Fisch Frank in Spandau: Einmal Amerikanische Sumpfkrebse, bitte!

Freitagmorgen, Torfstraße in Wedding, Café Chamelion: Ich bestelle einen Espresso und zünde mir eine Zigarette an, da höre ich trippelnde Schritte. Eine junge Frau nähert sich meinem Tisch. Man könnte sie fast für eine Kunststudentin halten, ist sie aber nicht. Sie ist ein Crackjunkie und legt sofort los: „Gib mir Geld! Hast du Geld? Wie viel hast du?“ In irrem Tempo klappert sie die Café-Gäste ab, nur um anschließend wieder von vorne anzufangen – hell of a drug.