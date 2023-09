Für Instagram: Heiratsantrag auf dem Alexanderplatz vor Publikum

Ein bisschen Kitsch darf schon sein, wenn man seiner Geliebten einen Heiratsantrag macht. Manche knien nieder, andere kaufen Rosen oder lassen die Frage nach dem gemeinsamen Glück gar von einem Flugzeug an den Himmel schreiben.

Mehr ist mehr, dachte sich wohl auch dieser Mann, der seiner Freundin vor riesigem Publikum auf dem Alexanderplatz in Berlin-Mitte einen Antrag machte. Auf einem roten Teppich, gesäumt von Kerzenständen und einem riesigen Herz aus roten Rosen („Will you marry me?“) im Hintergrund, setzt der Mann ganz klassisch an, lächelt und kniet nieder vor seiner Angebeteten. Die Menge johlt und applaudiert.

Zweifel und Spott

Doch was dann passiert, hat sich der Bräutigam in spe wohl nicht träumen lassen: Seine Freundin hält sich erschrocken die Hand vor den Mund, macht auf dem Fuße kehrt und verschwindet. Zurück bleibt der sichtlich erschrockene Mann.



Die Meinungen auf Instagram sind gespalten. Manche loben den Mann für seinen Mut, vor einer riesigen Menge einen Heiratsantrag zu machen. Andere wittern eine Werbeaktion, gar einen Fake.

Wieder andere haben nur Spott übrig für die Aktion: „Manche Kommentare hier mehr Cringe als der Moment im Video. Die Frau muss erstmal gar nix und der Dude braucht auch kein Mitleid, wenn er zwischen hunderten Leuten mit Primark-Tüten und 'ner Polizeiwache einen Antrag macht. Ist Geschmackssache, aber warum so peinlich und aufmerksamkeitsgeil 'nen Antrag machen?“, so ein Follower des Accounts dasitsberlinbitch.