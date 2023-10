Berlin hat rund 3,8 Millionen Einwohner, und jeder hat seinen eigenen Blick auf die Stadt. Was macht Berlin aus, wieso lebt man hier – und tut man es überhaupt gern?



Diesmal hat der Schauspieler Jörn Hentschel geantwortet, der seine Karriere auf Theaterbühnen in Magdeburg, Dresden und Berlin begann, seit mehr als 20 Jahren aber auch regelmäßig für Film und Fernsehen vor der Kamera steht.



Ob „Tatort“, „Soko Leipzig“ oder die Erfolgsserie „Weissensee“; Hentschel wird häufig in Rollen besetzt, die sich einprägen. So auch in der ARD-Fernsehfilmreihe „Die Drei von der Müllabfuhr“, von der es jetzt im Oktober neue Folgen gibt. Hentschel ist darin zusammen mit Uwe Ochsenknecht und Aram Arami als Teil eines eingespielten Trios bei der Berliner Müllabfuhr zu sehen.

1. Herr Hentschel, seit wann sind Sie schon in der Stadt?



Ich bin Berliner seit meiner Geburt, im Stadtbezirk Lichtenberg geboren, im ehemaligen Oskar-Ziethen-Krankenhaus. Als Kind hab ich in Friedrichsfelde gewohnt, im Plattenbau, zehnter Stock, jede zweite Etage ein Müllschlucker, blaugrüne Briefkästen aus Holz. Parkplätze, Pappeln, Spielplatz, mein Kindergarten, die Schule – alles war vor der Tür. Wenn ich den Turnbeutel vergessen hatte, konnte ich den noch schnell von zu Hause holen. 1973, zu den Weltfestspielen der Jugend, hatten auf der großen Wiese vor unserem Haus Scheichs ihre Zelte aufgebaut. Da war ich vier, alles exotisch.



Später dann, erinnere ich mich, saß ich mal in der letzten U-Bahn nach Hause, mir gegenüber las Heiner Müller die FAZ, er hat mir dann den Sportteil überlassen – was mich nicht wirklich interessierte, aber es war eben eine West-Zeitung. Von dem Haus, in dem Müller wohnte, hat sich Mitte der 80er einer runtergestürzt. Das lag auf meinem Weg in die Stadt, wo was los war, die hatten Sand über den großen Blutfleck gestreut, aber die Kinder haben’s weggefegt, um die Spur zu sehen. Makaber.



Ende der 80er hab ich dann eine Wohnung in der Brunnenstraße in Mitte besetzt. Da gab es ja damals so eine Regelung, wenn man einen Wohnungsleerstand gemeldet hat, dass man die Wohnung dann legalisieren konnte und einen Mietvertrag bekam. Also hab ich eine Wohnung besetzt und damit schon mal Tatsachen geschaffen. Das war ne totale Bruchbude, aber meine. Damals hat die Miete für die Zwei-Raum-Wohnung 45 Mark gekostet. Seitdem wohne ich in Mitte, bin nur ein paar Mal umgezogen, aber immer im selben Kiez in der Nähe vom Hackeschen Markt.

2. Welcher ist Ihr Lieblingsort in Berlin?



Ich spaziere gern „ziellos“ durch die Straßen. Setz mich dann vielleicht auf eine Bank am Wasserturm. Neulich bin ich mit ner Freundin von der Choriner bis zur Bergmannstraße gelaufen. Oft auch, ich nenn das Textspazieren, geh ich meine Rollentexte durch und bin dann ganz überrascht, wohin ich mich hab treiben lassen. So entdecke ich immer mal wieder einen neuen Lieblingsort.

3. Wo zieht es Sie hin, wenn Sie entspannen wollen?



Ich lebe in der Mitte der Stadt, da ist es recht schwer, wirkliche Ruhe zu finden. Es gibt hier in der Nähe zwei Friedhöfe, teilweise völlig verwildert, auf denen man sich verstecken kann. Oder einfach mal in den Mittagsstunden in die Alte Nationalgalerie gehen. Ansonsten, wenn es geht, etwas weiter raus in die Natur. Neulich waren wir im Spandauer Forst, den mag ich sehr.

4. Welche Ecken der Stadt meiden Sie?



Shoppingmeilen und zu bestimmten Zeiten die Orte, wo zu viele Menschen oder Touristen unterwegs sind.

Hagen Bogdanski/ARD Degeto Zur Person Jörn Hentschel kam 1969 in Ost-Berlin zur Welt. Ausgebildet wurde er an der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ und an der Fritz-Kirchhoff-Schule. Theaterengagements führten ihn in den Neunzigern an die Freien Kammerspiele Magdeburg und ans Theater Junge Generation in Dresden. Später spielte er auch am Berliner Maxim Gorki Theater, dem Ballhaus Ost und am Deutschen Nationaltheater Weimar.



Er spielte im Kinofilm „Rammbock“ mit, in der TV-Serie „Weissensee“ war er der Volkspolizist Volker Pohlmann. In „Die Drei von der Müllabfuhr“ ist Jörn Hentschel als Müllmann Ralle Schieber zu sehen (Foto links). Die neuen Folgen werden am 20. und 27. Oktober um 20.15 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Anfang 2024 wird Hentschel zudem in einem Dresdner „Tatort“ mitspielen; auch eine sechsteilige ZDF-Serie mit dem Arbeitstitel „Vogtland“ ist geplant.

5. Ihr ultimativer Gastro-Geheimtipp?



Das Soy in Mitte, neben dem Babylon, gegenüber der Volksbühne. Dort gibt es vegane asiatische Küche.

6. Ihr ultimativer Shopping-Geheimtipp?



Nicht geheim, aber diese Buchhandlung kann ich empfehlen, dort kaufen wir immer unsere Bücher: Buchhandlung Hundt Hammer Stein in der Alten Schönhauser Straße.

7. Der beste Stadtteil Berlins ist ...



Ich bin ganz zufrieden mit meinem Stadtteil. Dort, wo wir wohnen, ist viel Tourismus, aber am Sonntagmorgen könnte man meinen, man sei auf’m Dorf, schön langweilig, nix los. Keine Club-Szene und nicht so viele Nachtschwärmer wie in Kreuzberg oder Friedrichshain.

8. Das nervt mich am meisten in der Stadt:



Diese Egoshooter-Mentalität einiger Menschen, zum Beispiel die Aggressivität mancher Autofahrer, die den Verteidigerinnen der Letzten Generation eine in die Fresse hauen – schämt euch!

9. Was muss sich dringend ändern, damit Berlin lebenswert bleibt?



Viiieeel weniger Autos in der Innenstadt! E-Roller auf den Wegen, E-Roller-Skulpturen und E-Roller in der Spree finde ich auch doof.

10. Ihr Tipp an Unentschlossene: Nach Berlin ziehen oder es lieber bleiben lassen?



Wenn man die Vielfalt liebt, das Tempo und die Lautstärke der Stadt ertragen kann und in Kauf nimmt, und wenn man gut Anschluss findet, warum nicht. Ansonsten bleiben lassen, es gibt genug andere schöne Orte.

11. Cooler als Berlin ist nur noch …



Oh je, das weiß ich nicht… Ich bin so uncool, aber Hamburg ist ne tolle Stadt, um dann natürlich wieder zurückzukommen nach Berlin.