Nachdem es jahrelang relativ ruhig um Jan Ullrich war, geriet er 2018 wieder in die Schlagzeilen. Nicht aufgrund sportlicher Erfolge, sondern weil sein massiver Alkohol- und Drogenmissbrauch bekannt geworden war. Ullrich wurde festgenommen, weil er Ärger mit einem Partygast hatte. Er soll eine Prostituierte gewürgt haben und war von vermeintlich falschen Freunden umgeben. Jetzt berichtet der frühere Radprofi in einer Amazon-Dokumentation von den Erfolgen und Misserfolgen in seinem Leben.

„Mir ging’s auch richtig scheiße. Ich habe Kokain in Massen genommen. Ich habe Whiskey wie Wasser getrunken. Bis kurz vor Exitus“, sagt der heute 49-Jährige in der Serie, die ab dem 28. November bei Prime Video zu sehen ist. Zudem äußert sich Ullrich offenbar zu einer Doping-Vergangenheit. Im Trailer sagt der Tour-Sieger von 1997: „Dass ich niemanden betrogen habe, war falsch. Für mich war das auf meine Gegner getrimmt, aber die Fans gehören natürlich auch dazu.“ In den Jahren zuvor hatte Ullrich die Doping-Vorwürfe oft zurückgewiesen: „Ich habe nie jemanden betrogen.“

„Jan Ullrich war das Wunderkind, der Gesalbte“

Ullrichs großer Rivale bei der Tour de France war Lance Armstrong. Heute sind die beiden befreundet. Auch Armstrong hat gedopt. Er sagt über Ullrich in der Doku: „Jan war das Wunderkind, der Gesalbte.“ Die Konkurrenz der beiden Radprofis hatte einen Radsport-Boom in Deutschland ausgelöst.

Ullrich ist nicht der einzige Sportler, dessen Drogen-Konsum öffentlich wurde. Der im Dezember 2020 verstorbene Fußball-Weltstar Diego Maradona war bekannt für seine Drogen-Exzesse. Die Fifa schloss ihn gar für 15 Monate vom Spielbetrieb aus. Zudem verurteilte ihn ein Gericht wegen Besitzes und Weitergabe von Kokain zu 14 Monaten Haft auf Bewährung.

Marco Pantani siegte bei der Tour de France im Jahr 1998. Sein Drogen-Konsum endete laut Gerichtsmedizinern tödlich. Der 34-jährige Italiener starb an den Folgen einer Kokain-Überdosis. Tennisprofi Andre Agassi nahm in den 90er-Jahren Drogen. In seinem Buch „Open“ räumte er den Konsum von Chrystal Meth (Methamphetamin) ein.

Ein weiterer Tennisprofi, der wegen Drogen-Konsums negativ in die Schlagzeilen geriet, war Martina Hingis. Die Sportlerin dopte offenbar gar mit Kokain. Ein entsprechender Test war im Juni 2007 während eines Grand-Slam-Turniers in Wimbledon positiv ausgefallen. Hingis erklärte umgehend ihren Rücktritt.



Uli Borowka war Fußballnationalspieler und alkoholabhängig. Im Interview mit der Zeit gab er 2013 zu: „Ich habe am Tag einen Kasten Bier, eine Flasche Wodka, eine Flasche Whisky gesoffen.“

Sind Sportler anfällig für Drogen nach Karriereende?

Der französische Suchtforscher William Lowenstein erklärte im Interview mit Deutschlandradio den Zusammenhang zwischen Drogensucht und Doping wie folgt: „Wenn man Dopingmittel nimmt, um den Sport täglich auszuüben, trainiert man eine pharmakologische Abhängigkeit. Und wenn man mit dem Leistungssport aufhört, geht diese Abhängigkeit weiter.“

Neben der chemischen Komponente gebe es allerdings noch eine soziologische: „Wenn ein Sportler mit 12, 13 Jahren seine Karriere voller Hoffnungen beginnt und oft sein familiäres Umfeld verlässt und dann mit 30, 35 seine Karriere beendet, ist das als ob er in eine andere Galaxie wechselt.“ Plötzlich fühle sich der Profi leer. Um diese Leere zu kompensieren, sei die Versuchung oft groß, auf Alkohol, Kokain, Heroin und andere Drogen zurückzugreifen. Ob es Jan Ullrich auch so ergangen ist, hat er noch nicht verraten. Denkbar wäre es.