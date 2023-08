Neulich auf den Straßen von Berlin: Im Auto ist’s heiß, die Birne glüht, im Radio wird irgendwas gebrabbelt. Plötzlich aber lässt mich eine Meldung doch konzentriert zuhören. Nichts Weltbewegendes, keine Nachricht aus Wirtschaft oder Politik – es geht um Haare, genauer gesagt um Frisuren und ihre Wirkung auf das Gegenüber. Auch für mich als gewissermaßen Außenstehendem (seit 16 Jahren kurz geschoren) ein durchaus brisantes Thema.

Männer, erklärt mir die aufgedrehte Radiomoderatorin, würden glauben, von der Frisur einer Frau auf ihre Intelligenz, ihren Ehrgeiz und ihr Selbstbewusstsein schließen zu können. Diverse Studien würden das belegen. Und in ihren Ergebnissen seien sie sich alle einig: Auf Männer wirken kurze Haare intelligenter als lange; glatte schlauer als lockige, braune cleverer als blonde. Wer richtig intelligent wirken will, müsse sich also bloß eine braune Kurzhaarfrisur zulegen, flötet die Moderatorin.

Als sie das sagt, muss ich sofort an Frauke Petry denken, was ich echt bedenklich finde. Schließlich stand die einstige Hoffnungsträgerin der AfD zuletzt kaum in der Öffentlichkeit; eigentlich nur durch die Posse um einen angeblichen Petry-Tweet, den der RTL-Moderator Maurice Gajda gefälscht haben soll. Ansonsten gibt es – Gott sei dank – absolut keinen Grund mehr, noch an Frauke Petry zu denken.

Ein Symbolbild der braunen Kurzhaarträgerin

Nun ist sie aber wieder da, in meinem Kopf, als Symbolbild der braunen Kurzhaarträgerin. Ob sie intelligent und selbstbewusst auf mich wirkt? Intelligenter und selbstbewusster als Frauen mit langen blonden Haaren, eine Franziska Giffey oder Svenja Schulze? Kann ich natürlich nicht mehr sagen, weil es in besagten Studien um den ersten Eindruck geht. Und den hat sich Frauke Petry bei mir vor Jahren schon versaut.

Selbstbewusst: Franziska Giffey im Jahr 2021, damals noch als Familienministerin mit langen blonden Haaren. imago images

Überhaupt: Die Studien sind gar nicht aktuell, erfahre ich später bei einer kurzen Onlinerecherche; womöglich hatte sich die sommerlochgeplagte Radiomoderatorin aus Mangel an Alternativen für das Frisuren-Thema entschieden. Jedenfalls wurde der Zusammenhang zwischen dem Haupthaar und der Ausstrahlung zum Beispiel 2001 von einer Professorin der Yale University und zuletzt 2011 von Wissenschaftlerinnen der University of Westminster untersucht; außerdem gibt es ein Buch von Professor Reinhold Bergler und der Psychologin Dr. Tanja Hoff aus dem Jahr 2008, das „Die Psychologie des ersten Eindrucks. Die Sprache der Haare“ heißt.

Kein Aufstieg mit blonder Wallemähne

Und tatsächlich sind sich die Damen und Herren Wissenschaftler einig: Empirische Studien hätten ergeben, dass braune, glatte und kurze Haare auf Männer intelligenter wirkten als lange, wellige oder lockige Haare in Blond oder Rot. Auch interessant und kaum verwunderlich: Nur Männer glaubten demnach, vom Haarschnitt auf die Intelligenz und überdies auf andere Eigenschaften ihres weiblichen Gegenübers schließen zu können, während Frauen lediglich meinen, am Haupthaar eines Mannes ablesen zu können, ob dieser auf eine bestimmte Art wirken will.

Reinhold Bergler und Tanja Hoff beziffern das in ihrem Buch so: 44 Prozent der befragten Männer ihrer Studie glaubten an der Frisur einer Frau erkennen zu können, ob sie ehrgeizig ist oder nicht; rund 35 Prozent behaupteten, an den Haaren die Intelligenz ablesen zu können. Grundsätzlich aber, schreiben Bergler und Hoff, sei die Frisur ein zentraler Auslöser für Sympathie oder Antipathie; neben dem Gesicht seien die Haare einer der ersten optischen Eindrücke, der unweigerlich und unterbewusst wahrgenommen und bewertet würde.



Nur was bedeutet das nun für Frauke Petry? Wäre es mit blonder Wallemähne nie zu ihrem kometenhaften Aufstieg gekommen? Und ist sie letztlich nur so tief gefallen, weil irgendwann herausgekommen war, das unter ihrem Schnitt doch nur eine Frauke Petry steckt? Hat hier letztlich die Wirklichkeit den ersten Eindruck ausgekegelt? Oder haben ihre Haare gar nichts mit irgendwas zu tun? Wir werden es wohl nie erfahren. Und wissen nur: Am Ende hat’s nicht mal mehr für die AfD gereicht. Trotz kurzer, brauner Haare.