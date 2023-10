Fleischer Michael Reiß macht Waschbär zu Wurst: „Ihr Berliner seid schuld!“

Michael Reiß muss sich kurz entschuldigen, als wir anrufen und mit ihm über seine Spezialität sprechen wollen: Buletten und Bratwurst aus Waschbär-Fleisch. Das ist nun wahrlich nichts Alltägliches, darüber muss man doch sprechen!



Zwar ist der Verzehr von Waschbären in Ländern wie den USA oder Kanada nichts Außergewöhnliches mehr. Aber hierzulande haben wohl die wenigsten schon mal Wurst vom Waschbären probiert – obwohl das Tier als invasive, gebietsfremde Art gilt und in fast allen Bundesländern dem Jagdrecht unterliegt.

Innerhalb weniger Jahrzehnte hat sich der anpassungsfähige Kulturfolger, der eigentlich in Nordamerika heimisch ist, über weite Teile Deutschlands ausgebreitet. Sachsen-Anhalt nimmt dabei laut Landesjagdverband eine besondere Rolle ein, „sowohl von Osten als auch von Westen wandern Waschbären in unser Bundesland ein“, heißt es auf der Website. Die Ausbreitung der Art verlaufe rasant, die Verbreitung habe flächendeckend zugenommen. Rund 200.000 Waschbären werden laut Deutschem Jagdverband jedes Jahr geschossen oder in Lebendfallen gefangen, in Sachsen-Anhalt erlegen Jäger jedes Jahr 30.000 Tiere. Einer von ihnen ist Michael Reiß, der aber als einer der wenigen das Fleisch eben auch verarbeitet.



Und so muss der Betreiber der Wildererhütte im Jerichower Land, direkt an der Grenze zu Brandenburg gelegen, auch erst noch kurz den Darmlieferanten verabschieden und die letzten Waschbär-Bällchen formen, bevor er Zeit für uns hat.

Niedlich, aber auch problematisch: Waschbären machen sich über die Nester gefährdeter Vögel her. Lino Mirgeler/dpa

Hallo Herr Reiß, wie kam es dazu, dass Sie Waschbär-Buletten herstellen?



Ihr Berliner seid schuld! Nachdem wir im vergangenen Jahr unsere Fleischerei und den Hofladen eröffnet haben und meine Freundin ein bisschen was über uns auf Instagram gepostet hatte, kam im November eine Anfrage vom Landkreis, ob wir nicht Lust hätten, die Wildererhütte auf der Grünen Woche in Berlin zu präsentieren. Ich kenne die Messe seit meiner Kindheit, war schon immer mit meinen Eltern da. Natürlich hatte ich Lust!



Aber ich wollte natürlich was Besonderes zeigen, Hirschsalami gibt’s schließlich überall. Und so kam ich auf die Waschbären, die bei uns bis dato immer in der Tierkörperbeseitigung geendet sind. Ich könnte sie doch genauso gut verarbeiten, dachte ich mir – und so ist die Idee mit den Waschbär-Bällchen entstanden. Wir haben dann an der Rezeptur getüftelt und im Januar 700 Buletten mit zur Grünen Woche genommen. Insofern war Berlin die Initialzündung für unsere Geschäftsidee.

Wer hat probiert – und wie war die Resonanz?



Die Männer sind insgesamt probierfreudiger, auch an unserem Imbisswagen, wo wir unsere Waschbär-Bratwurst verkaufen. Die Frauen gucken erst mal und entscheiden dann, wenn die Männer gekostet haben. Klar, stoßen wir auch auf Skepsis, aber überwiegend war die Resonanz positiv. Inzwischen haben wir schon Tausende Würste verkauft, und zurückgegeben hat noch keiner eine. Viele sind eher überrascht, wie gut sie doch schmecken, freuen sich, mal was Neues probiert zu haben. Und auf den Shitstorm, der auf uns einprasselt, warte ich immer noch.

Wildererhütte Kade Zur Person Michael Reiß jagt, seit er 19 Jahre alt ist. Heute hat der Jäger und Fleischer mehrere Reviere in Sachsen-Anhalt und Brandenburg, verzichtet dort auf Treib- und Drückjagden und errichtet auch Ruhezonen für Wildtiere. Im Jahr 2022 erhielt er die offizielle Zulassung und darf seinen Betrieb nun EU-zertifizierte Wildfleischerei nennen.



Mit der Wildererhütte in Kade hat sich der 45-Jährige zusammen mit seiner Familie einen Traum erfüllt. Zum Betrieb gehört ein Hofladen, die Räumlichkeiten der Fleischerei sind in einer alten Scheune untergebracht. Mit einem Imbisswagen ist Reiß zudem auf Festen und Events in der Region unterwegs. Er bietet nicht nur Waschbär, sondern mehr als 70 Produkte aus Wildfleisch an, darunter 16 verschiedene Hirschsalamis, Wildsoljanka und Wildburger.

Warum erwarten Sie einen Shitstorm?



Na ja, dass Jäger alle Mörder seien oder dass man im 21. Jahrhundert kein Fleisch mehr essen sollte, dieser Ansicht sind ja schon einige. Aber wer wirklich für Naturschutz ist, der sieht auch, dass die Jagd aktiver Naturschutz ist. Wir regulieren die Wildbestände und sorgen für gesunden Bestand. Beim Waschbär muss man bedenken, dass er unserer heimischen Natur schadet. In meinem Revier in Wusterwitz zum Beispiel gibt es drei Kranichpaare, die haben vier Jahre hintereinander keine Jungen bekommen. Die Nester hat nicht der Fuchs oder der Marder ausgeräubert, sondern Waschbären. Die Population wächst stetig an, wir müssten eigentlich noch viel mehr Waschbären schießen, um den Problemen Herr zu werden.



Es sind niedliche Tiere, keine Frage, aber irgendwann sitzen wir halt ohne Vögel da. Das muss man manchen schon erklären. Ich finde, wenn ein Tier schon erlegt werden muss, ist es am nachhaltigsten, so viel wie möglich davon auch zu verwerten. Neulich war eine Reporterin hier, die Veganerin ist. Die hatte einige Bedenken, aber am Ende sagte sie: „Wenn ich irgendwann wieder Fleisch essen sollte, dann komme ich zu dir.“

Produkte von Michael Reiß: „Es ist am nachhaltigsten, so viel wie möglich vom Tier zu verwerten.“ Wildererhütte Kade

Wie läuft die Verarbeitung ab und wer kauft die Waschbär-Produkte?



Da Waschbären wie Wildschweine auch Allesfresser sind, wird das Fleisch vom Veterinäramt kontrolliert und im Labor auf Trichinen untersucht. Nur wenn das Tier frei von Befall ist, können wir es weiterverarbeiten. In unseren Produkten ist wirklich nur Waschbär-Fleisch enthalten, lediglich beim Fett setzen wir noch Schwein zu, damit wir die ideale Konsistenz erreichen. Und natürlich Gewürze.



Unsere Abnehmer sind Gaststätten, wir verkaufen aber auch auf regionalen Märkten, auf Stadtfesten und natürlich in unserem Hofladen, wo die Leute schon auch mal 100 Kilometer weit fahren, um unsere Buletten zu kosten. Auch aus Berlin kommt Kundschaft.

Die Frage hören Sie sicher oft: Wie schmeckt Waschbär-Fleisch denn nun?



Man kann es schwer vergleichen. Die Konsistenz ist auf jeden Fall weicher als bei anderen Wildarten. Salami etwa bleibt eher streichfähig und wird nicht richtig hart. Unsere Bratwurst zum Beispiel hat schon einen Eigengeschmack, man merkt den Wildgeschmack, aber jetzt nicht so intensiv wie zum Beispiel bei Hirschfleisch.