Gern kritisiert Moderator und Satiriker Jan Böhmermann den Umgang des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, für den er ja selbst tätig ist, mit Gebührengeldern. Vor einem Jahr etwa nutzte Böhmermann eine ganze Sendung zur Auseinandersetzung, bezog sich auf Skandale und Affären, etwa um die vormalige RBB-Intendantin Patricia Schlesinger und um großzügige Altersvorsorgen von RBB-Direktoren.

Wie hoch aber sein eigenes Gehalt ist, das sorgt derzeit für einiges Staunen und Raunen. Die Welt am Sonntag hatte enthüllt, der Gastgeber des „ZDF Magazin Royale“ erhalte in diesem Jahr 651.000 Euro plus Mehrwertsteuer vom ZDF. Im kommenden Jahr steige der Sold vertragsgemäß um 31.000 Euro, auch für 2025 sei ein weiteres Plus vorgesehen – auf insgesamt 713.000 Euro, heißt es in dem Bericht. Die Welt-Journalisten sagen, sie hätten Details der Vereinbarung erfahren, die der Sender Ende 2022 mit Böhmermann geschlossen hat.

Der neue Deal sei damit deutlich besser dotiert als der alte, der von Oktober 2020 bis Ende 2022 lief, so die Zeitung. Es sei nicht bekannt, welche Beträge der Sender der im Jahr 2020 gegründeten Produktionsfirma Unterhaltungsfernsehen Ehrenfeld UE GmbH zusätzlich überweist, die die wöchentliche Late-Night-Show im Auftrag des ZDF produziert.



Aus dem Unternehmen kommt auch Böhmermanns ZDFneo-Kochsendung „Böhmi brutzelt“. Der Moderator hat zudem die Primetime-Show „Lass dich überwachen!“, die vor wenigen Wochen nach mehrjähriger Pause erstmals wieder im ZDF lief.

Böhmermann reagiert – „Herbeispekulierte, kolportierte Honorare“

Jan Böhmermann selbst reagierte am Sonnabend über seinen Twitter-Account auf den Bericht: „Diese von der Springerpresse herbeispekulierten, kolportierten Honorare sind komplett falsch und haben absolut nichts mit der Realität zu tun! Würden diese Zahlen stimmen, wäre ich längst wütend zum Privatfernsehen gewechselt!“

Der Satiriker reagiert mit Satire – wenig überraschend. Unterdessen mehrt sich die Kritik an den Summen, die der Entertainer für seine Arbeit beim Zweiten Deutschen Fernsehen verdient. Der Unternehmer und Autor Mario Lochner twitterte, er habe Böhmermann unterschätzt: „Selbst 651.000 plus Euro im Jahr dank Zwangsgebühren kassieren – und ständig den linken Einpeitscher gegen die ‚bösen Reichen‘ spielen – das ist wirklich gute Satire!“

Diese von der Springerpresse herbeispekulierten, kolportierten Honorare sind komplett falsch und haben absolut nichts mit der Realität zu tun! Würden diese Zahlen stimmen, wäre ich längst wütend zum Privatfernsehen gewechselt! — Jan Böhmermann 🤨 (@janboehm) September 30, 2023

Andere bemerkten, der Satiriker verdiene mehr als der ZDF-Intendant. Die Bezüge in der Chefetage des Mainzer Senders sind kein Geheimnis: 2021 etwa erhielt der damalige Intendant Thomas Bellut Jahresbezüge in Höhe von 388.000 Euro. Der amtierende Intendant Norbert Himmler kam im vergangenen Jahr auf ein Gehalt in Höhe von 372.000 Euro.



Im November 2022 war bekannt geworden, dass Böhmermann seinen Vertrag mit dem ZDF bis Ende 2025 verlängert hat. Zuvor hatte der 42-Jährige in einem Interview gesagt: „Solange das ZDF keinen Scheiß baut, der schlecht für mein Saubermann-Image ist, steht unserer eingespielten Private-Public Partnership in den nächsten Jahren wenig entgegen.“