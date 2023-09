In weniger als zehn Tagen, am 27. September 2023, will das französische Modehaus Balmain seine Kollektion für das kommende Frühjahr präsentieren. Die Modenschau soll im Rahmen der Pariser Fashion Week stattfinden, neben jenen von anderen Luxusmarken wie Louis Vuitton, Chanel oder Dior. Nun scheint es allerdings so, als wolle jemand dem Label Balmain ein Bein stellen.

Wie in sozialen Medien zu lesen ist, hat eine Gruppe Unbekannter einen Transporter der Marke überfallen und Dutzende Kleidungsstücke gestohlen. In einem Instagram-Post zeigte sich der Kreativdirektor der Marke, Olivier Rousteing, erschüttert. Im Zuge eines Überfalls zwischen einem Pariser Flughafen und dem Hauptsitz des Labels seien rund 50 Artikel seiner neuesten Kollektion gestohlen worden, schreibt er. Dem Fahrer sei nach Angaben des Modeschöpfers glücklicherweise nichts passiert.

Rousteing beschreibt den Überfall als ungeheuerlich: „Wir werden mehr arbeiten, Tag und Nacht. Auch unsere Lieferanten werden Tag und Nacht arbeiten. Aber das ist einfach so respektlos.“ Zwar scheint der Kreativdirektor voller Tatendrang zu sein, um die Kollektion Ende kommender Woche doch noch zeigen zu können. Ob die Linie allerdings wie geplant in voller Gänze präsentiert werden kann, bleibt abzuwarten.