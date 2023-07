Die Flammen scheinen überall zu lodern. Rhodos, Korfu, Euböa – aus zahlreichen Regionen Griechenlands kommen seit Wochen Bilder von verheerenden Waldbränden. Bei Temperaturen über 40 Grad und heftigem Wind kämpfen Feuerwehrleute einen so verzweifelten wie lebensgefährlichen Kampf. Doch sie haben Mühe, das Geschehen unter Kontrolle zu bringen. Das Land erlebt einen weiteren Feuer-Sommer. Wie so viele in letzter Zeit.



Dabei sind Brände in den Regionen rund ums Mittelmeer eigentlich nichts Ungewöhnliches. In der heißen und trockenen Jahreszeit haben Blitzschläge dort schon immer ab und zu die Vegetation entzündet. Inzwischen aber hat der Mensch die natürlichen Spielregeln des Feuers verändert – und bringt sich damit auch selbst in die Bredouille.

„Etwa seit dem Jahr 1980 sehen wir in Griechenland immer mehr und immer größere Landschaftsbrände“, sagt Johann Georg Goldammer vom Global Fire Monitoring Center (GFMC) in Freiburg. Und da die heutzutage meist nicht mehr durch Blitze, sondern durch menschliche Aktivitäten entstehen, brechen sie häufig in den Ausläufern von Stadt- und Industriegebieten oder in der Nähe von Dörfern, Höfen und Tourismus-Zentren aus. Entsprechend steigt auch das Risiko für Menschen und ihren Besitz.

Immer mehr Menschen leben in leicht entflammbaren Landschaften

Besonders verheerend waren Feuer, die im Juli 2018 östlich und westlich von Athen wüteten und etwa 100 Menschen das Leben kosteten. Danach richtete der damalige Premierminister Alexis Tsipras eine unabhängige Kommission aus Waldbrandexperten ein, die von Goldammer zusammengestellt wurde. Ziel war es, die Gründe für die steigende Feuergefahr zu analysieren und einen Plan zur Verbesserung der Situation zu entwickeln. „Unseren Bericht haben wir im Februar 2019 an die griechische Regierung übergeben“, erinnert sich Goldammer.

Demnach ist der Klimawandel nicht allein schuld an den zunehmenden Feuerkatastrophen. Kritisch wird es auch, weil immer mehr Menschen in leicht entflammbaren Landschaften leben. „Dafür gibt es im Wesentlichen zwei Gründe“, sagt Gavriil Xanthopoulos vom griechischen Agrar-Forschungsinstitut Demeter, der in der Expertenkommission mitarbeitet.



Zum einen sind viele Menschen aus den kleinen Orten in die stark wachsenden Großstädte abgewandert. Das Leben dort aber ist durch die stetig wachsende Bevölkerung nicht angenehmer geworden. „Seit den 1980er-Jahren haben sich daher immer mehr Leute ein Ferienhaus in der Nähe der Städte zugelegt“, erklärt Xanthopoulos.

Besonders gefährdete Übergangsbereiche zwischen Stadt und Land

Zum anderen seien rasch und ohne sorgfältige Planung neue Vorstädte aus dem Boden geschossen. Die Metropolen wucherten also weiter und weiter in das Agrarland und die Wildnisgebiete ringsum. So entstanden Übergangsbereiche zwischen Stadt und Land, in denen die Brandgefahr besonders groß ist. Oft sind dort Menschen unterwegs, die grillen, Abfälle verbrennen und anderen feuerträchtigen Aktivitäten nachgehen. Wenn dadurch ein Feuer ausbricht, kann es leicht lebensgefährlich werden und große Schäden anrichten.

Die zweite Folge des Trends zum Stadtleben sind die sinkenden Bevölkerungszahlen und das steigende Durchschnittsalter auf dem Land. „Dadurch werden viele Flächen dort nicht mehr so intensiv oder überhaupt nicht mehr bewirtschaftet“, sagt Johann Georg Goldammer. Das aber kann im wahrsten Sinne des Wortes brandgefährlich werden. Denn viele traditionelle Nutzungen hatten die Feuergefahr reduziert.



„Schäfer zum Beispiel haben früher das alte Gras vom vergangenen Jahr gezielt abgebrannt, weil die Tiere das nicht mehr fressen“, erklärt der Experte. So konnten sich die Schafe dann den Magen mit frisch austreibendem Grün füllen. Und gleichzeitig wurde mit dem trockenen Gras auch potenzielles Brennmaterial aus der Landschaft entfernt.

Man muss wieder lernen, Feuer gefahrlos mit Feuer zu bekämpfen

Solche alten Techniken aber sind seit dem Beginn der Landflucht aus der Mode gekommen. Oder sie werden nicht mehr richtig beherrscht und richten dann selbst Schaden an. „Vielleicht könnte man diese Methoden wieder reaktivieren“, überlegt Goldammer. Doch dazu wäre ein gesetzlicher Rahmen nötig. Und mehr Menschen müssten wieder lernen, wie man Feuer gefahrlos mit Feuer bekämpft.



Doch nicht nur auf Schafweiden sammelt sich immer mehr brennbares Material an, das niemand mehr beseitigt. Das Gleiche gilt auch für aufgegebene Äcker, auf denen sich Büsche und Bäume angesiedelt haben. Oder für alte Obst- und Gemüsegärten, Weinberge und Olivenhaine, die voller Gras und Gestrüpp stehen.

Früher lagen all diese Flächen wie Brandschutzgürtel um die Dörfer. War ein Feuer ausgebrochen, stieß es dort auf ein Hindernis, in dem es kaum noch Nahrung fand. Doch seit die traditionelle Landwirtschaft auf dem Rückzug ist, geht auch dieser Schutz verloren. „Also treffen die Feuer nun mit voller Wucht auf die Dörfer“, sagt Gavriil Xanthopoulos.

Nutzung von Brennholz zum Heizen und Kochen stark zurückgegangen

Auch in den Wäldern sieht es nach seiner Beobachtung nicht besser aus. So sei die Nutzung von Brennholz zum Heizen und Kochen seit den 1980er-Jahren stark zurückgegangen. Und die Forstverwaltung habe nicht mehr genug Geld und Kapazitäten, um potenzielles Brennmaterial zu entfernen. Vielerorts treffen die Flammen nun also auf große, zusammenhängende Flächen, auf denen sie mehr als reichlich Nahrung finden. „Obwohl Griechenland seit 1998 immer mehr Geld in Löschtechnik investiert hat, sehen wir deshalb noch nicht den gewünschten Erfolg“, sagt der Forscher.

Was also müsste geschehen? Die Expertenkommission macht da eine ganze Reihe von Vorschlägen – von einer besseren Kooperation der zuständigen staatlichen Stellen über ein verstärktes Einbeziehen der Bevölkerung in den Brandschutz bis hin zu veränderten Bekämpfungsstrategien, die sich nicht mehr so stark auf das Löschen aus der Luft fokussieren. „Vor allem aber müssen wir viel mehr Wert auf Prävention legen“, betont Xanthopoulos.

Alte Formen der Landnutzung wieder zu beleben, hält er allerdings für schwierig. Man brauche dafür umfangreiche Planungen und finanzielle Unterstützung. Damit Menschen auf dem Land blieben, müssten sie dort attraktive Lebensverhältnisse vorfinden – von einem flächendeckenden Handynetz und schnellem Internet bis hin zu Schulen und Krankenhäusern.

Feuerschutzgürtel aus Olivenhainen und Weinbergen schaffen

Vor allem aber müsse es wieder möglich sein, seinen Lebensunterhalt mit traditioneller Landwirtschaft zu verdienen. Eine Förderung der Schafhaltung habe in vielen Regionen Griechenlands schon Erfolg gehabt. Ähnliches könnte er sich auch für andere Nutzungen vorstellen.

Doch der Wissenschaftler hat auch eine Idee, die den Staat kaum Geld kosten würde. Dieser müsste nur öffentliche Flächen zur Verfügung stellen, die zwischen schon bestehenden Olivenhainen und Weinbergen liegen. Dort könnten Interessierte weitere Olivenbäume oder Reben pflanzen und so einen zusammenhängenden Feuerschutzgürtel schaffen.



„Sie könnten dann zum Beispiel für 50 Jahre das Recht bekommen, diese Flächen zu bewirtschaften“, überlegt der Forscher. „Im Gegenzug müssten sie sich aber verpflichten, das Gelände in der Feuersaison grasfrei zu halten.“

Zahl der Tage mit kritischem Feuerwetter könnte zunehmen

Solche Ideen für die Zukunft sind dringend gefragt. Denn der Klimawandel dürfte das Problem noch weiter verschärfen. So hat ein Team um Anastasios Rovithakis von der Technischen Universität Kreta mit verschiedenen Computermodellen simuliert, wie sich die Feuergefahr bei unterschiedlichen Rahmenbedingungen entwickeln könnte.

Vor allem bei weitgehend ungebremsten Treibhausgas-Emissionen zeichnen die Ergebnisse da kein beruhigendes Bild. Am Ende des 21. Jahrhunderts könnte Griechenland demnach jährlich 13 Tage mehr mit kritischem Feuerwetter erleben als noch Ende des 20. Jahrhunderts. Einigen Regionen im Süden und Osten des Landes drohen sogar 40 brandgefährliche Tage zusätzlich. Da werden die bisherigen Rezepte zur Feuerbekämpfung wohl kaum ausreichen.