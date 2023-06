Kindgerechte Cocktails: Drei Drinks, die ganz ohne Alkohol auskommen

Am heutigen Montag ist der Tropical Cocktail Day – der Welttag des bunten Drinks mit Strohhalm und Schirmchen sozusagen, der 2013 in den USA eingeführt wurde. Und während man den berühmten Piña Colada, Sex on the Beach oder Caipirinha bestens kennt, gibt es einige andere Mixgetränke, die viel unbekannter sind. Vor allem, wenn es sich um sogenannte Mocktails, also alkoholfreie Cocktails handelt.

Der Begriff Cocktail findet sich im angelsächsischen Vokabular seit Anfang des 19. Jahrhunderts. Er beschreibt eine Mischung aus einer beliebigen Spirituose, Zucker, Wasser und einem Bitter. Mocktail wiederum ist ein Kofferwort: aus Cocktail, natürlich, und dem Verb „to mock“ für „vortäuschen“.

Aktuell werden Mocktails immer beliebter, weil viele Menschen eine gesunde Lebensweise für sich entdeckt haben, in der die klassischen Drinks keinen Platz mehr finden: viel Sport, eine gesunde Ernährung, kein Tropfen Alkohol. Um zu zeigen, dass die schnapsfreien Mischungen mit ihren hochprozentigen Pendants geschmacklich durchaus mithalten können – auch und gerade am Tropical Cocktail Day –, haben wir drei besonders schmackhafte Beispiele herausgesucht. Gerne nachmachen!

1. Der alkoholfreie Klassiker: Shirley Temple

Der Name dieses Klassikers geht auf die amerikanische Schauspielerin Shirley Temple zurück: Während ihre erwachsenen Kolleginnen und Kollegen bei Filmpreisverleihungen und Galas bereits trinken durften, musste für den 1928 geborenen Kinderstar eine altersgerechte Alternative her. So wurde in den 1930ern der Shirley Temple als Mocktail erfunden.



Zutaten:

- 3–4 Eiswürfel

- 150 ml Zitronenlimonade

- 150 ml Ginger Ale

- 2 cl Limettensaft

- 1 cl Grenadine

- eine Scheibe Limette

- eine Cocktailkirsche



Zubereitung:

Eiswürfel in ein Glas geben und mit der Zitronenlimonade und dem Ginger Ale auffüllen, dann Limettensaft und Grenadine zugeben. Umrühren und mit der Limettenscheibe sowie der Cocktailkirsche garnieren.

2. Mit ganz viel Leidenschaft: Completely Passionate Cocktail

Dieser Mocktail trägt eine Feststellung ja schon im Namen: Dass es für einen Drink, der sich mit Leidenschaft genießen lässt, eben keinen Alkohol braucht.



Zutaten:

- 3–4 Eiswürfel

- 1 Maracuja

- 4 cl natürlicher Apfelsaft

- 2 cl Bananensaft

- 1/2 cl Limettensaft

- 1 cl Mangosirup

- 1–2 Spritzer eiskalte Orangenlimonade



Zubereitung:

Maracuja halbieren und das Fruchtfleisch mit einem Löffel entnehmen; eine Schalenhälfte der Maracuja zur Dekoration zurücklegen. Das Fruchtfleisch zusammen mit Eiswürfeln, Limettensaft, Mangosirup, Apfelsaft und Bananensaft in einen Shaker geben und ordentlich schütteln. In ein Glas geben und mit der Mangoschale dekorieren.

3. Mit Fruchtsaft, ohne Federn: Pelikan

Es gibt so einige Mocktails, die unter dem Namen Pelikan firmieren. Vielleicht, weil der namensgebende Vogel so imposant daherkommt. Eines der vielen Rezepte hat uns besonders gut gefallen.



Zutaten:

- Crushed Eis

- 2 cl Zitronensaft

- 6 cl Orangensaft

- 8 cl Grapefruitsaft

- 2 cl Maracujasirup

- 1 Cocktailkirsche

- 1 Grapefruit

Zubereitung:

Zitronensaft, Orangensaft, Grapefruitsaft und Sirup in den Shaker geben und alles kräftig schütteln. Ein Cocktailglas zur Hälfte mit gestoßenem Eis füllen und die Saft-Sirup-Mischung durch ein Sieb auf das Eis abseihen. Den Mocktail mit der Kirsche und der Grapefruitzeste dekorieren.



Die Autorin Leoni Motl ist Schülerpraktikantin bei der Berliner Zeitung.