Fisch, kein Gluten und kein Zucker: So ernähren sich Ronaldo, Djokovic und Co.

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi oder Novak Djokovic – auch mit über 35 Jahren sind sie bis heute Phänomene in ihren Sportarten und spielen trotz ihres fortgeschrittenen Alters immer noch auf einem Weltklasseniveau. Ob topfit beim WM-Finale in der katarischen Wüste oder in der sengenden Hitze des Centre Courts von Wimbledon: Die Vorzeigeathleten haben alle eine spezielle Ernährung. Wer verzichtet auf Fleisch und mit wem könnte man am Kottbusser Tor auch mal einen Döner vernaschen? Wir sagen es Ihnen: