Das Land Sachsen fördert ein Jahr lang mit 25.200 Euro die Gründerinnen Luna Heine und Esti Krüger – und die AfD Sachsen empört sich. Die im Zuge des Programms InnoStartBusiness geförderte Website trägt den Namen porn-better.com, und sie empfiehlt faire Pornos.



Es sollen alternative Websites bekannt gemacht werden, die auf faire und ethische Filme setzen. Dabei bezieht sich die öffentliche Förderung allein auf die Arbeit der Gründerinnen und nicht auf die Inhalte der Seite.

Doch das löst eine Debatte aus. Während sich die einen fragen, wieso eine solche Website erst jetzt staatlich gefördert wird, schütteln andere verständnislos den Kopf und ärgern sich, dass ihre wertvollen Steuergelder hierfür ausgegeben werden.

Dabei scheint die Empörung eher der Scham als einer rationalen Skepsis zu entspringen. Denn die große Mehrheit in Deutschland schaut Pornos. Das hat eine repräsentative Umfrage zur Erwachsenensexualität ergeben: 96 Prozent der Männer und 79 Prozent der Frauen haben es bereits getan.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Pornokonsum in Deutschland: Schweigen, Scham und Unwissen

„Porno ist Alltagspraxis, das lässt sich nicht leugnen“, sagt die Kulturwissenschaftlerin Madita Oeming im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Dennoch sei Porno paradoxerweise in der breiten Gesellschaft weiterhin ein Tabu und es herrsche Schweigen, Scham und auch Unwissen. Das zeige sich nicht zuletzt auf politischer Ebene, so Oeming.

Damit weist die Kulturwissenschaftlerin indirekt auf einen Beitrag der sächsischen AfD hin, der im Juni auf Twitter veröffentlicht wurde und Pornos zum „Schmuddelkram“ erklärt hatte. Anlass war eine von der AfD-Abgeordneten Martina Jost getätigte Anfrage, in der die Subventionierung der Website porn-better.com durch den Freistaat Sachsen bestätigt wurde.

Jaaaaah, es stimmt wirklich. Der Freistaat #Sachsen subventioniert politisch korrekte Pornos, fand @MartinaJostMdL mit einer Anfrage heraus.



Verantwortlich für den Schmuddelkram ist übrigens ausgerechnet der Verkehrsminister @MartinDulig (#SPD). Mehr: https://t.co/AEgrUQ3ViB pic.twitter.com/fZpvJqH5MQ — AfD-Fraktion Sachsen (@AfD_SLT) June 19, 2023

Die Kulturwissenschaftlerin Oeming kritisiert diesen Umgang. An dem Image seien insbesondere mangelnde Investitionen in sexuelle Bildung und in Aufklärung über Pornografie schuld sowie immer stärkere Regulierungsversuche. Ein Beispiel hierfür sei der im März 2022 unternommene Versuch, das Portal xHamster zu sperren. Grund für die Sperre war der Verstoß gegen den Jugendschutz, weil eine Altersprüfung der Nutzerinnen und Nutzer nicht stattgefunden habe. Es dauerte allerdings nicht lange, und die Seite war unter einer geänderten Subdomain wieder erreichbar: Aus de.xhamster.com wurde deu.xhamster.com.

Für die Wissenschaftlerin ist klar: Es muss sich etwas ändern. Jedoch sei es mit genügend Drehpausen, ausreichend Gleitmittel und der Möglichkeit eines Gesprächs nach dem Dreh nicht getan. „Teil des ethischen Pornos ist auch der ethische Konsum. Und das fehlt komplett im Bewusstsein der meisten Menschen“, erklärt Oeming und führt fort: „Es gibt nur zwei Möglichkeiten: Entweder wir zahlen für Pornos oder sie werden gefördert. Die Idee, dass niemand dafür zahlt und es dennoch ein ethisches, faires Produkt wird, ist absurd.“

Auch 2023 überwiege noch die Wahrnehmung, dass Pornos „etwas Schlechtes und Schädliches“ seien. Nur in kleinen Teilen der Bevölkerung seien Pornos „normalisierter“, zum Beispiel für 25- bis 30-Jährige im urbanen Raum.



Die Gründerin Esti Krüger von porn-better.com teilt diesen Eindruck. Mittlerweile haben sich unter Artikeln auf ihrer Seite zahlreiche Hasskommentare angesammelt: „Wenn die AfD über dich twittert, bist du froh, wenn deine Adresse nicht im Impressum steht“, sagt Krüger.