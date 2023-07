Ob auf der Turmstraße in Moabit, in der Oranienstraße in Kreuzberg oder in der Charlottenburger Kantstraße: Kulinarisch hat Berlin einiges zu bieten und muss sich vor den Food-Epizentren New York, Neapel oder Istanbul wahrlich nicht verstecken. Doch in einem kürzlich veröffentlichten Ranking der 150 legendärsten Restaurants der Welt geht Berlin trotzdem leer aus.

Deutschlandweit haben es nur drei Restaurants in die Liste geschafft. Der Online-Foodguide „Taste Atlas“ wählte das Münchner Hofbräuhaus auf einen starken neunten Platz. Das Früh am Dom in Köln landete auf Platz 53, das Nürnberger Bratwursthäusle auf Platz 55. Curry 36, Konnopkes Imbiss oder Mustafas Gemüse Kebab sind in der Bestenliste hingegen nicht zu finden.

Doch was für Kriterien waren da entscheidend? Den Testern des internationalen Reiseblogs war ein „ikonisches Gericht“, für das die Gaststätten berühmt sind, besonders wichtig. Bei den Restaurants, Trattorien und Imbissen soll es sich nicht nur um Orte handeln, an denen einfach nur gegessen wird, sondern um eigenständige Reiseziele – quasi auf einer Ebene wie berühmte Museen, Galerien, Denkmäler oder Stadien.



Laut der Tester des „Taste Atlas“ habe jede Lokalität auf ihrer Liste dem Zahn der Zeit standgehalten und auf trendige Spielereien zugunsten traditioneller, hochwertiger Küche verzichtet. Zudem seien die auserwählten Restaurants jeweils kulturelle Wahrzeichen der Städte und Regionen.

Hofbräuhaus weltweites Symbol bayrischer Gastronomie

Für das Hofbräuhaus in München ist die Schweinshaxe das „ikonische Gericht“. Diese sei „die Verkörperung der kulinarischen Tradition Bayerns, die wegen ihres kräftigen Geschmacks verehrt wird“. Die Food-Blogger loben das „perfekt gegarte, saftige Schweinefleisch mit einer goldenen, knusprigen Schwarte, gepaart mit traditionellen Beilagen wie Kartoffelknödeln und Sauerkraut“. Darüber hinaus sei das Hofbräuhaus bis heute ein weltweites Symbol bayrischer Gastronomie. In Berlin befindet sich unweit des Alexanderplatzes ein Ableger des Münchner Originals.

Das Münchner Hofbräuhaus ist laut „Taste Atlas“ das legendärste Restaurant hierzulande. Peter Widmann/imago

Auch der Sauerbraten aus Köln und die Bratwürste aus Nürnberg bekamen ein Lob von den Food-Guides. Den in Berlin legendären Döner, die originale Currywurst oder die klassischen Bouletten mit Kartoffelsalat sucht man im „Taste Atlas“ leider vergeblich.



Den ersten Platz belegt das 1905 gegründete Figlmüller in Wien. Besonders durch die Spezialisierung auf ein Gericht – das Schnitzel Wiener Art – genießt das Lokal sowohl unter Einheimischen als auch bei internationalen Food-Enthusiasten große Beliebtheit. Die akribische Beachtung der heimischen Schweinezucht und die präzise Zubereitungsmethode ergeben ein unverwechselbar leichtes, knuspriges Schnitzel und waren damit ein Maßstab für diesen österreichischen Klassiker.

New York, Bali und Neapel

Die Silbermedaille geht an Katz’s Delicatessen in New York City. Seit seiner Gründung im Jahr 1888 serviert das Lokal die typische New Yorker Küche, wobei das Pastrami-Roggen-Sandwich Kultstatus erlangt hat. Das perfekt gepökelte, geräucherte und gewürzte Pastrami, gestapelt auf Roggenbrot, habe Generationen von Gästen überzeugt und spiegele die authentisch-geschäftige New Yorker Atmosphäre wider.

Das berühmte New Yorker Pastrami-Sandwich im Katz’s Delicatessen. Rüdiger Wölk/imago

Katz’s Delicatessen ist zu einem integralen Bestandteil des kulturellen Gefüges der Stadt geworden und wird weltweit für sein Engagement für traditionelle Methoden der Speisenzubereitung geschätzt.



In der Rangliste folgen das Warung Mak Beng aus dem indonesischen Bali mit seinem einzigartigen Gericht – „Ikan Goreng“, einem frittierten Fischgericht, serviert mit einer reichhaltigen und würzigen Sambalsauce – und das La Polar aus Mexiko-Stadt mit seiner Birria, einem Gericht aus Ziegenfleisch, das in einer Soße mit diversen Gewürzen und gekochtem Chili im Ofen gegart wird. Den vierten Rang nimmt die Pizzeria da Michele in Neapel ein. In der Nähe des Innsbrucker Platzes gibt es auch in Berlin ein Da-Michele-Ableger mit original neapolitanischer Margherita.

Allein in den Top 50 wählten die Food-Tester fünfmal eine Pizzeria oder Trattoria aus Italien. Auch indische Lokale schneiden stark ab: Insgesamt fünf Imbisse und Restaurants aus dem Vielvölkerstaat werden unter die besten 50 gelistet. Das älteste Restaurant der Liste ist der Brazen Head-Pub in Dublin. Seit 1198, also seit 825 Jahren, einer Zeit des Rittertums, wird dort Irish Stew serviert.



Eine Überraschung ist sicherlich das auf dem siebten Platz gelistete Caru’ cu Bere aus Bukarest – die rumänischen Kohlrouladen und Suppen haben die Tester überzeugt; das von Berlin 350 Kilometer weit entfernte U Fleku in der Prager Altstadt – mit seinem tschechischen Bier und dem zeitlosen, rustikalen Charme der Speisehalle – landet auf dem achten Platz.