch jedoch weiterhin zuzulassen, mehr noch, ihnen Steroide zu verkaufen.

Auch Hulk Hogan griff er an, da dieser den Gebrauch von Steroiden geleugnet hatte. Später gab Hogan seinen Steroidgebrauch zu. Das schuf einen tiefen Riss in der ehemals freundschaftlichen Verbindung, der erst nach über zehn Jahren wieder gekittet werden konnte.