Pinke Pailletten und eine Menge nackter Haut: Die selbsternannte Nacktschnecke und deutsch-brasilianische Moderatorin Micaela Schäfer ist 40 Jahre geworden. Diesen Anlass feierte das Erotikmodel in der Nacht auf Donnerstag wie gewohnt freizügig und mit einer Menge Tohuwabohu. Unter dem Motto „Girlpower – feel like a queen, dress like a princess“ ließ sie die gesamte Berliner Trash-Prominenz anrücken und die Korken knallen.

Neben DSDS-Jurorin und Sängerin Katja Krasavice erschienen auch Ex-Rotlichtkönig Bert Wollersheim und Pornodarstellerin Dolly Buster. Natürlich durfte auch „Sommerhaus“-Star und Unternehmerin Claudia Obert nicht fehlen und pferchte sich mit den anderen Gästen zu Beginn des Abends auf den winzig kleinen, pinken Teppich vor dem italienischen Restaurant, wo die Feier stattfand.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

„Ich feiere nicht nur mich, sondern 40 Jahre erfolgreiche, engagierte Frauen weltweit“, ließ das Erotikmodel vor der Kamera verlauten. „Frauen, die an sich geglaubt haben und ihre Ziele umgesetzt haben, egal wie zweifelhaft über sie berichtet wurde“, tischte das Model groß auf – das bekannt wurde durch die Teilnahme an der ersten Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ im Jahr 2006 und der sechsten Staffel „Ich bin ein Star – holt mich hier raus!“ von 2012 .

Während anfangs noch eine pro-palästinensische Demonstration im Hintergrund für Ablenkung sorgte, nahm das restliche Programm feuchtfröhlich seinen Lauf. Musikalisch untermalt wurde das Abendprogramm von Simon Webbe, Mitglied der Boyband Blue; für das Geburtstagsständchen sorgte die deutsche Sängerin Doreen Steinert.

Die Moderation des Abends übernahm die Berliner Entertainerin und Travestiekünstlerin Margot Schlönzke; Julian F.M. Stoeckel hielt eine Laudatio. Der Entertainer hob sein Glas auf die gebürtige Leipzigerin und stieß zuversichtlich auf die nächsten 40 Jahre an. „Das schaffen wir doch – oder?“, fragte der TV-Promi und warf dem Geburtstagskind einen erwartungsvollen Blick zu.



Obwohl sich die scheinbar selbstlose Geburtstagsschnecke eigentlich nur Geldspenden für die Obdachlosenhilfe wünschte, wurde sie natürlich reichlich beschenkt. Das Highlight des Abends war ein Vertrag, den der Immobilien-Millionär und Entertainer Andreas Ellermann ihr überreichte. Ehe sie sich’s versah, wurde Schäfer das Werbegesicht seines neuen Potenzmittels „Ruck-zuck-hoch“ – das passend zum Geburtstag bald für 40 Euro erhältlich sein soll.