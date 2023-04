Ingmar Stadelmann: „Berlin ist eine Traumstadt für mich als Satiriker“

Berlin hat rund 3,7 Millionen Einwohner, und jeder hat seinen eigenen Blick auf die Stadt. Was macht Berlin aus, wieso lebt man hier – und tut man es überhaupt gern? In unserer Rubrik „Fragebogen Berlin“ fragen wir bekannte Hauptstädterinnen und Hauptstädter nach ihren Lieblingsorten und nach Plätzen, die sie lieber meiden. Sie verraten, wo sie gern essen, einkaufen oder spazieren gehen. Aber auch, was sie an Berlin nervt und was man hier auf keinen Fall tun sollte.

Diesmal hat der Comedian Ingmar Stadelmann unsere Fragen beantwortet, der in Mitte lebt und dort gern von Bar zu Bar prokrastiniert. Auch seine liebste Bühne liegt direkt um die Ecke: der Quatsch Comedy Club. Der 42-Jährige, der sich selbst als „gentrifizierter Single mit abgeschlossenem Hundebesitzer-Diplom“ bezeichnet, ist aber nicht nur auf den Stand-up-Comedy-Bühnen der Stadt zu Hause, sondern auch im Hörfunk: Bei Radio Fritz moderiert er wöchentlich die Sendung „Blue Moon“. Auf Social Media hat sich Stadelmann ebenfalls eine Fangemeinde erarbeitet: Bei Twitter folgen „Dipl. Ing. Mar Stadelmann“ mehr als 26.000, bei Instagram mehr als 80.000 Menschen.

1. Herr Stadelmann, seit wann sind Sie schon in der Stadt?



Tatsächlich schon über 20 Jahre.

2. Welcher ist Ihr Lieblingsort in Berlin?



Berlin ist eigentlich ein einziger Lieblingsort! Deswegen liebe ich es hier so. Hier gibt’s eben alles, was München, Hamburg und Köln nicht haben. Im Guten wie im Schlechten. Plus: Wenn man Realpolitik scheitern sehen will, fährt man kurz zur Friedrichstraße. Eine Traumstadt für mich als Satiriker.

3. Wo zieht es Sie hin, wenn Sie entspannen wollen?



Wer will denn in Berlin entspannen? Wir sind doch alle hier, weil wir eben nicht entspannen wollen. Zum Entspannen fährt man nach Rostock.

4. Welche Ecken der Stadt meiden Sie?



Also ich sag mal so: An meinem Auto klebt kein „I Love Neukölln“-Aufkleber. Aber meiden würde ich das nicht nennen. Ich konnte bis jetzt noch jeder Berliner Facette etwas abgewinnen. Das landet dann halt einfach auf der Bühne.

Hendrik Gergen Zur Person Ingmar Stadelmann kam 1980 in Salzwedel (Sachsen-Anhalt) zur Welt. Er moderierte zahlreiche Radioformate und gewann bereits mit seiner ersten Stand-up-Comedy-Bühnen-Show „Was ist denn los mit den Menschen?“ zahlreiche Preise, darunter den Deutschen Comedypreis und den RTL Comedy Grand Prix.



Daneben war er auch als Moderator der satirischen Fernsehsendung „Abendshow“ im RBB zu sehen, die 2021 zum letzten Mal ausgestrahlt wurde. Am 23. September 2023 wird sein neues Programm „Kommt ihr klar?“ im Blauen Salon in Leipzig Premiere feiern.



Die nächsten Berliner Termine sind am 21. Mai im BKA-Theater („Außer mir macht’s ja keiner – Die Jubiläumstour“), am 29. August in den Wühlmäusen (Talk mit Bastian Pastewka) und am 10. und 11. Oktober ebenfalls in den Wühlmausen (neues Soloprogramm „Kommt ihr klar?“).

5. Ihr ultimativer Gastro-Geheimtipp?



Das ist schwer. Berlin ist ja voll mit fantastischen Restaurants. Am Ende verbringe ich aber wohl die meiste Zeit bei Francucci’s am Kudamm. Viel bessere Pasta wird man in der Stadt nicht finden und die Kellner sind ne Show für sich.

6. Ihr ultimativer Shopping-Geheimtipp?



Ich mag gerne so kleine Trödelläden, die man nicht direkt als Geschäft erkennt. Es gibt da zum Beispiel relativ zentral gelegen diesen raffinierten und etwas heruntergekommenen Schuppen, der sich „The Mall of Berlin“ nennt. Darf man sich von außen nicht abschrecken lassen. Lohnt sich!

7. Der beste Stadtteil Berlins ist …



Puh … Ich finde Schöneberg schon sehr angenehm. Da hab ich zehn Jahre gelebt. Mittlerweile bin ich Mitte-Mensch und will das auch nicht missen. Bars und Restaurants fußläufig, jede Menge Kunst und Kultur und die berühmte Berliner „Mia doch ejal woher du kommst!“-Haltung.

8. Das nervt mich am meisten an der Stadt:



Dass die Politik in dieser Stadt nicht annähernd das Niveau der Bewohner in dieser Stadt hat.

9. Was muss sich dringend ändern, damit Berlin lebenswert bleibt?



Nüscht.

10. Ihr Tipp an Unentschlossene: Nach Berlin ziehen oder es lieber bleiben lassen?



Immer machen! Dann fünf Jahre durchhalten, bis man sich wohlfühlt und nicht mehr weiß, warum man hergezogen ist.

11. Cooler als Berlin ist nur noch …



... dieser eine kleine Ostseestrand, den noch keiner richtig kennt. Erreichbar mit dem Zug nach Binz in zweieinhalb Stunden.