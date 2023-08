„Für echte Männer*innen“: Wie die Berliner Sophia Thomallas Gender-Plakat finden

Es ist eine Erregungsdebatte mit Ansage, eine, wie sie in den sozialen Medien fast täglich geführt wird. Diesmal steht die in der Kunst der gezielten Provokation geübte Moderatorin Sophia Thomalla im Mittelpunkt – sie ist das Gesicht einer neuen Werbekampagne für den Herrenduft- und Bartpflegeproduktanbieter Tabac, laut eigener Aussage „eine Marke, der Männer seit Generationen vertrauen“, die für „authentische Männlichkeit“ stehe, wie auf der Homepage in fetten Großbuchstaben verkündet wird.

Für die Werbekampagne aber hat man sich etwas anderes überlegt. Dort prangt Thomalla in knallrotem Kleid, mit all ihren Tattoos, und hält eine Aftershave-Lotion in der Hand. „Für echte Männer*innen“ steht in fetten Lettern auf riesigen Plakaten, die seit Montagmittag in deutschen Großstädten hängen – auch in Berlin.



Die 33-jährige Duftbotschafterin weist auf ihrem Instagram-Kanal selbst darauf hin, hat sich an der Holzmarktstraße nahe dem Bahnhof Jannowitzbrücke vor einem der Plakate ablichten lassen. „Endlich auch an Berliner Hauswänd*innen“, schreibt sie dazu. Für alle, die den Gag noch nicht verstanden haben, vielleicht.

In den sozialen Medien jedenfalls reichen die Reaktionen von offensichtlichem Unverständnis („Sorry, aber es gibt nur Männer und nicht Männer*innen. Wer hat denn hier so ne Sch... geschrieben?“) über Kritik („Boomerhumor“, „So ein Pick-me-Girl und einfach nur ein Sargnagel für den Feminismus“) bis hin zu Begeisterung („Diese Werbung kommt einfach genau richtig! Endlich mal offizieller Gegenwind gegen diese Gender-Blase“).

Ist das Gendersternchen nun Humor oder Statement?

Auf Twitter gibt Unternehmer Alexander zu Schaumburg-Lippe am Mittwoch zu, im ersten Erregungsimpuls hereingefallen zu sein. „Dieses Produkt dürfte eine der muffigsten und spießigsten olfaktorischen Geschmacksentgleisungen sein, die je auf dem deutschen Markt erhältlich waren. Jetzt hat es sich zusätzlich zum Mief der Siebziger auch noch das faulige Aroma zeitgenössischen Brachialspießertums zugelegt. Go woke, go broke“, hatte er noch tags zuvor getwittert.

Und während in Werbefachzeitschriften noch diskutiert wird, ob das Gendersternchen nun Humor oder Statement ist, sehen viele Berliner das umstrittene Plakat an diesem Mittwochmorgen zum ersten Mal. An der Kreuzung Holzmarktstraße und Lichtenberger Straße fahren die meisten Menschen mit dem Auto oder mit dem Rad vorbei und erhaschen so allenfalls einen kurzen Blick auf die Werbung.

So fühlt sich eine etwa 50 Jahre alte Radfahrerin prompt getriggert, sie hat offenbar in der Eile nur das Sternchen wahrgenommen und senkt ihren Daumen auf Nachfrage nach unten. „Haben wir keine anderen Probleme?“, fragt sie. Warum dieses Thema so hochgezogen werde, will sie wissen, wo es doch höchstens zwei Prozent der Bevölkerung interessiere. Dann schaltet die Ampel auf Grün und sie ist weg.

Studentin Hermine Drebenstedt ist zu Fuß unterwegs, sie nimmt sich etwas mehr Zeit für die Betrachtung. Sie kennt die Frau im roten Kleid nicht, so wie übrigens die meisten der von uns befragten Passanten an diesem Vormittag. Aber sie findet das Plakat cool, weil „das Gendern jeder machen soll, wie es richtig für ihn ist“ und es gut sei, wenn Werbung damit experimentiere.

Sophia Thomalla in Talkshows: Teil der Anti-Gender-Front

Anwohner Sebastian ist 39 Jahre alt und wohnt direkt vis-à-vis dem Plakat. Er hatte also schon ausführlich Gelegenheit, es aus seinem Fenster zu betrachten – versteht es jedoch trotzdem nicht. „Ich kenne den Duft, der ist doch für Männer“, sagt er. „Haben die jetzt eine Frauenlinie?“ Immerhin: Er kenne die Marke von früher, erinnere sich nun und fühle sich von der Werbung ermuntert, mal wieder dran zu schnuppern.

Den Kampagnenmachern dürften solche Reaktionen und überhaupt die generierte Aufmerksamkeit nur recht sein. Warum man sich für Thomalla als Testimonial entschieden hat, liegt auf der Hand. Die Berlinerin, die zuletzt mit der Verteidigung ihres Ex-Freundes Till Lindemann für Schlagzeilen gesorgt hatte, ist schließlich auch in der Genderdebatte bislang nicht durch Zurückhaltung aufgefallen.



2015 tätigte sie in einer Talkshow Aussagen wie diese: „Wer als Frau ständig für Gleichstellung und gegen Sexismus wettert, hat offenbar noch nie ein Kompliment bekommen.“ Als „totalen Schwachsinn“ bezeichnete sie das Gendern damals.

Inzwischen gibt sie sich da etwas softer. Sie habe nichts gegen das Gendern, sagte sie der Bild-Zeitung am Montag. „Das soll jeder für sich handhaben. Aber ich lasse mich nicht dazu zwingen.“ Und im RTL-Interview betonte die Moderatorin, sie halte die neue Werbung sogar für ziemlich feministisch: „Man darf nicht vergessen, ich bin die erste Frau, die für ein Männer-Aftershave Werbung macht. Ich meine, mehr können die Feministinnen sich ja eigentlich nicht wünschen.“

Johannes Ernst arbeitet selbst im Marketing, er fährt an diesem Tag schon zum zweiten Mal an dem riesigen Plakat in der Holzmarktstraße vorbei. Die Werbung, sagt er, erfülle wohl ihren Zweck, sie wolle Aufmerksamkeit generieren und mit dem Gender-Thema provozieren. Sicher würden sich viele davon getriggert fühlen, so der Berliner. Er selbst allerdings findet die Absicht hinter der Kampagne sehr offensichtlich und auch „ein bisschen plump“.



Ihn spreche weder die Werbung noch das Produkt an, sagt Johannes Ernst. Und auch ein Mann namens Mustafa, der kurz danach um die Ecke kommt, ist nicht überzeugt. „Ich würde kein Parfum kaufen, das Tabac heißt“, sagt er. Manchmal ist es so einfach – und hat überhaupt nichts mit der Genderdebatte zu tun.