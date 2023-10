Ein exzessives Leben - Friends-Star Matthew Perry mit 54 plötzlich verstorben

Berühmt wurde Matthew Perry durch seine Rolle des Chandler Bing in der Sitcom „Friends“ (1994 bis 2004) an der Seite von Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc und David Schwimmer. Reich wurde er durch die Serie, die die Comedy-Szene der 90er bestimmte, wie keine andere, ebenfalls: Rund eine Million Dollar erhielt Perry dafür. Pro Folge.

Millionen ausgegeben, um clean zu werden

Einen guten Teil seines Vermögens soll der Schauspieler verwendet haben, um von seiner Drogen- und Alkoholsucht loszukommen, Millionen habe ihn das gekostet, wie Perry in einem Interview mit der New York Times im vergangenen Jahr gestand: „Ich habe wahrscheinlich neun Millionen Dollar oder so ausgegeben, um nüchtern zu werden“, sagte der damals 53-Jährige. Laut New York Times sagte der Schauspieler weiter, dass er seit 18 Monaten nicht mehr trinke und keine Drogen nehme. Mit 14 soll Perry bereits zur Flasche gegriffen haben.

Berühmt, beliebt und für immer „Friends“: Matt LeBlanc, Matthew Perry, Lisa Kudrow, Courteney Cox, Jennifer Aniston und David Schwimmer bei der „Emmy“-Verleihung im Jahr 2002. Imago Images

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Es folgen Jahrzehnte des Alkohol- und Drogenmissbrauchs. In einem Interview mit dem Magazin People schilderte Perry, wie ihn seine Sucht beinahe das Leben kostete. Im Jahr 2018 platzte ihm im Alter von 49 Jahren der Dickdarm. Der Grund dafür war offenbar Drogenmissbrauch. Der Schauspieler lag zwei Wochen im Koma, Ärzte rechneten nicht mit seiner Genesung. Als er ins Krankenhaus kam, „erzählten die Ärzte meiner Familie, dass ich eine zweiprozentige Chance hatte, zu überleben“. Er sei an eine ECMO-Maschine angeschlossen worden, „die all das Atmen für dein Herz und deine Lunge übernimmt. (…) Niemand überlebt das.“

Angefangen zu trinken habe Perry dem Bericht zufolge mit 14, danach folgten Schmerz- und Beruhigungsmittel. „Ich tat es nicht, um mich high zu fühlen oder um mich gut zu fühlen. Ich war sicher kein Partygänger. Ich wollte einfach nur auf meiner Couch sitzen, fünf Vicodin nehmen und einen Film schauen“, sagte Perry. Das sei der Himmel für ihn gewesen. Jetzt sei es das nicht mehr.

Matthew Langford Perry wurde im US-Bundesstaat Massachusetts geboren und wuchs in Kanada auf, bevor er nach Los Angeles zog. Neben „Friends“ spielte Perry in Filmen wie „Fools Rush In – Herz über Kopf“ an der Seite von Salma Hayek oder „Keine halben Sachen“ mit Bruce Willis mit.



Wie das Portal TMZ berichtete, sei Perry am Sonnabend leblos von einem Mitarbeiter in seinem Whirlpool in seinem Haus in Los Angeles gefunden worden. Es sollen keine Drogen am Tatort gefunden sein und es gibt keinen Hinweis auf Fremdverschulden.