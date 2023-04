„Extrem belastend“: Marteria äußert sich erstmals nach Polizeieinsatz

Es ist ein längerer Text, den der Rapper Marteria auf seinem Instagram-Account veröffentlicht hat. Nachdem eine Anklage wegen Körperverletzung gegen den 40-Jährigen in den USA fallen gelassen wurde, äußert sich der Musiker damit erstmals selbst, seit er in der Nacht vom 29. auf den 30. März in der US-Großstadt Charlotte, North Carolina, kurzzeitig in Gewahrsam genommen worden war.

Er schreibt an seine 575.000 Follower gerichtet: „Vor drei Wochen hatten meine Freundin und ich in den USA einen lautstarken Streit, der – worauf ich nicht stolz bin – zu einem Polizeieinsatz führte. Auch wenn wir uns danach wieder vertragen haben, waren die letzten drei Wochen für uns, wie ihr euch sicher vorstellen könnt, extrem belastend.“

Dies sei insbesondere „durch die Vorverurteilung in den Medien“ so gewesen. „Um so erleichterter sind wir beide nun, dass die amerikanischen Ermittlungsbehörden sämtliche Vorwürfe fallengelassen und das Verfahren eingestellt haben“, schreibt der gebürtige Rostocker, der mit bürgerlichem Namen Marten Laciny heißt.

Am Dienstag hatten Staatsanwaltschaft und Marterias Anwalt in Charlotte bestätigt, dass der Fall eingestellt wurde. Verteidiger Robert DeCurtins betonte, er freue sich, dass sein Klient „rehabilitiert wurde“. Marteria selbst war nicht anwesend. Gründe für die Entscheidung der Staatsanwaltschaft wurden zunächst nicht genannt.

Nach Lacinys Verhaftung hatte der Vorwurf der Behörden gegen den „Lila Wolken“-Rapper zunächst auf Körperverletzung durch Strangulation sowie Angriff auf eine Frau in einem Innenstadt-Hotel gelautet. Nun schreibt der 40-Jährige bei Instagram: „Es hat weder eine Kaution noch eine Anklage und erst recht kein Würgen gegeben.“ Des Weiteren bitte er darum, „unsere Privatsphäre zu respektieren“.

Er wolle sich nun wieder auf die Musik und die kommenden Sommershows konzentrieren, beschließt Marteria sein Statement. Dafür bekam er viel Zuspruch von Fans und Musikerkollegen. So ließen auch die Toten Hosen ein Herz für den Rapper da. Es gibt aber auch Kommentare, die kritischer sind. „Bin echt enttäuscht von diesem Statement. Immer sind die Medien schuld“, schrieb eine Nutzerin. „Bin schon so lange Fan, hab dich wirklich oft live gesehen, aber das ist grad echt ein Downer für mich. Hätte mehr Größe von dir erwartet, weil ich echt viel von dir halte.“