Der Rauch der kanadischen Waldbrände macht New York weiterhin zu schaffen. Doch damit nicht genug: Wie Einwohner berichten, breiten sich nun auch noch winzige, fliegende Insekten in der amerikanischen Metropole aus. Das schreibt unter anderem der britische Guardian.



Demnach erzählen New Yorker von ganzen Schwärmen, die sich über Teile Manhattans und Brooklyns bewegten und mitunter das Atmen erschwerten. Die Insekten könnten weiß oder schwarz sein und seien mit bloßem Auge kaum zu erkennen. Die Art müsse noch bestimmt werden, berichtet der Guardian. Da die Tiere aber zeitgleich mit dem Rauch der Waldbrände aufgetreten seien, wird ein Zusammenhang vermutet.

Kanada kämpft mit der schlimmsten Waldbrandsaison seiner Geschichte. Der Rauch der Feuer erreicht auch weite Teile der USA, wo die Behörden am Freitag erneut vor der schlechten Luftqualität in New York und Philadelphia warnten. Inzwischen zog er sogar über den Atlantik bis nach Portugal und Spanien. Mittlerweile haben die Staubpartikel sogar Deutschland erreicht.

Pyrophile Insekten oder Blattläuse?

In New York wird nun gemutmaßt, dass es sich bei den Insekten um eine der pyrophilen, also feuerliebenden, Arten handelt. Zu dieser Gruppe können Pflanzen, Pilze und Tiere gehören, schreibt der Guardian, sie alle würden von Feuer profitieren. Mindestens 25 Insektenfamilien aus den Ordnungen Hemiptera, Lepidoptera, Diptera und Coleoptera gelten demnach als pyrophil. Bei einer von ihnen, der Microsania imperfecta, sei beobachtet worden, dass sie positiv auf einen Rauchreiz reagiere, um sich zu paaren und Ressourcen zu finden.

Experten widersprechen der Vermutung jedoch. Den Bildern nach zu urteilen habe es sich bei den lästigen Tierchen nicht um eine pyrophile Art gehandelt, meint der Forscher Louis Sorkin aus der Abteilung für Wirbellose Zoologie am American Museum of Natural History. „Es handelt sich um Blattläuse und nicht um Stechmücken oder Fliegen“, schrieb Sorkin in einer E-Mail an den Guardian. Doch auch er kenne die Gattung nicht.



Auch David Grimaldi, ein Entomologe am American Museum of Natural History, sagte dem Magazin The City, dass es sich um Blattläuse handele. Diese hätten zwar keine Flügel, könnten sich jedoch zu einer geflügelten Form entwickeln, wenn die Population zu groß und nicht genügend gute Nahrung vorhanden sei. „Wenn eine Population sehr groß wird, ist das Auftreten geflügelter Morphen beeindruckend“, sagte Grimaldi dem Magazin. „Die gute Nachricht? Es bedeutet, dass wir eine gesunde Umwelt haben! Keine Pestizide!“ (mit dpa)