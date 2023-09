Fans warnen Evelyn Burdecki vor Oliver Pocher: „Aber nicht den!“

Erst am Donnerstag hatte Oliver Pocher einen emotionalen Geburtstagsbrief an seine

Noch-Frau Amira bei Instagram veröffentlicht. Zur Erinnerung: Der Comedian und die Moderatorin, die zwei gemeinsame Söhne haben, gaben im August nach einer von viel Vorlauf begleiteten Podcast-Inszenierung ihre Trennung bekannt.

Auf Instagram schrieb der 45-Jährige nun zu zahlreichen Pärchenbildern einen tränenreichen Text: „Nun sitze ich alleine zu Hause ohne Dich. Was für ein Jahr liegt hinter Dir. Ich habe es im letzten Jahr leider nicht geschafft, Dir das zu geben, was Du Dir von mir erhofft hast. Irgendwann ist der Punkt gekommen, an dem Du keine Liebe mehr für mich empfunden hast. Wo das Glück der Familie, Gesundheit und ein erfüllter Job nicht mehr reichte um Dich glücklich zu machen. Da habe ich als Ehepartner versagt.“

Er „wäre gerne noch lange der Partner an Deiner Seite geblieben“, schreibt Pocher weiter an seine Ex gerichtet, aber er werde es akzeptieren müssen. Der 31-Jährigen wünsche er alles Gute und dass sie das, was sie suche, in ihrem neuen Lebensabschnitt finden werde. „Vielleicht macht es jemand anders besser und Dich glücklicher.“

Lernten sich 2016 über die Mobile-Dating App Tinder kennen: Amira und Oliver Pocher. Felix Hörhager/dpa

Am Donnerstagabend dann, Amiras Geburtstag war noch nicht vorüber, düste Oliver Pocher zur Verleihung des Deutschen Fernsehpreises im Coloneum in Köln. Die Gala wurde zur Hauptsendezeit im Fernsehen ausgestrahlt.

Nicht ausgestrahlt, aber dennoch bemerkt wurde eine Begegnung Pochers mit Evelyn Burdecki – der 35-jährigen Düsseldorferin, die durch ihre Teilnahme an Reality-TV-Formaten wie „Der Bachelor“, „Promi Big Brother“ und „Dschungelcamp“ bekannt wurde. Die beiden sollen im Backstage-Bereich des Fernsehpreises Händchen gehalten haben, schreibt die Bild-Zeitung.

Gemeinsame Hilfsaktion: Oliver Pocher und Evelyn Burdecki kennen sich

Die Nachricht machte sofort die Runde – auch weil sowohl Burdecki als auch Pocher Bilder von dem Abend auf ihren jeweiligen Instagram-Kanälen teilten. Die Reaktionen unter diesen Fotos ließen am Sonnabend nicht lange auf sich warten.

Burdeckis Fans raten der Dschungelkönigin von 2019 im Falle des Falles von dieser Partnerwahl ab: „Aber nicht den Pocher, da gibt es viel bessere“, schreibt ein Mann in den Kommentaren. Ein anderer kommentiert: „Wow, ein schöner Rücken kann auch entzückend sein, aber nicht der Oli Pocher, der passt nicht ins Bild.“

Nicht alle sind der Meinung, dass die beiden kein schönes Paar wären: „Oli ist viel besser als sein Ruf“, nimmt eine Userin den Comedian in Schutz. Dass die beiden gemeinsam auftreten, ist zunächst einmal nicht ungewöhnlich: Pocher und Burdecki kennen sich gut. Im vergangenen Jahr hatten sich der Comedian und die Reality-Blondine gemeinsam mit Moderator Mola Adebisi auf den Weg gemacht, um Hilfsgüter an die ukrainische Grenze zu bringen.