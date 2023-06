Erster Versuch

„Ich habe verdammt viel Weisheit erlangt. Ich weiß mehr als die große Mehrheit der Menschen. Ich habe mehr Erfahrung als jeder andere, der jemals für dieses Amt kandidiert hat. Und ich denke, ich habe bewiesen, dass ich sowohl ehrenhaft als auch effektiv bin.“ Joe Biden, 80 Jahre alt, in einem Interview mit dem Fernsehsender MSNBC.



In einer Monarchie konnte sich ein König darauf verlassen, von seinen Höflingen in den höchsten Tönen gepriesen zu werden. In der Diktatur werden dafür Propaganda-Fachleute angestellt, die bezahlt werden und bei einem Fehlgriff in der Wortwahl auch erschossen werden können. In einer freien Gesellschaft, in der die Freiheit der Meinungsäußerung von der Verfassung garantiert ist, kann dann endlich, die Amerikaner führen es gerade vor, auch ein freigewählter Präsident so frei sein, seine gute Meinung von sich selbst zum Ausdruck zu bringen. Und das kommt natürlich sehr viel authentischer rüber.

Die Amis sind wirklich um ihre Präsidenten zu beneiden. Der Letzte sprach von sich als einem „sehr stabilen Genie“, der Aktuelle weiß, dass er weise ist und ehrenhaft und effektiv. Nach eigener Einschätzung, und wer sollte es besser wissen. Das Selbstlob weht über den Atlantik hinweg und wird flugs in den Korpus der Werte einverleibt, die gerade eben in der Ukraine verteidigt werden. Was brauchen wir noch Speichellecker und Arschkriecher. Es ist einfach beruhigend, wenn unsere Leute wissen, was sie wert sind. Mit unserem Selbstwertgefühl schlagen wir die Russen in die Flucht. Der Rest der Welt lacht sich schief und krumm.

Zweiter Versuch

Bist du antiamerikanisch?



Ich bin 71 Jahre alt, ich bin gerade dabei, mit Freunden einen Verlag aufzubauen, Freunde & Friends. Ich müsste Verständnis dafür aufbringen können, wenn zwei Opis noch ein bisschen weitermachen wollen. Aber am Ende der Sowjetunion, da hat es, bevor Gorbatschow kam, ja auch so eine Gerontokratie gegeben, mit ihr diese Stagnation der Breschnew-Jahre, und wer ein bisschen Gespür für so etwas hatte, der konnte damals schon auf den Gedanken kommen: Lange währt es nimmer.

Du bist also antiamerikanisch?



Ich bin deutscher Staatsbürger, die Bundesrepublik Deutschland gehört zur Europäischen Union, und ob ich meine, wir sollten was gegen die Amerikaner haben, hängt doch von ihnen ab, von der Politik, die sie betreiben. Unsere Interessen sind doch nicht identisch mit denen der USA, können es gar nicht sein. Wir sind doch nicht im Kindergarten.



Wir sind Teil der Nato, mit den Vereinigten Staaten. Ja sicher, aber ob die Nato gerade unsere Sicherheit gefährdet oder sie garantiert, das wissen wir nicht. Das wird sich zeigen. Vielleicht hatte unser französischer Freund Macron ja recht, der vor ein paar Jahren meinte, die Nato sei hirntot. Diese Wiederbelebung jetzt, vielleicht ist das ein letztes Strohfeuer, bevor die Welt dann ganz anders aussieht.



Du willst dich doch nur nicht eindeutig gegen die Russen positionieren, gegen die russische Aggression in der Ukraine!



1968, da war ich doch sehr gegen den Einmarsch der Sowjetunion in die Tschechoslowakei, so sehr, dass ich dagegen mit meinen bescheidenen Mitteln protestierte und bereit war, deswegen ins Gefängnis zu kommen. Meine Sympathie gilt immer noch den Angegriffenen.

Aber?



Ich habe einfach zu viele Kriege in meinem Leben miterlebt, zum Glück nur aus der Distanz, und ich habe lernen müssen: Wir wissen erst später, was die Leute angetrieben hat, die sie geführt haben. Welche Pläne haben sie verfolgt, worauf haben sie spekuliert, was waren ihre Ziele? Das sollten wir doch langsam gelernt haben: Es ist meist nicht das, was sie uns erzählen, wenn sie einen Krieg anfangen. Propaganda gehört zum Krieg dazu, und ich habe mir vorgenommen, nicht noch einmal Opfer von Propaganda zu werden. Und ich muss, ich kann nicht anders, immer auch an die Soldaten denken, die ihr Leben dafür riskieren, damit ihre Regierung in eine bessere Verhandlungsposition kommt.



Du bist also für Verhandlungen?



Reden kann ja nicht schaden. Auch dann nicht, wenn währenddessen die Waffen nicht schweigen. Das haben die Amerikaner doch mit den Nordvietnamesen auch getan. Zweigleisig: Es gab die offiziellen Verhandlungen, bei denen es darum ging, wer wo am Verhandlungstisch sitzen soll, und es gab die Geheimverhandlungen zwischen Kissinger und Le Duc Tho, in denen geklärt wurde, wie die amerikanischen Truppen aus Vietnam abziehen.

Worüber würdest du denn jetzt mit den Russen verhandeln wollen?



Die Frage stellt sich für mich doch gar nicht. Ich habe nicht den Auftrag der deutschen Regierung, mir darüber Gedanken zu machen. Mir fehlen doch die Hintergrundinformationen, auf die es ankommt. Was Moskau angeht, bin ich kein Kremlastrologe. Mir liegen die internen Strategie-Papiere der Bundesregierung nicht vor. Schon gar nicht die unserer amerikanischen Verbündeten. Ich würde also erst mal ein Gespräch mit Joe Biden führen müssen, der soviel mehr weiß als die große Mehrheit der Menschen, zu der ja auch ich gehöre. Und dann müsste man doch auch mal mit Putin darüber reden, worüber mit ihm überhaupt zu verhandeln sei. Vorgespräche, Vorverhandlungen – was weiß ich, was derzeit möglich wäre. Und wir wissen doch auch nicht, ob nicht längst Verhandlungen im Geheimen geführt werden. Die Rhetorik klingt nicht danach, der Propagandakrieg läuft auf vollen Touren, aber vielleicht ist längst allen Beteiligten klar, wie der Krieg beendet werden kann, und sie warten nur auf die Gelegenheit, es der dann erstaunten Mehrheit der Menschen zu erklären. Und währenddessen sterben Soldaten und auch Zivilisten. Das sollten wir nie vergessen.

Die Amis sind wirklich um ihre Präsidenten (und deren Büros) zu beneiden: Joe Biden im Oval Office. Bonnie Cash/POOL/

Dritter Versuch

Meine Meinung ist mir natürlich immer die wichtigste. Andere mögen eine andere Meinung haben, aber wir werden uns wahrscheinlich darauf einigen können, dass es ihnen nicht anders geht als mir. Auch ihnen wird ihre Meinung die wichtigste sein. Im Meinungsstreit, den es trotz dieser anzunehmenden Einigkeit gibt, bin ich immer auf der Seite meiner eigenen Meinung, so wie die anderen bei ihrer Meinung bleiben. Auch dann, wenn sie die ändern. Dann ist die neue Meinung ihre Meinung, und viele vergessen dann, jemals einer anderen Meinung gewesen zu sein, möchten jedenfalls ungern daran erinnert werden. Was meiner Meinung nach verständlich ist. Ich bin da tolerant, aber ich bin ja auch Essayist.

Ich bin nur ein Essayist, nicht mehr als das. Gut, ich bin wie jeder andere auch ein Staatsbürger, wahlberechtigt, und am Wahltag schreite ich zur Wahlurne und mache ein Kreuzchen bei einer der Parteien, die auf dem Wahlzettel stehen, und in diesem seltenen Augenblick wird meine Meinung über die politische Entwicklung politisch. Durch den Wahlakt. Zwischendurch aber bekomme ich immer wieder Anrufe von irgendwelchen Wahlforschungsinstituten, die von mir meine Meinung zu allen möglichen politischen Fragen wissen wollen – meine Telefonnummer muss irgendwann in einer Liste derjenigen Dummen geraten sein, die man anrufen und belästigen kann. Manchmal sage ich den bedauernswerten Angestellten dieser Institute, die doch nur ihren Job machen wollen, im Tone der Empörung: Kann denn die Regierung nicht wenigstens mal ein viertel Jahr das Land reagieren, ohne meine Meinung zu dem zu kennen, was sie tut?

Aber ich bin ein verwöhnter alter Sack, ich gehöre zu den wenigen im Lande, deren Meinung mehr war als nur ihre Privatmeinung. Ich war zehn Jahre lang Richter am Verfassungsgericht des Landes Brandenburg, und in dieser Zeit hatte meine Meinung, die Art, wie ich die Dinge auffasse und verstehe, eine direkte politische Auswirkung. Natürlich an der Verfassung orientiert – woran sonst? Die Politik hat sich nun mal an der Verfassung auszurichten.



Nicht allein meine Meinung natürlich, sondern im Austausch mit meinen Richterkollegen, als Teil dieses neunköpfigen Gremiums. Wir versuchten, einen Konsens zu finden, notfalls wurde aber auch eine Mehrheitsentscheidung gefällt. Verfassungsrichter haben dann das Privileg, ihre abweichende Auffassung, so es ihnen wichtig genug ist, in einem Sondervotum darzulegen, das dann mit zur Entscheidung des Gerichts gehört. Auch davon habe ich ein paarmal Gebrauch gemacht. Mit einem von mir initiierten und mitgetragenen Sondervotum dann auch den Erfolg gehabt, dass es die folgende Rechtsprechung beeinflusst hat.



Try and error – man versucht sein Bestes. Aber auf dieser Basis der Macht eben nicht als bloßer Essayist.

Vierter Versuch

Essay, von Französisch essayer – versuchen. Damit ist ja schon alles gesagt.



Fast alles, denn man kann den Essay ja mehr wie Michel de Montaigne auffassen, der als Erfinder dieser literarischen Gattung gilt, oder eher wie Francis Bacon. Entweder wie Montaigne, als jemand, der gegenüber dem jeweils aktuellen Mainstream von Auffassungen skeptisch eingestellt ist, der mehr Fragen aufwirft, als dass er Antworten gibt, der seine Erkenntnisse nur so weit ausführt, dass sie den Leser zu eigenen Gedanken anregen können. Oder wie Bacon, der in seinen Essays belehren wollte, gerne auch moralisierte.



Entweder oder? Nein. Ich lege mich da nicht fest, mehr als einen Versuch über den Essay will ich gar nicht zustande bringen. Ich bin nur Essayist.

Versuch, versuchen, suchen, aber auch die Versuchung.



Der Versuch – hier in einem Essay natürlich nicht mehr als nur ein Gedankenexperiment. Der Wechsel von einer Ebene auf eine andere. Das Abstrakte, Verallgemeinerte nicht ohne das Konkrete, das Erlebte und die eigene Erfahrung. Die Intelligenz nicht ohne das Gefühl. Der Essay als Anregung gedacht. Um das festgefahrene Denken wieder in Bewegung zu bringen. Auch das eigene. Dem Leser ein Angebot machen: Vielleicht ist es ja so; anders, als von dir bisher gedacht. Sieh es doch mal von der Perspektive aus, die nicht die deine ist.

Dies oder das versuchen, damit scheitern, oder es gelingt, es glückt – hier in einem Essay es mal mit diesem Gedanken versuchen, mal mit einem anderen. Versuchsweise geäußerte Gedanken, und für einen Moment mag ein solcher Gedanke dann auch fertig und zu Ende gedacht wirken. Aber dann komme ein anderer Gedanke, der dem davor widerspricht, ihm eine erstaunliche Wendung gibt, ihn wieder in Frage stellt. Keine Lektionen, die erteilt werden. Keine Definitionen, gedankliche Voraussetzungen nur als mögliche Annahmen. Vergleiche, die gerne auch wie alle Vergleiche hinken können – bleibt nur die Frage: Wie weit kommt man damit? Keine Systematik wie in einer Abhandlung, keine Stringenz in der Entwicklung eines Gedankens.



Suchen – hier in einem Essay auch nach einem passenden Ausdruck suchen, einer plausibel wirkenden Erklärung. Nach einem Fehler suchen. Etwas finden oder nicht finden. Auch die Erkenntnis, ich komme zu keinem Ergebnis, kann interessant sein. Vielleicht findet sie ja ein anderer, angeregt durch mich.

Einer Versuchung erliegen, oder sich einer Versuchung nicht erwehren können – und hier im Essay, bei dem es gerne auch gedankliche Löcher im Text geben darf, Lücken und Sprünge; der ein unvollständiges Mosaik bleibt, das vom Leser ergänzt werden muss, ist die Versuchung die, über die Gefahr hinwegzugehen, dass es nur zusammenhangsloses Geschreibsel bleibt, das ich mir als Autor da habe durchgehen lassen. Gedankensplitter ohne inneren Zusammenhang, der sich einem Leser dann auch gar nicht erschließen kann. Und diese Gefahr ist groß, sich damit zufriedenzugeben, sich damit auch herauszureden, es läge am Leser, wird man nicht verstanden, wo man sich doch nur nicht verständlich ausdrücken kann.

Fünfter Versuch

Einen Versuch ist es wert.

Wir versuchen, die Welt zu erkennen.

Was sie im Innersten zusammenhält.

Wir können uns aber auch mit Oberflächenphänomenen abgeben.

Können wir die Welt nicht ändern, wechseln wir das Thema.



Wir versuchen, der Welt da draußen zu entfliehen. Die Weltgeschichte, wie aufregend, wie wechselhaft, aber sie klopfe nicht bei uns an der Wohnungstür! Für die Hausbesitzer unter uns: Der Bausparvertrag ist doch abgezahlt, oder?

Sechster Versuch

Aber die Sache ist doch so eindeutig, da musst du doch Partei ergreifen können.



Weil sie so eindeutig ist, kann ich meiner Aufgabe als Intellektueller gerecht werden, auf die Zwei- und Mehrdeutigkeiten hinzuweisen. Wenn es Entweder/Oder sein soll, bin ich der Schrägstrich dazwischen. Wenn es Schwarz-weiß sein soll, sehe ich die Grau-in-Grau-Töne, die vielen Farben des Meinungsspektrums. Wenn es nur noch politisch korrekt zugehen soll, werde ich der, der gegen die guten Sitten der gesitteten Leute verstößt. Egal, wer es sonst noch tun mag. Mein Platz ist immer der zwischen allen Stühlen.



Die Bilder der Zerstörung, die von den russischen Gräueltaten, sie berühren dich nicht?



Ganz kann auch ich ihnen nicht entgehen, aber ich schaue sie mir nicht an. Ich nehme sie nur zur Kenntnis. Ich bin zu alt dafür, ich habe zu viele solcher Aufnahmen in meinem Leben gesehen. Es gab mein ganzes Leben hindurch Kriege. Ich könnte ein ganzes Archiv mit solchen Bildern des Krieges füllen, die ich gesehen habe.

Sie erreichen dich nicht mehr?



Mir fehlt die Erfahrung des Krieges. Glück gehabt. Ich weiß um die Macht der Bilder, um die Wirkung auf die, die nicht dabei waren, als sie aufgenommen wurden. Ich weiß, wie solche Bilder gemacht werden. Wozu sie verbreitet werden. Was auf diesen Bildern zu sehen ist, versetzt auch mich in Schrecken, die Bilder sind obszön. Die Flut der Bilder führt wie die Inflation des Geldes zu ihrer Entwertung. Wir gewöhnen uns durch sie an das Schreckliche.



Und die Moral?



Die Moral ist entweder die der Gruppe, der jemand angehört, und in dieser Moral ist dann immer das gut, was der Gruppe guttut, ihren Regeln entspricht; oder es ist die Moral, die sich im Gewissen des Einzelnen zu Wort meldet, tut er etwas, das den eigenen Maßstäben widerspricht. Sicher gibt es in jedem meist beides. Der Gegensatz zwischen beiden Arten der Moral, wenn er sich auftut, kann dramatische Folgen haben. Vielleicht ist es ein Glück, vielleicht ein Mangel, den ich erleide, dass ich zu wenig zu einer Gruppe gehöre, zu sehr auf mich alleine gestellt bin. Mir bleibt meine eigene Moral, und sie verlangt von mir, dass ich, werde ich dazu aufgefordert, klar benenne, worin sich meine Auffassungen von denen der anderen unterscheiden.

Bundeskanzler Scholz besucht im Juni 2023 die Deutsche Marine in Rostock und Warnemünde. BildFunkMV/IMAGO

Siebter Versuch: Erkenne dich selbst

„Wir können immer nur das erkennen, wofür wir auch das Organ haben.“ Goethe



Ich gehöre so wenig einem Stamm an, als dass ich mich an einem Stammtisch, sei es auch der von Intellektuellen, wohlfühlen könnte. Es mangelt mir an Stammesdenken. Ich kann nicht mit dem Rudel von Wölfen heulen, ich kenne die Melodie nicht. Vielleicht bin ich unmusikalisch, kann nicht im Chor mitsingen. Irgendetwas entgeht mir da, wenn die Gruppendynamik in Gang kommt. Ich verpasse den Moment, wenn alle auf den fahrenden Zug springen. Und hinterherrennen, das mag ich nicht. Ich tauge nicht für den Opportunismus. Wird er von mir verlangt, gehe ich in Opposition.

Und irgendetwas stimmt mit meinen Augen, meinem Blick nicht. Oder es sind die anderen, mit deren Blick etwas nicht stimmt. Oder meine Blickweise ist peruanisch – jedenfalls habe ich mich dort in Peru, lange ist es her, dass ich dort gewesen bin, unter Menschen am wohlsten gefühlt. Sehen und gesehen werden. Einfach so. Wobei jedoch in Peru auch meine Einstellung eine besondere war: Das, was ich sehe, sehe ich nur einmal in meinem Leben, ich werde nie wieder in dieses Land zurückkehren, es kommt nicht darauf an, wie ich einschätze, was ich sehe. Kein kritischer Blick, ich werde diese Welt nicht verstehen können, dazu ist sie mir zu fremd, mehr als eine Stippvisite ist meine Reise nicht. Ich bin da, ich nehme nur auf, was ich sehe. Es ermöglichte mir eine Kommunikation mit den Menschen dort, deren Sprache ich nicht verstehen, nicht sprechen konnte. Sie mochten mich, ich mochte sie, mein Blick auf sie, auch auf ihr Elend, unterschied sich von dem der anderen Touristen, die sie sonst kennengelernt hatten. Ich hatte kein Geld, kein schlechtes Gewissen. Der Kulturschock erfolgte bei meiner Rückkehr nach Deutschland.

Hier in meine Welt passt die Blickweise, die meine ist, nicht. Die Auswirkungen davon sind sehr unterschiedlich. Ich treffe auf Menschen, die sich durch meinen Blick provoziert fühlen, ich werde aber auch von erstaunlich vielen Menschen angesprochen, die ich vorher angesehen habe. Ich werde als Maler erkannt, und ich würde vermuten, dass mich meine Art, in die Welt zu schauen, zu einem Maler macht. Jedenfalls zu dem der Bilder, die ich male. Ich würde ebenso vermuten, dass meine Wahrnehmungsweise auch mein Schreiben beeinflusst, meine Fähigkeit, mir Szenen im Detail vorzustellen, sie dann plastisch wiederzugeben. Mein Blick wird wahrscheinlich von Frauen auch sexuell wahrgenommen, als einer des Verlangens. Ich glaube jedoch nicht, dass dem so ist. Klar scheint mir jedoch, dass ich mir in der Öffentlichkeit, in der U-Bahn, in der Straßenbahn, auf der Straße sehr viel mehr Frauen als Männer genauer ansehe. Ich erwarte sehr viel von den Frauen. Nicht für mich, sondern für die Gesellschaft, die Welt. Dass von ihnen eine Veränderung ausgeht. Ein trauriger Mann sieht nur traurig aus. Was erwartet ihn? Die Depression.

In den vergangenen Jahren ist mir aufgefallen, dass ich das Verhalten von Menschen, die ich sehe, denen ich begegne, nicht so gut deuten kann, wie andere dies tun. Ich kann nach einer Begegnung sehr wenig über die Menschen sagen, denen ich begegnet bin. Sie weder einschätzen noch charakterisieren und beschreiben. Wird dies von mir verlangt, fühle ich mich überfordert. Was die anderen so sagen, scheint mir vorschnell. Mir fehlen die Worte, ich brauche lange, um meine Eindrücke von anderen Menschen zu formulieren. Dann kann ich es plötzlich, und ich weiß nicht, wie ich dorthin gekommen bin. Ich vermute, dass auch diese Verzögerung Auswirkung auf meine Kunst, mein Schreiben hat. Ich vermute, dass auch meine Blickweise von der Asozialität beeinflusst ist, die mich als Person mit ausmacht, von meiner Einsamkeit. Und vielleicht ist es auch ein kindlicher Blick in die Welt, der mir geblieben ist. Ein erstaunter Blick. Ein registrierender, nicht wertender, ein unkritischer. Und vielleicht bleiben deshalb meine Gedanken essayistisch. Versuche, das im Nachhinein zu deuten, was ich gesehen, gehört, beobachtet habe.

Achter Versuch: eine Klarstellung

„Wir haben bereits eine ganze Reihe von Menschen erfolgreich ins Visier genommen. Abschaum wird irgendwann in jedem Land der Welt bestraft. Nur die Eliminierung kann eine wohlverdiente Strafe für solche Taten sein. Ich denke an nichts anderes. Es ist meine persönliche Meinung, ich bleibe dabei und ich werde sie umsetzen.“ Generalmajor Kyrylo Budanow, Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes, zur gezielten Ermordung russischer Propagandisten des Krieges in der Ukraine – der Mann verteidigt unsere Werte von Freiheit und Rechtsstaatlichkeit.

Neunter Versuch

Also, was denn nun: Darf die Ukraine den Krieg nicht verlieren oder muss sie ihn gewinnen?



Darf oder soll? Nur gut, dass ich darüber nicht entscheiden muss. Ich würde es den Ukrainern wünschen, dass sie sich des russischen Aggressors erwehren, den Feind siegreich schlagen können. Schon, damit sie sich nach Beendigung des Krieges nicht die quälende Frage stellen müssen: Waren es die vielen Opfer wert? Ich befürchte jedoch, wir werden alle aufatmen, wenn der Krieg irgendwie aufhört. Aber ich würde es bevorzugen, wenn der Krieg nicht so ausgeht, dass sich die Amerikaner in ihrer Weltsicht bestätigt sehen. Denn diese Weltsicht ist für alle anderen zu gefährlich, auch für die Amerikaner selber. The american way of life ist ein Weg, der in den Untergang führt. Uns alle in den Abgrund reißen würde.

Last try – no error.



Jetzt versuche ich es mal zum Abschluss mit ein paar Zahlen – Joe Biden kennt sie. Alle Angaben nur ungefähr, ohne Gewähr. Fangen wir also bei den Gewehren an, den Schusswaffen. Pro Tag sterben in den USA mehr als 50 Menschen durch Waffengebrauch. Das wären dann, wenn ich denn noch rechnen kann, circa 18.250 im Jahr. Das ist viel, aber vielleicht lässt sich damit leben, bei einer Bevölkerung von 340 Millionen. Und wenn es stimmt, dass in den USA 300 Millionen Waffen im Umlauf sind, beinahe eine pro Einwohner also, dann handelt es sich doch, sehen wir es positiv, um ein Völkchen recht disziplinierter Waffenbesitzer.



In amerikanischen Gefängnissen sitzen 1.675.000 Häftlinge, in den chinesischen, nur so zum Vergleich, sind es 1.690.000, und damit ein paar mehr. Aber um diese Relativierung kommen wir dann doch nicht herum, die USA haben einen Anteil von 4,3 Prozent an der Weltbevölkerung, China einen von 18,9 Prozent.

Bleiben wir bei den Prozentzahlen, gehen wir zu den leidigen CO2-Emissionen über, die die unangenehme Eigenschaft haben, sich über die ganze Erde zu verbreiten. Weltweit beträgt der Anteil je Einwohner der USA aktuell 13, 4 Prozent. Sieht man es historisch auf die Zeit seit der Industrialisierung (und das muss man, das für den Treibhauseffekt ursächliche CO2 verschwindet ja nicht einfach), dann werden es 25 Prozent aller Emissionen, die sich die Amerikaner anrechnen lassen müssen – wie gesagt: bei einem Anteil von 4,3 Prozent an der Weltbevölkerung.



Auch bei den Militärausgaben sind die USA Weltspitze. Die von Russland lagen im vergangenen Jahr bei 86,4 Milliarden Dollar, der Etat des Pentagon stieg auf insgesamt rund 876,9 Milliarden Dollar. Prozentual sind das 41,5 Prozent aller Ausgaben für Rüstung und Militär weltweit – wozu das alles? Der Irakkrieg allein hat eine Summe von 50 Billionen Dollar verschlungen, beim Afghanistan-Einsatz waren es 849,7 Milliarden Dollar, und beide Kriege endeten in einem Desaster für die USA.



Das ganze Geld hätte das Land besser für den Klimaschutz ausgegeben – dies aber nur als Anmerkung zum Schluss. Als Anregung, selber weiterzudenken.