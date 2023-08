Es ist eine charmante Eigenart der europäisch-amerikanischen Freundschaft, im Hinblick auf den guten Geschmack übereinander zu spotten. Der gemeine Amerikaner verstehe nichts von echter Eleganz, stichelt man hier; vom aufgedonnerten „Eurotrash“ wiederum spricht man in höheren US-Kreisen – die Amerikaner seien schal und stillos, heißt es in Europa, die Europäer wären schmuddelig und unmodern, meint manch ein Amerikaner.

Natürlich ist das völliger Unsinn; nichts als tief ins kulturelle Gedächtnis eingebrannte Klischees der ewig-unfertigen, von jugendlichem Leichtsinn getriebenen Staaten in Opposition zum angestaubten, starren alten Kontinent. Und doch, mit Blick auf den roten Teppich in Venedig, könnte man nun meinen: Kultivierter wird’s, wenn die Europäer unter sich bleiben – siehe unsere Bildergalerie.

Denn der große Streik in Hollywood wirft seine Schatten auch über die Filmfestspiele in Venedig, die am gestrigen Mittwoch (30. August) gestartet sind. Aus den USA waren kaum Regisseurinnen und Schauspieler angereist, was modisch offenbar bedeutet: Keine Lady-Gaga-artigen Verirrungen ins Kostümierte, keine hypererotisierten Beinschlitze à la Angelina Jolie, keine peinlichen Auftritte in kurzen Hosen, wie ein Pharrell Williams sie vollzieht. Stattdessen: Vornehme Zurückhaltung, so weit das Auge reicht.

Links: die französische Regisseurin Mia Hansen Love im jugendlichen, zweigeteilten Kleid; rechts: der belgische Schauspieler Johan Heldenbergh ganz ohne Krawatte. Imago Die französische Filmregisseurin Alice Diop entschied sich für ein in feine Falten gelegtes Abendkleid; besonders schön ist der Ton zwischen Lachs und Pfirsich. Imago Links: die italienische Designerin Elisabetta Franchi im Flapper-Stil der 1920er; rechts: Regisseur Gabriele Mainetti und Frau Alice Vicario im strengen Schwarzen. Imago Der italienische Regisseur Luca Guadagnino kommt mit lässiger, rötlich eingefärbter Sonnenbrille und mit einem aktuell sehr modernen hochgeschlossenen Anzug. Imago Links: Das italienische Model Alice Campello zeigt elegante Bondage-Elemente; rechts: das deutsche Model Angelina Frerk in einer Robe mit Schmucksteinen. Imago Das deutsche Model Toni Garrn trägt ein leicht ausgestelltes, silbern glänzendes Abendkleid mit schuppenartiger Struktur, dazu ein feingliedriges Collier. Imago Links: die italienische Schauspielerin Cristina Marino im modernen Zweiteiler; rechts: der italienische Schauspieler Pierfrancesco Favino ganz in Schwarz. Imago Die italienische Schauspielerin Caterina Murino trägt ein Kleid mit feinen Rüschen-Details, dessen Farbe perfekt mit dem Ton des roten Teppichs harmoniert. Imago Links: die britische Fitness-Influencerin Stefanie Williams im aufregenden Zweiteiler; rechts: der deutsche TikTok-Star Millane Friesen in engelsgleicher, weiter Robe. Imago Der italienische Fernsehkoch Carlo Cracco traut sich im weißen T-Shirt auf den roten Teppich, den akkuraten Hemdkragen führt dafür seine Gattin Rosa Fanti aus. Imago Links: der irische Regisseur und Produzent Martin McDonagh im gut geschnittenen Klassiker; rechts: die Italienerin Anna Ferzetti mit silbrig glänzendem Dekolleté. Imago Die italienische Influencerin Alessia Lanzia begeistert in einem Salt-and-Pepper-artig gemusterten, gerade geschnittenen Abendkleid mit asiatischen Anleihen. Imago Links: Die italienische Schauspielerin Cecilia Bertozzi gleicht einem Botticelli-Gemälde; rechts: der italienische Schauspieler Massimiliano Rossi mit Gehstock. Imago Die britische Regisseurin Tricia Tuttle begeistert mit einer lässigen Lockenmähne und mit einem hübschen Collier, das wie eine Kette naturbelassener Steine anmutet. Imago Links: Das italienische Model Bianca Brandolini trägt eine Two-Tone-Robe mit Schleppe; rechts: Die italienische Moderatorin Giulia Valentina zeigt Bein. Imago 1 / 15

Schwarz und Weiß, Silber und Creme gehören zu den favorisierten Farbtönen, die Schnitte sind geradlinig und akkurat, die Accessoires wertig und zeitlos. Allen voran glänzen natürlich die Italienerinnen und Italiener, von jeher, um bei den Klischees zu bleiben, mit bestem Geschmack gesegnet. Aber auch von deutscher Seite – und das ist eine Besonderheit – gibt’s nur Erfreuliches zu berichten: Toni Garrn zum Beispiel besticht in einem silbrigen Abendkleid mit schuppenartiger Struktur, ihre Modelkollegin Angelina Frerk im Vintage-Dress mit Schmucksteinen, TikTok-Star Millane Friesen in engelsgleicher, weiter Robe.

Aber Moment: Europäer unter sich? Davon kann in Venedig freilich nicht die Rede sein. Zwar mögen die großen Stars aus Hollywood gefehlt haben – die Welt ist trotzdem zu Gast am Canale Grande. Und das ist auch gut so: Die neuseeländische Regisseurin und Filmproduzentin Jane Campion zum Beispiel begeistert mit einem schlichten Anzug, dazu – herrlich unkonventionell – schwarze Trekkingsandalen von Dior; die taiwanesische Schauspielerin Shu Qi, die in diesem Jahr in der venezianischen Filmjury sitzt, trägt über dem reich verzierten Paillettenrock eine frackähnliche Weste.

Und: Mit Drehbuchautorin Chloe Domont im güldenen, gerade geschnittenen Abendkleid und dem Model Madisin Rian in einer metallisch zwischen Orange und Rosé changierenden Robe haben selbst die USA mindestens zwei Abgesandte, die mit dem Vorurteil des effekthascherischen, auf Sex und Skandal ausgelegten amerikanischen Stils gehörigen aufräumen. Am Ende also doch nur alberne Klischees? Davon ist auszugehen – bis zur nächsten Award-Saison wieder Lady Gaga und Pharrell Williams antanzen.