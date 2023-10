Fahrradfahren in Polen: Entlang der Oder bis zur Ostsee, der Radfernweg Blue Velo

Der Tritt in die Pedale geht wie von selbst. Es weht ein laues Lüftchen, und der Untergrund ist eben. Das Knirschen des Schotters unter den Reifen vermischt sich mit dem leichten Rascheln des Schilfs am Ufer, und das tiefe Blau des Stettiner Haffs geht am Horizont nahtlos in das Blau des Himmels über.

Wir sind unterwegs auf dem Blue Velo, dem neuen Radfernwanderweg, der rund 1000 Kilometer entlang der Oder durch polnische Landschaften bis zur Ostsee führt – quasi von O bis O. Er ist nach dem knapp 2000 Kilometer langen Green Velo durch Ostpolen und dem neuen Weichselradweg, der auf 1200 Kilometern dem Verlauf des längsten polnischen Flusses folgt, nun das dritte Großprojekt für Radliebhaber, das Polen in diesem Jahrzehnt realisiert.

Der Radweg, der auch Hauptroute 3 genannt wird, beginnt an der polnisch-tschechischen Grenze bei Bohumín (Oderberg) und endet im Ostseebad Swinemünde. Dabei folgt er dem zweitlängsten Fluss Polens durch die fünf Woiwodschaften Schlesien (Ślaskie), Oppelner Schlesien (Opolskie), Niederschlesien (Dolnoślaskie), durch das Lebuser Land (Lubiskie) und Westpommern (Zachodniopomorskie).

Wein des Weinguts Turnau

Start unserer Radtour ist die Europabrücke Neurüdnitz-Siekierki, die nach mehrjährigem Umbau im vergangenen Jahr fertiggestellt wurde. Über Jahrzehnte gesperrt, verbindet sie heute über eine Länge von 860 Metern wieder die deutsche und polnische Seite der Oder und die beiden ehemaligen Bahnhöfe Neurüdnitz und Siekierki. Die alten, schon bewachsenen Brückenpfeiler zeigen: Ursprünglich standen hier zwei Brücken. Die erste wurde 1892 als Eisenbahn- und Straßenbrücke erbaut und 1930 zur reinen Straßenbrücke umgewidmet. Heute ist sie fast verschwunden.

Konrad Guldon, Chef des Polnischen Fremdenverkehrsamts in Berlin, hat die Reise begleitet. Ein Bild aus Swinemünde. Polnisches Fremdenverkehrsamt

Die zweite Brücke wurde 1930 ausschließlich als Eisenbahnbrücke in Betrieb genommen und im Zweiten Weltkrieg teilweise zerstört. 1956 wurde sie wieder instand gesetzt, aber nicht mehr genutzt. Nun wurde sie für Radfahrer und Fußgänger wieder hergerichtet. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass unser erster Fahrradtag auf der ehemaligen Bahntrasse entlangführt.

Auf der Brücke genießen wir die Ausblicke auf den breiten Fluss, schauen den Graugänsen zu und besteigen die Aussichtsplattform, bevor die eigentliche Radtour beginnt. Schnurgeradeaus führt die Strecke, und nach noch nicht einmal drei Kilometern ist ein weiterer ehemaliger Bahnhof, nämlich der von Klepicz, erreicht. „Wir heißen Sie herzlich willkommen und laden Sie zur Erholung ein“, verkündet dort inmitten von Stühlen und Tischen ein Schild. Ein kleiner Kiosk bietet in Selbstbedienung Tee, Kaffee und kühle Getränke.

Auf der anderen Seite der ehemaligen Bahntrasse hängen historische Bilder – unter anderem von einer großen Dampflokomotive, die einmal hier hielt. Heute sind hier die Radler unterwegs. Wir schwingen uns nach kurzer Pause wieder auf den Sattel. Apfelbäume säumen den Weg, die ihre reifen Äpfel abschütteln, und die Landschaft ist durch Felder geprägt. Der Radweg führt durch den Landschaftspark von Cedynia bis zum See von Moryń. Nach 23 Kilometern ist das Tagesziel, das Örtchen Godkow, erreicht. Den Abend lassen wir im Weingut Turnau bei Zbigniew Turnau und seinem Sohn Jacek ausklingen.

Keine Berge verstellen die Sicht auf den Horizont. Christiane Flechtner

Mit dem Bus nach Stettin

Der nächste Tag wird wieder sonnig und heiß, und der Tritt in die Pedale auf dem Blue Velo ist leicht. Anfangs führt der etwas holprige Weg durch dichten Wald. Mücken fliegen mit uns um die Wette, und wer stehen bleibt, wird sofort gestochen. Dann wird die Landschaft abwechslungsreicher und der Radweg besser. Wir überqueren kleine Flüsschen wie die Tywa und durchfahren verwunschene Wälder.

Vom 18.000 Einwohner zählenden Ort Gryfino aus, auch Greifenhagen genannt, durchqueren wir zuerst den Landschaftspark Unteres Odertal, bevor uns der Weg dann über die Oder bei Mescherin auf die deutsche Seite führt. Vom Beobachtungsturm „Fliegender Kranich“ ist der Blick auf die Oderlandschaft und deren geflügelte Bewohner wunderschön. Doch die Zeit drängt, und wir fahren weiter bis nach Kamieniec (Schöningen). Es reicht für heute – und nach rund 45 Kilometern auf dem Rad schummeln wir ein wenig: Ein Bus holt uns ab, der uns dann gemütlich nach Stettin bringt.

Stettin: bunte Häuser im Lebkuchenstil Christiane Flechtner

Pause im Paris des Nordens

Vom Turm der gotischen Jakobskathedrale kann man genau erkennen, von wieviel Wasser Stettin umgeben ist. Die heute 400.000 Einwohner zählende Stadt an der Oder war bereits im 13. Jahrhundert ein Seefahrts- und Handelszentrum. Sie wird auch „Paris des Nordens“ genannt, da sie ein kreisförmiges Straßennetz besitzt.

Von den Aussichtsfenstern des 110 Meter hohen Turms sind der Heumarkt mit seinen bunten Häusern im Lebkuchenstil und natürlich das Greifenschloss der pommerschen Herzöge zu sehen. Seine weiße Fassade und die hellgrünen Türme leuchten von oben vor dem tiefen Blau des Wassers. Am Abend ist ein Besuch der Brauerei Stara Komenda ein Muss. Im historischen Gebäude befand sich die regionale Militärkommandantur. Heute wird hier Bier in einer jahrhundertealten Brautradition aus Wasser, Malz, Hopfen und Hefe gebraut.

Traumhafte Landschaften

Der nächste Morgen führt uns weiter in Richtung Norden. Eine kleine Verschnaufpause auf dem Seesteg des Städtchens Stepnica – dann wechseln sich grüne Landschaften mit Maisfeldern und Kuhweiden vor kleinen Dörfern ab. Kaum ist das Ortsschild von Gasierzyno aufgetaucht, ist lautes Gezwitscher zu hören, das alle Blicke auf die kleinen Verursacher lenkt. Auf den Stromleitungen haben sich Hunderte von Rauchschwalben versammelt. Das Gezwitscher begleitet die kleine Radgruppe noch eine Weile – dann ist es wieder still.

Es beginnt der landschaftlich schönste Teil der Radtour mit Blick auf das Stettiner Haff. Das innere Küstengewässer, das im Mündungsbereich von Oder und Peene liegt, ist das zweitgrößte Haff der Ostsee und entstand ursprünglich aus einem Gletscherstausee. Der Schotterweg ist gut zu befahren, und hinter jeder Ecke wartet eine weitere traumhafte Aussicht.

Eine letzte Brücke über die Dievenow ist zu überqueren, dann sind wir auf der Insel Wollin, der größten Insel Polens. Im gleichnamigen Ort begeben wir uns auf die Spuren der Wikinger. Im Mittelalter gehörte die Hafen- und Handelsstadt zu den reichsten Städten Europas. Im Slawen- und Wikingerzentrum tauchen wir in die Vergangenheit: Jaroslav Boguslawski führt uns in historischer Kleidung durch das Dorf mit seinen rekonstruierten Holzhäusern, in dem Handwerker ihre Handwerkskunst in alter Manier pflegen und präsentieren.

Wir machen halt bei Dobromir Strelczyk, der historische Musikinstrumente zum Klingen bringt, und seinem Bruder, dem Messerschmied Daniel, beim Schmuckmacher, Bogenschützen und der Puppenmacherin, bevor wir im Kerzenschein ein historisches Abendessen im Freien zu uns nehmen.

Mit dem Blue Velo durchs nördliche Polen

Delta der Swine

Unsere Fahrräder tragen uns am nächsten Tag durch den Nationalpark Wollin und dichte Laubwälder bis zu den Klippen vor Lebbin. Dort oben auf der höchsten Klippe, dem 52 Meter hohen Schneiderberg, befindet sich der bronzezeitliche Burgwall mit der archäologischen Stätte einer frühmittelalterlichen slawischen Festung.

Besonders beeindruckend ist von hier oben der Ausblick auf das Swinedelta, ein Ensemble von 44 sumpfigen Inseln, die durch schmale Kanäle voneinander getrennt sind. Wir schauen über diese einzigartige Landschaft, als sich zwei Kajaks nähern. Gestört durch die Paddelgeräusche, heben zahllose Kormorane aus den Bäumen ab und fliegen als schwarze Punkte über das Gewässer.

Der letzte Abschnitt führt bis nach Swinemünde – mit einem kurzen Stopp in Misdroy (Miedzyzdroye), der einwohnerreichsten und recht verbauten Stadt auf der Insel Wollin, wo wir ein Bad in der Ostsee nehmen.

Das Ostseebad Swinemünde erreichen wir per Fähre. Eine letzte Radtour durch die Stadt bis zum Wahrzeichen, der weißen Mühlenbake auf der Westmole. Es ist das Ende einer Reise, die durch unberührte Landschaften und uns unbekannte Orte führte. Eine Tour, die in Erinnerung bleibt.

Der Blue Velo Oderberg nach Swinemünde.

In der App „Westpommern“ sind die aktuellen Radstrecken hinterlegt, auch die des Blue Velo.

Die Reise wurde unterstützt vom Polnischen Fremdenverkehrsamt in Berlin.

