Eva von den Jacob Sisters: 80. Geburtstag ohne Pudel - aber mit Erotikstar

Ihre Auftritte sind legendär: Vier blondgelockte Frauen im Partnerlook, adrett rasierte Pudel in ihren Armen. Als erste Girlgroup der deutschsprachigen Unterhaltungsmusik haben die Jacob Sisters die Schlagerszene ab den 1960ern ordentlich aufgemischt, mit Liedern wie „Auf dem Weg nach Aschaffenburg“ oder dem „Gartenzwerg-Marsch“.

Nun wurde in Berlin nicht nur ihr 60-jähriges Bühnenjubiläum, sondern auch der 80. Geburtstag einer Jacob-Schwester zelebriert. An einem heißen und schwülen Samstagabend auf der Friedrichstraße.

Wer dort vor dem Westin Grand stand, hätte von außen meinen können, es sei ein träger Sommerabend auf der bekannten Shoppingmeile in Mitte. Innen aber, im Hotelgarten, war von Gleichmut keine Spur: Als Eva Jacob den roten Teppich betritt, wird es laut, denn ihre Gäste singen „Happy Birthday“.

Buntes Trüppchen vor der Fotowand: Zur Party am Samstagabend kamen die verschiedensten Gratulanten. Chiara Maria Leister/Berliner Zeitung

Der Entertainer und ehemalige Dschungelcamper Julian F. M. Stoeckel hatte für die am 8. Juni 1943 geborene Eva Jacob eine Geburtstagsfeier geschmissen. „Julian sagte schon vor einem Jahr, dass er mich an meinem runden Geburtstag überraschen wird – aber damit habe ich nicht gerechnet“, sagt Eva Jacob der Berliner Zeitung gerührt.

„Ich kann es gar nicht fassen, dass ich das Alter von 80 Jahren erreicht habe, denn gefühlt bin ich noch 50“, so die Schlagersängerin weiter. „Für die nächsten 80 Jahre habe ich auch noch Zeit.“ Und: „Wenn man etwas aus tiefstem Herzen macht, dann wird es gut“ – noch heute tritt Eva Jacob leidenschaftlich gerne auf, wenn auch ohne Schwestern und ohne Pudel.

So hatte alles angefangen: Die Jacob Sisters 1960 zu Gast bei der Musiksendung „Achtung, Umleitung!“. imago images

Heute leben nur noch zwei der legendären Jacob Sisters. Im Jahr 2008 war die Jüngste, Hannelore Jacob, den Folgen einer Lungenentzündung gestorben und 2015 starb Johanna Jacob an einem Schlaganfall. „Ich bin viel auf dem Friedhof und bringe Blümchen hin“, so Eva Jacob. Mit ihrer Schwester Rosi habe sie noch engen Kontakt. Leider kann diese aber aufgrund einer Erkältung nicht an der Geburtstagsfeier teilnehmen.



Auch einen Pudel habe Eva Jacob nicht mehr. „Ich hatte bis zum Schluss den süßen Pudel meiner verstorbenen Schwester, die sind ja wie Kinder und allen ans Herz gewachsen“, sagt sie. Es sei jedoch furchtbar, wenn die Tiere kränklich und alt werden, das möchte sie nicht nochmal mitmachen. Jetzt bestaunt sie nur noch die Vögel auf ihrer Terrasse in Neu-Isenburg. Da fühlt sie sich „pudelwohl“, so das Geburtstagkind.

Immer und überall zusammen: 1969 kriechen die vier Schwestern für ihre „Jacob Sisters Show“ ins Kingsizebett. imago images

Und bei den Auftritten? Hat sie dort nach 60 Jahren auf der Bühne die Nervosität abgelegt? Nicht ganz: Lampenfieber hat Eva Jacob bis heute, wie sie sagt. „Es muss diese gewisse Spannung geben; es muss dieses gewisse Kribbeln geben.“ Ein Kribbeln, das sie und ihre Schwestern durchaus weitergeben konnten: Das Quartett gehörte zu den bekanntesten Gesichtern des deutschen Schlagers – am Ende hatten sie manche ihrer Lieder in 50 Sprachen aufgenommen, darunter auch in Mandarin. Auftritte gab es in Las Vegas, Hongkong und New York.

Eva Jacobs Karriere begann bereits in der Kindheit – gemeinsam mit ihren Schwestern. Als Schmannewitzer Heidelerchen, benannt nach ihrem Heimatdorf in Sachsen, sangen, tanzten und witzelten die vier im Jacob Café der Eltern. „An der Dahlener Heide haben wir für unsere Gäste gesungen“, erzählt Eva Jacob.

So kennt man sie: Rosemarie, Eva, Hannelore und Johanna Jacob (von links) 2005 mit ihren vier Pudeln. imago images

Noch vor dem Mauerbau aber zog es die Familie 1958 in die Bundesrepublik. Im Westen hätten sie dann ganz neu angefangen. „Das Café mussten wir leider zurücklassen.“ Rückblickend auf ihre Kindheit in der DDR sagt die 80-Jährige nur: „Bevor wir über die Grenze in den Westen sind, konnte man nicht über alles sprechen.“ Heute sei das anders, man könne offen seine Gedanken und Gefühle äußern.



Das tun an diesem Abend neben der Musikerin Cindy Berger auch der ehemalige Boygroup-Barde Jay Khan, GZSZ-Star Vincent Krüger und Schlagersänger Klaus Baumgart, die Eva Jacob unisono zum Geburtstag gratulieren. Und: Auch Oben-ohne-DJ und Erotikmodel Micaela Schäfer, ausnahmsweise komplett bekleidet, ist dabei – und hat jemand ganz besonderes mitgebracht.

Hatte am Samstag einen Gedenkpudel als Tasche dabei: Erotikmodel Micaela Schäfer (rechts). Chiara Maria Leister/Berliner Zeitung

Schäfer hat ihre Oma im Schlepptau, denn diese sei ein großer Jacob-Sisters-Fan. „Wie wir mit den No Angels aufgewachsen sind, so ist meine Oma damals mit der erfolgreichsten Girlgroup der Welt aufgewachsen“, sagt Schäfer der Berliner Zeitung mit Blick auf die blondgelockten Vierlinge. Kennengelernt hatte Schäfer das Geburtstagskind Eva Jacob durch den gemeinsamen Freund Julian Stoeckel; „ich mag ihre lebensfrohe Art“, so Schäfer, davon könnten „wir alle uns eine Scheibe abschneiden.“



Glückwünsche hat Eva Jacob aber nicht nur von TV-Darstellern und Erotikstars entgegengenommen. Auch von ganz oben gab es Grüße: So waren Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zwar nicht vor Ort, gratulierten aber laut Stoeckel per Brief – Merkel sogar handschriftlich.

