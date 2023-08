Elon Musk gegen Mark Zuckerberg: Neue Details zur geplanten Prügelei der Milliardäre

Werden sich Elon Musk und Mark Zuckerberg tatsächlich gegenseitig vermöbeln? Viele Menschen würden sich das wünschen. Und doch scheint der Traum einer öffentlichen Milliardärs-Keile in immer weitere Ferne zu rücken.

Im Juni hatte Tesla-Chef Musk den Facebook-Gründer Zuckerberg zu einem Kampf im Käfig herausgefordert. Zuckerberg stimmte zu – dann herrschte erstmal Funkstille auf beiden Seiten. Viele zweifelten schon damals, dass es zu dem vollmundig angekündigten Ringen jemals kommen wird.

In den vergangenen Tagen hatte Musk die Hoffnungen auf einen öffentlichen Kampf dann wieder genährt. Zwar hatte der 52-Jährige am Freitag auf dem Sozialen Netzwerk Twitter, das ihm gehört und inzwischen offiziell „X“ heißt, angekündigt, er müsse wegen eines Problems mit dem rechten Schulterblatt zeitnah operiert werden. Gleichzeitig behauptete er allerdings, der weiterhin geplante Kampf solle von den Stiftungen der beiden Tech-Milliardäre veranstaltet werden.

Musk vs. Zuckerberg: Kampfplatz soll eine historische Kulisse in Italien werden

Zudem habe er mit der italienischen Regierungschefin Giorgia Meloni und Kulturminister Gennaro Sangiuliano gesprochen und diese hätten einen „epischen Ort“ für den Kampf zugesagt; Musk will im schönen Italien gegen Zuckerberg antreten. Sangiuliano stellte indes heraus, dass es sich bei dem angepeilten Kampfplatz nicht um eine historische Stätte in Rom handeln werde – zumindest ein Gespräch zwischen dem italienischen Politiker und Elon Musk hat es also offenbar gegeben.

Allerdings: Mark Zuckerberg will nicht so recht glauben, dass es zu einem Duell der Milliardärsfäuste jemals kommen wird. Nachdem Musk die historische, „epische“ Kulisse als Austragungsort verkündet hatte, meldete der 39-Jährige am Samstag in Richtung seiner Follower: „Wenn er jemals einem tatsächlichen Termin zustimmt, erfahrt ihr das von mir“; bis dahin solle man also bitte davon ausgehen, „dass es keine Einigung zu irgendetwas gibt, was er behauptet.“ Ist Elon Musk also nur ein Schaum-, aber kein echter Schläger?

Dass er einen Kampf mit dem immerhin 13 Jahre jüngeren Zuckerberg fürchten könnte, ist nicht unwahrscheinlich. Zuckerberg lässt sich seit einiger Zeit von Kampfsport-Trainern beraten, ist sichtlich fitter als sein Gegenüber, veröffentlichte über sein eigenes Soziales Medium Threads ein Foto, das ihn beim Trainings-Kampf im achteckigen Käfig zeigt.

„Ich liebe diesen Sport und war seit dem Tag, an dem Elon mich herausgefordert hat, bereit zu kämpfen“, textete Zuckerberg dazu, während wiederum Elon Musk auf X aka Twitter schrieb, er habe gar keine Zeit für ein ausuferndes Training. Immerhin: Er hebe auf der Arbeit in seinem Büro nebenbei Gewichte.