Das traditionsreiche Londoner Auktionshaus Sotheby’s ist in diesen Tagen auffällig dekoriert. Ein riesiger Schnäuzer ziert den Eingang des Gebäudes in der New Bond Street – überlebensgroß wie einer der berühmtesten Schnurrbartträger der Popgeschichte. Drinnen gibt die Ausstellung „Freddie Mercury: A World Of His Own“ erstmals einen Einblick in das faszinierende Zuhause des 1991 gestorbenen Queen-Sängers. „Wir zeigen den öffentlichen Freddie und den privaten Freddie“, resümiert Sotheby’s-Vorstandsmitglied Franka Haiderer.

Mercury-Ausstellung bei Sotheby's noch bis zum 5. September

Vor einer Wand von silbernen und goldenen Schallplatten sind die Krone und der purpurrote Umhang aufgebahrt, die Freddie Mercury auf der „Magic Tour“ 1986 trug, seiner letzten Konzerttournee mit Queen.



Auf 1600 Quadratmetern Ausstellungsfläche folgt ein Gang durch sein privates Heim, die sogenannte Garden Lodge im Londoner Bezirk Kensington. Mercurys Möbel, die Kunstsammlung, unzählige Andenken, seine extravagante Garderobe und handgeschriebene Notizen, die versteigert werden, sind bis zum 5. September bei Sotheby’s zu sehen.

Er ließ sich sicherlich nicht lumpen: Freddie Mercury feierte seinen Geburtstag in München und bezahlte eine haushohe Rechnung. Philip Dethlefs/dpa

Ein besonderes Highlight, wenn auch nicht besonders wertvoll, so doch ein untrüglicher Beleg für Mercurys flamboyanten Lebensstil, ist eine Rechnung zum 39. Geburtstag des Sängers. Den feierte Mercury in München, jener Stadt, zu der er lange eine besondere Beziehung pflegte. In München lebte Barbara Valentin, mit der der Sänger lange Jahre eine sehr innige, wenn auch wohl nur platonische Freundschaft verband.

Gefeiert wurde der 39. Geburtstag am 5.9.1985 im Münchner Club New York/Old Mrs. Henderson und der Gastgeber ließ sich nicht lumpen: Die Gesamtrechnung, handschriftlich notiert für die „Geburtstagsfeier von Fredi Merkur“, beträgt nicht weniger als 82.500 D-Mark, also rund 43.000 Euro. Hauptposten sind rund 300 Flaschen Champagner, die schon allein mit rund 43.000 Mark zu Buche schlugen.



Szenen von der Kostümparty im Münchner Nachtclub „Old Mrs. Henderson“ sind übrigens im Video zur Single Living On My Own zu sehen. (mit dpa)

Die Ausstellung „Freddie Mercury: A World of His Own“ ist bis zum 5. September bei Sotheby’s in London zu sehen. Der Eintritt ist frei.