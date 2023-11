Ben Becker spricht von „Zigeunern“ und „Wanderzirkus“: Aufregung um WDR-Talk

Ben Becker macht seinem Ruf als „Enfant terrible“ des deutschen Films mal wieder alle Ehre. In der neuesten Ausgabe der WDR-Show „Kölner Treff“ ist ein Thema der Sendung, wie es sich als Schauspielerin oder Schauspieler lebt.



Eigentlich war gerade die Schauspielerin Johanna Gastdorf an der Reihe, die durch Sönke Wortmanns „Das Wunder von Bern“ bekannt wurde. Die Hamburgerin redete darüber, dass ihr es am Anfang ihrer Karriere sehr schwerfiel, ihre Heimat zu verlassen.

Ben Becker, gefragt, ob er diese Gefühle kenne, bestätigt dies zunächst. „Wenn man sich auf den Beruf einlässt, ist man im Wanderzirkus. Was sagte man früher: Man muss, wie die Zigeuner, hinter die Büsche scheißen.“ Im Publikum hört man zunächst noch verhaltenes Gelächter, dann Stille.



Nach kurzer Verlegenheitspause betonen die Moderatoren Micky Beisenherz und Susan Link, dass man das früher so gesagt habe. Becker bekräftigt zunächst: „Man darf das heute nicht mehr sagen“, fügt aber hinzu, gelten würde dies immer noch. Man sei wanderndes Volk und ein wenig aussätzig deswegen. Dann betonte er die Gemeinschaft und den Familienzusammenhalt unter den Kolleginnen und Kollegen.

Der Begriff „Zigeuner“ wird von den Sinti und Roma oftmals als diskriminierendes Schimpfwort verstanden. Der Zentralrat deutscher Sinti und Roma schreibt dazu auf seiner Homepage: „Die Bezeichnung ‚Zigeuner‘ ist untrennbar verbunden mit rassistischen Zuschreibungen, die sich, über Jahrhunderte reproduziert, zu einem geschlossenen und aggressiven Feindbild verdichtet haben, das tief im kollektiven Bewusstsein verwurzelt ist.“ Wer dafür plädiere, den Ausdruck „Zigeuner“ als Sammelbezeichnung „wertneutral“ zu verwenden, blende nicht nur diesen historischen Kontext aus. „Er ignoriert auch völlig den heutigen Gebrauch in der Umgangssprache, in der ‚Zigeuner‘ immer noch als Schimpfwort benutzt wird.“

Auf X, vormals Twitter, empören sich viele über die Wortwahl Beckers, andere nehmen den Schauspieler aber auch in Schutz: „Mir ist der Schauspieler zwar nicht besonders sympathisch, aber wenn man den saloppen Spruch, der sich auch klar auf ‚früher‘ bezieht, zum Thema macht, dann scheint unser Land keinerlei echte Probleme zu haben“, lautet ein Kommentar.

Ben Becker über Berlin: „Das gibt mir nichts mehr“

Im Gespräch mit Micky Beisenherz im späteren Verlauf der Sendung sind die Wogen dann geglättet, Becker zeigt sich in Plauderstimmung. Er spricht über sein Einpersonenstück „Ich, Judas“, das seit 2015 in diversen Kirchen des Landes zu sehen ist. Über das Vatersein, darüber, dass seine Tochter in Mailand Mode studiert – ein „teurer Betriebsausflug“, wie er lakonisch anmerkt.



Der 58-Jährige, der der Stiefsohn von Otto Sander und der Bruder von Meret Becker ist, redet aber auch darüber, dass er einen kleinen Bahnhof gekauft habe, dass er ruhiger werde und mittlerweile Probleme habe mit seiner Wahlheimat Berlin: „In Berlin, das gibt mir nichts mehr. Ich liebe diese Stadt und liebe Großstadt, aber wenn ich aus dem Fenster gucke ... Ich hatte aber immer so ein Ding am Laufen mit Land, wollte Schafe und Trecker fahren, einfach so, weil es schön ist.“ Becker sprach von einem Pippi-Langstrumpf-Traum, den er sich erfüllen wolle.