Dieser Fund stellt auch die Experten vor ein Rätsel: Ein glitzernder Goldklecks? Eine goldene Kugel? Eine Eierhülle auf dem Meeresboden? Noch immer ist das seltsame Objekt nicht identifiziert, das während eines Tauchgangs der National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) – der Wetter- und Ozeanografiebehörde der USA – vor einer Woche am Grund des Meeres im Golf von Alaska gefunden wurde.

Vor einer Woche entdeckten Forscher mit einem ferngesteuerten Fahrzeug das schimmernde Objekt vor der Küste Alaskas, in 3200 Metern Tiefe. In Aufnahmen vom Fund hört man ein Mitglied der Expeditionscrew sagen: „Es ist wie der Anfang eines Horrorfilms“, während ein anderer meint, er sei sich ziemlich sicher, dass dies die erste Episode von „Akte X“ sei.

Die Tiefseeforscher teilen ihre Verwunderung bei Social Media. Sie schreiben, der seltene Anblick habe bei vielen Zuschauern eine „fantasievolle Stimmung“ ausgelöst. Per Livestream können Interessierte an der Expedition teilnehmen, die am 23. August begann und bis zum 16. September dauern soll.

Die Operation namens „Seascape Alaska 5“ soll dazu dienen, die Kartierung der Region zu verbessern. Der Golf von Alaska ist ein Arm des Pazifischen Ozeans im Süden Alaskas zwischen der Alaska-Halbinsel und der Kodiak-Insel im Westen bis hin zum Alexanderarchipel im Osten mit der Glacier-Bay und der Inside-Passage.

Während der Expedition wird das Team laut NOAA daran arbeiten, „Lücken im Verständnis der Region zu schließen, indem es gezielte Kartierungen und ferngesteuerte Fahrzeugoperationen in Gewässern mit einer Tiefe von etwa 200 bis 6000 Metern durchführt“. Täglich Tauchgänge sollen auch Tiefseekorallen- und Schwammlebensräume erkunden.

Doch das seltsame goldene Gebilde mit dem Loch, darauf waren die Wissenschaftler nicht vorbereitet. Auf Social Media haben die Kommentatoren alle möglichen fantasievollen Erklärungen dafür: Das Gelege eines Haifischs? Tiefsee-Seepocken im Pazifik? Oder doch das Ei eines Rochens?

Tatsächlich halten es die Wissenschaftler für wahrscheinlich, dass es sich bei dem Objekt um eine Eihülle handelt. Expeditionsteilnehmer sagten gegenüber der Zeitung The Mirror, das Objekt befinde sich zwar inzwischen an Bord des Forschungsschiffes „Okeanos Explorer“. Mehr würde man aber wohl erst erfahren, wenn die Expedition vorbei ist und die Probe in einem gut ausgestatteten Labor untersucht werden könne.