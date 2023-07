Bilder von den Unruhen in Frankreich gingen um die Welt. Experte Frank Baasner erklärt die Gründe für die Gewalt, Plünderungen und den Hass auf den Staat.

Französische Behörden in den Randbezirken der Großstädte verbarrikadierten sich in den vergangenen Tagen. Emmanuel Dunand/AFP

Die Lage in Frankreich hat sich in den vergangenen Nächten beruhigt, es gab weniger Krawalle und auch die Zahl der Festnahmen ging laut Angaben der Behörden zurück. Die offenen Wunden der französischen Gesellschaft bleiben jedoch. Was hat das mit den Banlieues, den Randbezirken und Vorstädten, auf sich und welche Rollen spielen Galionsfiguren wie Fußballstar Kylian Mbappé oder der Schauspieler Omar Sy?