Blinde Anwältin Pamela Pabst: „An manchen Ecken Berlins fühle ich mich total verloren“

Berlin hat rund 3,8 Millionen Einwohner, und jeder hat seinen eigenen Blick auf die Stadt. Was macht Berlin aus, wieso lebt man hier – und tut man es überhaupt gern?

In unserer Rubrik „Fragebogen Berlin“ fragen wir bekannte Hauptstädterinnen und Hauptstädter nach ihren Lieblingsorten und nach Plätzen, die sie lieber meiden. Sie verraten, wo sie gern essen, einkaufen oder spazieren gehen. Aber auch, was sie an Berlin nervt und was man hier auf keinen Fall tun sollte.

Diesmal hat Pamela Pabst unsere Fragen beantwortet. Die Berlinerin ist die erste Strafverteidigerin Deutschlands, die von Geburt an blind ist. Ihre Arbeit und ihr Leben bilden die Blaupause für die ARD-Erfolgsserie „Die Heiland – Wir sind Anwalt“, deren vierte Staffel ab Ende August im Ersten ausgestrahlt wird.

Pabst ließ sich nach dem Zweiten Staatsexamen im Jahr 2007 als selbständige Strafverteidigerin und Opferanwältin in Neukölln nieder, wo sie auch lebt. Seit der zweiten „Die Heiland“-Staffel coacht sie die Hauptdarstellerin Christina Athenstädt, die in der Serie die blinde Anwältin Romy Heiland spielt, um eine möglichst realistische Darstellung einer blinden berufstätigen Person zu vermitteln. Auch Lisa Martinek, die bis zu ihrem plötzlichen Tod 2019 in der Titelrolle zu sehen war, hatte auf die Beratung durch die Juristin zurückgegriffen. Gedreht wird die Serie in Berlin.

1. Frau Pabst, seit wann sind Sie schon in der Stadt?



Ich bin 1978 in Berlin geboren worden, „ooch wenn ick nich berlinern tu“, aber ich verstehe das. Überhaupt mag ich Dialekte – bin mit Bairisch aufgewachsen und lerne gerade Platt, was eine richtige Sprache ist.

2. Welcher ist Ihr Lieblingsort in Berlin?



In beruflicher Hinsicht ist mein Lieblingsort das Kriminalgericht, wo ich überwiegend tätig bin. Das war schon mit 15 Jahren für mich ein faszinierender Ort, als ich erstmals dort war. Privat würde ich mich für einen grünen Ort in Berlin entscheiden, ich lasse mich gern im Auto über die Havelchaussee fahren oder sitze im eigenen Garten.

3. Wo zieht es Sie hin, wenn Sie entspannen wollen?



Wenn ich entspannen will, finde ich es in der Natur sehr schön. In Berlin würde ich den eigenen Garten vorziehen, dort bei warmem Wetter im Wasser planschen ist unübertroffen.

4. Welche Ecken der Stadt meiden Sie?



Ich mag keine trostlosen Neubausiedlungen mit Hochhäusern sowie große, breite Straßen und Straßenkreuzungen mit viel Lärm. Da fühle ich mich, nicht zuletzt wegen meiner Sehbehinderung, total verloren und etwas wie auf dem Mond ausgesetzt.

Rudolf Wernicke/ARD Zur Person Pamela Pabst kam 1978 in Berlin zur Welt und wuchs in Neukölln auf, wo sie heute auch ihre Kanzlei hat. Sie ist seit ihrer Geburt blind. Während der Gymnasialzeit machte sie extreme Mobbing-Erfahrungen, von denen sie 2018 in einem Gespräch mit der Zeit berichtete. Ein Besuch des Kriminalgerichts in Moabit im Jahr 1994 weckte ihr Interesse an der Rechtswissenschaft, vor allem die förmliche Sprache der Juristen dort imponierte ihr.



Während des Jurastudiums an der Freien Universität nutzte Pabst digitale und auf Kassette gesprochene Gesetzestexte, einen sprechenden Computer und Vorleseassistenten. Auch in ihrem Beruf greift sie auf digitale Hilfsmittel und eine persönliche Assistenz zurück. 2014 veröffentlichte sie das biografische Buch „Ich sehe das, was ihr nicht seht“. Es war die Grundlage für die ARD-Serie „Die Heiland – Wir sind Anwalt“ (Foto: Pamela Pabst mit Hauptdarstellerin Christina Athenstädt), deren vierte Staffel ab 29. August im Ersten läuft – immer dienstags um 20.15 Uhr.

5. Ihr ultimativer Gastro-Geheimtipp?



Wenn ich jetzt meinen Tipp verrate, dann ist er ja nicht mehr geheim. Aber da ich für mein Leben gern esse und Speisen aus aller Herren Länder ausprobiere, werde ich es verraten: das Asia-Restaurant Farmhouse in der Pannierstraße 54 in Neukölln nahe der Sonnenallee. Dort gibt es köstliche Dinge, zum Beispiel Frühlingsrollen mit Garnelen und den besten Kohlrabisalat mit Tintenfisch.

6. Ihr ultimativer Shopping-Geheimtipp?



Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass man den stationären Handel unterstützen muss, damit unsere Geschäftsstraßen überleben. Ich bin gern in der Lebensmittelabteilung bei Karstadt am Hermannplatz. Dort gibt es so viele wunderbare Dinge aus aller Welt zu essen. Wenn ich schon nicht lange weg kann aufgrund meines Berufs, so ist dies eine tolle Gelegenheit, viele neue, interessante Dinge zu finden.

7. Der beste Stadtteil Berlins ist ...



Das finde ich schwierig zu beantworten, da Berlin ja aus 97 Ortsteilen besteht. Jeder von ihnen hat seine Licht- und Schattenseiten. Und da kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht entscheiden. Da ich – damals noch mit der Mauer – in West-Berlin groß geworden bin, liegt mir persönlich das ehemalige West-Berlin noch etwas näher als das ehemalige Ost-Berlin.

8. Das nervt mich am meisten an der Stadt:



Dass viele Menschen einfach an den Dingen vorübergehen, den Müll einfach wegwerfen, wenn etwas kaputt ist, es nicht melden und einfach so lassen, damit sich andere darum kümmern.

9. Was muss sich dringend ändern, damit Berlin lebenswert bleibt?



Es muss für alle bezahlbaren Wohnraum geben. Andersherum müssen aber auch Grünflächen gepflegt werden und es darf nicht alles zugebaut werden. Es muss in den Behörden ausreichend Mitarbeiter geben, damit man am Telefon auch mal jemanden erreicht.

10. Ihr Tipp an Unentschlossene: Nach Berlin ziehen oder es lieber bleiben lassen?



Nein, auf jeden Fall nach Berlin kommen. Berlin ist eine spannende und bunte Stadt. Das war auch schon so, als die Mauer noch stand, aber da wollte ja keiner so richtig herkommen.

11. Cooler als Berlin ist nur noch?



Das ist jetzt ein echtes Problem! Da meine Eltern mit mir von Kindesbeinen an nach Bayern gefahren sind, bin ich ein echter Fan der Berge. Der Kesselberg, auf den eine Serpentinenstraße hinaufführt, ist der Hammer und einer meiner liebsten Orte dort.



Da mein Vater in Ostfriesland aufgewachsen ist, liebe ich auch den Norden und würde mich nicht zweimal bitten lassen, wenn ich in Hamburg an der Alster auf einen Kaffee eingeladen werde. Jeder sollte auch unbedingt mal die Colonnaden von der Alster zum Rathaus durchqueren und im Rathaus den Hof besuchen.